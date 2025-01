ASUS lancia una vasta gamma di prodotti al CES 2025, da notebook a mini PC

Al CES 2025 di Las Vegas, ASUS ha presentato una nuova linea di prodotti destinati a soddisfare le esigenze di un pubblico variegato. La fiera ha messo in luce un’ampia gamma di novità che abbracciano categorie come notebook, monitor, mini PC, schede madri e soluzioni di networking. Dalla tecnologia ai design contemporanei, le proposte di ASUS promettono di rivoluzionare l'esperienza degli utenti.

Nuovi modelli della serie Vivobook

Iniziamo ad esplorare i notebook con la serie Vivobook S 2025. Questa famiglia comprende i modelli Vivobook S14 e S16, entrambi disponibili con processori di ultima generazione. Il Vivobook S14, con uno schermo di 14 pollici, e il S16 con display di 16 pollici offrono opzioni tecnologiche che includono gli avanzati processori Intel Core Ultra Serie 2, AMD Ryzen AI 300 e Snapdragon X. La costruzione dei laptop si traduce in una scocca in alluminio di alta qualità, garantendo una leggerezza sorprendente. Ogni modello incorpora la tastiera ErgoSense e un touchscreen ampio, mentre gli acquirenti possono scegliere tra un display OLED Full HD o un IPS 2.5K, a seconda delle preferenze.

Spostandoci ai nuovi ASUS Vivobook 2025, i modelli presentati offrono un'interessante novità: la variante da 18 pollici. Anche questi laptop presentano una selezione di processori simili ai Vivobook S, con opzioni quali Intel Core Ultra Serie 2, AMD Ryzen AI 300, e Snapdragon X, ma con una differenza nel display: qui si può scegliere solo il pannello IPS Full HD in un rapporto 16:10.

Ampia offerta con la serie Zenbook

La serie Zenbook 2025 si distingue per la sua varietà e flessibilità. Gli utenti possono configurare i modelli in base alle proprie esigenze, con possibilità di scelta sui processori. Sono disponibili opzioni come l'Intel Core Ultra Serie 1 e 2, oltre agli AMD Ryzen 8000 e AI 300. I modelli comprendono il ASUS Zenbook 14, il S14, il S16 e persino un Zenbook DUO, progettato per coloro che necessitano di prestazioni elevate. La finitura Ceraluminum conferisce un aspetto elegante, mentre il display OLED assicura una qualità visiva senza precedenti.

Innovazioni nel settore dei mini PC

ASUS ha dedicato molta attenzione anche ai mini PC, presentando ben cinque nuovi modelli al CES 2025, a testimonianza dell’impegno del brand in questo segmento. Tra i nuovi arrivi emerge il ASUS NUC 15 Pro, dotato di processori Intel Core Ultra Serie 2, contraddistinto da un design compatto. Seguono il NUC 15 Pro+ con dissipazione termica ottimizzata, e il NUC 14 Pro AI+, idealmente progettato per applicazioni di intelligenza artificiale, che include un display e-ink sulla parte superiore. Per chi cerca soluzioni più basilari, il NUC 14 Essential si presenta come una scelta ottimizzata per il risparmio energetico, mentre l’ASUS ExpertCenter PN54 arriva equipaggiato con processori AMD Ryzen AI 300, offrendo molteplici porte e supporto per più monitor. Tutti i modelli, escluso il NUC 14 Essential, supportano connettività avanzata e si distinguono per un design elegante.

Monitor professionali dalle prestazioni elevate

I monitor ProArt lanciati da ASUS rispondono alle esigenze dei professionisti del settore delle immagini. I due nuovi modelli, ProArt Display PA32UCE e PA27QCV, sono progettati per garantire una fedeltà cromatica senza precedenti e risoluzioni elevate. Il PA32UCE è dotato di uno schermo IPS 4K da 31,5” che offre il 98% della gamma colore DCI-P3 e una luminosità di 600 nit, con un colorimetro integrato per l'auto-calibrazione. Invece il modello PA27QCV, da 27” con risoluzione 6K, mantiene valori eccellenti in termini di qualità dell’immagine, supportando le tecnologie LuxPixel e Light Sync.

Nuove soluzioni per il networking

ASUS ha aggiornato anche la sua offerta nel segmento networking, presentando una serie di router progettati sia per la rete domestica che per l'uso mobile. Tra i modelli di punta troviamo il RT-BE92U, un router tri-band WiFi 7 di alta gamma, e il RT-BE82U, un router dual-band estendibile. Non mancano opzioni come il ZenWiFi BT8 e BD5, pensati per offrire connettività ad alte prestazioni e la creazione di reti mesh. I router non solo garantiscono una connessione stabile e veloce, ma sono anche progettati per sfruttare al massimo le tecnologie più moderne, assicurando così un'esperienza utente senza precedenti.

Con questo vasto assortimento di novità tecnologie, ASUS conferma la sua presenza nel mercato informatico, mirando a soddisfare ogni esigenza con prodotti innovativi e di alta qualità.