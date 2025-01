Asus annuncia il lancio del nuovo Zenfone 12 Ultra: data e caratteristiche in arrivo

L'azienda taiwanese Asus ha ufficialmente confermato la data del lancio del suo atteso smartphone Zenfone 12 Ultra. Questo nuovo modello rappresenta un passo importante nella linea degli smartphone flagship dell'azienda e verrà presentato il prossimo 6 febbraio 2024. Si prevede che il dispositivo porterà con sé specifiche simili a quelle del recente ROG Phone 9, con alcune differenze minori. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul lancio e sulle caratteristiche che potremo aspettarci.

Data di lancio e prime anticipazioni

Asus ha scelto il 6 febbraio 2024 per svelare il Zenfone 12 Ultra. La decisione di anticipare il lancio rispetto alla scorsa edizione, il Zenfone 11 Ultra, che era stato introdotto solo a marzo dell'anno precedente, ha suscitato l'interesse degli appassionati di tecnologia. Questo nuovo modello si propone di attrarre non soltanto i fan dei prodotti Asus, ma anche il pubblico in generale grazie a specifiche avanzate e a un design moderno. La comunicazione ufficiale è avvenuta attraverso i canali social di Asus, dove l'azienda ha condiviso un'immagine teaser che evidenzia il potere dell'intelligenza artificiale nel migliorare la fotografia mobile, invitando gli utenti a prepararsi per un'era nuova nella fotografia grazie al Zenfone 12 Ultra.

Caratteristiche attese e analogie con il ROG Phone 9

Nelle anticipazioni, il Zenfone 12 Ultra dovrebbe mantenere molte delle specifiche tecniche del ROG Phone 9, che ha recentemente conquistato il mercato dei gaming phone. Tra le caratteristiche più attese vi sono il processore Snapdragon 8 Elite, supportato da una potente batteria da 5.800 mAh, utile per garantire una lunga durata d'uso anche nelle giornate più impegnative. Il display dovrebbe essere di tipo LTPO AMOLED da 6,78 pollici, offrendo colori vividi e alto contrasto. Importante sarà anche la capacità di resistenza all'acqua e alla polvere, con certificazione IP68.

In termini di memoria e investimento per gli utenti, ci si aspetta una configurazione che comprende fino a 512 GB di storage interno e fino a 16 GB di RAM, permettendo così una gestione fluida delle applicazioni e una velocità di reazione per le operazioni multitasking. Sul fronte fotografico, la tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 13 MP e un sensore macro da 5 MP promette di offrire scatti di altissima qualità. La modalità video avrà un focus automatico, migliorando ulteriormente le registrazioni 4K.

Il potenziale dell'intelligenza artificiale nella fotografia

Una delle promesse più intriganti fatte da Asus riguarda l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel Zenfone 12 Ultra. L'annuncio sull'AI suggerisce che il nuovo smartphone non solo migliorerà la qualità delle foto, ma consentirà anche agli utenti di esplorare nuove tecniche di ripresa. L'espressione "sbloccare il potere dell'AI" indica che il dispositivo sarà in grado di ottimizzare le immagini in tempo reale, adattando parametri come l'illuminazione e la messa a fuoco per garantire scatti sempre perfetti. Ci si aspetta che questa innovazione tenga il passo con le esigenze dei consumatori moderni e le tendenze del mercato.

Un evento attesissimo è quindi in vista, e gli appassionati di tecnologia sono già in fermento per scoprire cosa questo nuovo flagship potrà offrire. Con il lancio programmato per il 6 febbraio e le attese elevate, il Zenfone 12 Ultra si profila come un contendente serio nella categoria degli smartphone premium del 2024.