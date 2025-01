ASUS svela innovativi monitor al CES 2025: dalle esperienze di gaming alle creazioni artistiche

ASUS ha svelato la sua ultima gamma di monitor durante il CES 2025, presentando dispositivi che rispondono alle diverse esigenze di gamer, professionisti e appassionati di intrattenimento. I modelli lanciati includono il ROG Strix XG32UCG, i multifunzionali ASUS ZenScreen e i sofisticati display ProArt, ognuno progettato per garantire esperienze visive di alta qualità.

ROG Strix XG32UCG: un monitor pensato per i gamer

Uno dei modelli di punta presentati è il ROG Strix XG32UCG, un monitor che si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. Questo dispositivo è dotato di un pannello Fast IPS 4K da 31,5 pollici, garantendo colori vividi e un'ottima qualità dell'immagine. In termini di prestazioni, il monitor offre una frequenza di aggiornamento di 160Hz in modalità 4K e raggiunge i 320Hz in Full HD, rendendolo ideale per giochi ad alta intensità grafica.

Le tecnologie FreeSync Premium e G-SYNC sono integrate per prevenire fenomeni di tearing e stuttering, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Inoltre, il monitor è arricchito da funzionalità AI come Dynamic Crosshair, che ottimizza la messa a fuoco nei momenti di massimo stress, e Shadow Boost, che migliora la visibilità nelle scene scure. Per quanto riguarda la connettività, sono disponibili porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C, aumentando così le opzioni per il collegamento a diverse sorgenti video.

La serie ZenScreen: versatilità e portabilità

La serie ZenScreen di ASUS presenta tre modelli che si adattano a una varietà di necessità. Il modello ZenScreen Smart MS32UC è dotato di un display IPS UHD da 31,5 pollici, con una copertura DCI-P3 del 98%, il che significa colori più vividi e realistici. Questo monitor è integrato con Google TV e offre diverse funzionalità AI, nonché altoparlanti firmati Harman Kardon da 5W. È compatibile con HDR e offre connettività avanzata per chi desidera un uno strumento completo per diverse attività.

Un altro modello, il ZenScreen MB27ACF, ha un pannello IPS QHD da 27 pollici, utile sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Con una frequenza di aggiornamento di 100Hz, il monitor è progettato per un utilizzo agevole e offre un design sottile e leggero, con spessore di soli 5,4 mm e un peso inferiore a 3 kg. Questa portabilità è accompagnata da un supporto ergonomico regolabile, rendendolo comodo per ogni situazione.

Infine, il ZenScreen MB169CK si presenta come un monitor portatile IPS FHD da 15,6 pollici, pensato per chi ha bisogno di un dispositivo facilmente trasportabile. Dotato di supporto rimovibile a 360°, porte USB-C e mini HDMI, è ottimizzato per offrire la massima versatilità.

ProArt: precisione per i professionisti creativi

La gamma ProArt introduce modelli specificamente progettati per i professionisti della creatività che richiedono una qualità visiva eccellente. Il ProArt Display 6K PA32QCV, con un pannello da 32 pollici, offre una densità di pixel di 216 PPI e una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, garantendo una riproduzione cromatica eccezionale. Il dispositivo include la tecnologia LuxPixel che simula l'effetto della carta e vanta una calibrazione di fabbrica certificata Calman Verified, perfetta per chi lavora nel campo della grafica.

Altri modelli nella serie, come il ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE, sono monitor HDR 4K da 32 e 27 pollici rispettivamente. Entrambi offrono una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 e Delta E inferiore a 1, il che assicura una straordinaria accuratezza dei colori. Inoltre, il modello PA27UCGE possiede un refresh rate di fino a 160Hz, aggiungendo un ottimo elemento per coloro che ricercano fluidità nei propri lavori visivi.

ASUS mira in questo modo a confermarsi come leader del settore, offrendo opzioni all'avanguardia capaci di soddisfare le esigenze di diverse categorie di utenti, tra cui gamer e professionisti creativi. Con una proposta tanto completa e diversificata, gli appassionati di tecnologia possono aspettarsi esperienze visive superiori nei prossimi anni.