Asustor AS6804T Lockestor 4 Gen 3: il NAS ideale per ambienti di lavoro

In un mondo professionale sempre più digitale, le esigenze di storage e gestione dati si fanno sempre più complesse. L'Asustor AS6804T Lockestor 4 Gen 3 si presenta come una soluzione efficiente per uffici e aziende, combinando potenza e silenziosità, garantendo così un'ottima resa in ambienti di lavoro. Con un design pensato per il business e un sistema operativo di ultima generazione, questo dispositivo promette di semplificare le operazioni quotidiane, rendendo la gestione dei dati più fluida e sicura.

Unificazione dell'efficienza: la famiglia Lockestor

Il nuovo NAS Asustor AS6804T Lockestor 4 Gen 3 fa parte della rinomata famiglia Lockestor, già apprezzata con modelli come l'AS6508T e l'AS6704T. Questo modello è progettato per soddisfare gli elevati standard di archiviazione per i carichi di lavoro aziendali. A differenza di altre linee, Lockestor si concentra sulla funzionalità pratica piuttosto che sugli aspetti estetici, il che è fondamentale in ambienti professionali. Caratteristiche come slitte a vista, spazi M.2 per memorie interne, e porte Ethernet da 10 Gbit pongono l'AS6804T come un ottimo alleato nel mondo del lavoro.

Scatola e assemblaggio: un inizio semplice

L'AS6804T si presenta all'arrivo con un packaging attraente, contenente tutte le componenti necessarie per il montaggio. All'interno si trovano il NAS stesso, un alimentatore esterno, due cavi Ethernet e viti per il fissaggio dei dischi. Il montaggio è relativamente intuitivo, e chi ha già familiarità con i dispositivi NAS non dovrebbe avere problemi. Per l'installazione delle unità SSD di tipo M.2, necessiterà di smontare la parte metallica posteriore, ma questa operazione è resa semplice da poche viti.

L’uso di dischi meccanici RED da 12 TB, progettati per funzionare ininterrottamente 24/7, assicura prestazioni elevate e affidabilità nel lungo termine. La funzionalità “MyArchieve” è particolarmente utile nel trasferimento di grandi quantità di dati da un NAS ad un altro senza caricare la rete, rendendo il processo più snello e veloce.

Dimensioni e prestazioni energetiche

Le dimensioni dell'AS6804T sono contenute: 185,5 mm x 170 mm x 230 mm, con un peso ridotto di 3,2 kg, che rende il dispositivo facilmente collocabile in qualsiasi ufficio. Per quanto riguarda il consumo energetico, il NAS utilizza circa 34 watt in modalità operativa, riducendosi a 23 watt in risparmio energetico. La gestione della rumorosità è un altro punto di forza, con un silenzio che permette il posizionamento anche in ambienti sensibili come sale riunioni o scrivanie.

Software e funzionalità: nuove opportunità con ADM 5

L'AS6804T Lockestor 4 Gen 3 è equipaggiato con la versione 5 del sistema operativo ADM. Questa nuova interfaccia ha subito un restyling completo, risultando più moderna e intuitiva. Inoltre, la compatibilità con macOS per la ricerca su volumi condivisi è stata notevolmente migliorata, un vantaggio significativo per gli utenti Apple. Oltre alle migliorie estetiche, l'ADM 5 offre una gamma ampliata di funzionalità, inclusa una toolbar personalizzabile e un supporto avanzato per Samba.

Tra le applicazioni che possono essere installate sul NAS, spicca Plex per la gestione di contenuti multimediali e NetData, che fornisce report dettagliati sul funzionamento del NAS in tempo reale. La possibilità di utilizzare HandBrake sul NAS per la conversione video è un'altra innovazione interessante, consentendo agli utenti di ottimizzare i propri file video senza bisogno di un computer aggiuntivo.

Connettività e espandibilità: un futuro promettente

Il NAS AS6804T non è solo un dispositivo di archiviazione, ma un centro di comando completo per la gestione dei dati. Grazie alle cinque porte USB, inclusa una USB 4.0 e connessioni Ethernet veloci, la comunicazione esterna è supportata in modo efficace, aumentando ulteriormente la versatilità del dispositivo. Gli utenti possono effettuare aggiornamenti futuri e personalizzare il proprio NAS, ad esempio aggiungendo una scheda PCIe per espandere la rete.

La presenza di un display nella parte superiore del NAS fornisce informazioni utili come il nome dispositivo e l'indirizzo IP, utile in contesti dove si utilizzano più dispositivi simili. Questa visualizzazione non è critica, ma diventa un aiuto prezioso per distinguere il NAS in un ambiente affollato.

Prezzi e conclusione

L'AS6804T Lockestor 4 Gen 3 presenta un prezzo che va dai 1.450 € ai quasi 2.000 €, a seconda della configurazione con diverse slitte. Ogni versione ha i suoi vantaggi, rendendo questo NAS un'opzione forte per chi cerca affidabilità e prestazioni. Questa soluzione riflette un buon equilibrio tra costo e beneficio, rendendola una scelta ragionevole per uffici che necessitano di storage robusto e silenzioso.

L'AS6804T rappresenta quindi un investimento significativo per le aziende, supportando una gestione dei dati semplificata e un uso efficiente del tempo in ufficio, soprattutto con i miglioramenti previsti tramite la nuova versione ADM 5.