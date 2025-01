Aptera Motors svela al CES 2025 il suo veicolo elettrico solare pronto per la produzione

Al CES 2025, la fiera tecnologica di punta che si svolge a Las Vegas, Aptera Motors ha presentato un innovativo veicolo elettrico solare, con l'intento di trasformare la mobilità sostenibile. Questo nuovo modello è il risultato di una collaborazione con Pininfarina, nota per la sua lunga esperienza nel settore aerodinamico, e promette di mettere in discussione le precedenti concezioni di trasporto. Il veicolo, che integra avanzate celle solari, è concepito per ridurre il bisogno di ricariche frequenti, favorendo così una mobilità a basso consumo energetico.

Il veicolo elettrico solare: una rivoluzione nella mobilità

L'auto proposta da Aptera Motors non necessita di ricarica quotidiana per la maggior parte degli utilizzi, poiché è progettata per offrirne autonomia principale attraverso le sue celle fotovoltaiche integrate. Secondo le affermazioni dell'azienda, il veicolo ha il potenziale per percorrere fino a 60 km di distanza alimentato esclusivamente dall'energia solare ogni giorno. Inoltre, ha una capacità di svolgere viaggi più lunghi, arrivando a un massimo di 640 km con una singola ricarica, ponendosi così come un contendore significativo nel panorama delle auto elettriche.

La possibilità di ridurre l’impatto energetico associato al trasporto quotidiano rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile, contribuendo a far nascere un nuovo standard di efficienza nel settore automobilistico. La combinazione tra energia solare e ricarica convenzionale consente una flessibilità che si adatta perfettamente alle necessità della vita moderna.

Collaborazione con Pininfarina: miglioramenti aerodinamici

La partnership tra Aptera Motors e Pininfarina ha avuto inizio già nelle fasi preliminari della progettazione del veicolo. Grazie all'accesso alla Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco, in provincia di Torino, i due team hanno lavorato insieme per ottimizzare le caratteristiche aerodinamiche di questo modello. Le migliorie apportate al design hanno permesso di ottenere uno dei coefficienti di resistenza più bassi tra i veicoli passeggeri attualmente in produzione, abbattendo così le barriere di efficienza energetica nel settore.

La collaborazione tra le due entità non si fermerà qui; è prevista un'ulteriore sinergia man mano che Aptera si avvicina alla fase di produzione. Questo scenario suggerisce la possibilità di scoprire innovazioni ancora più avanzate, frutto della continua ricerca nel campo del design aerodinamico e della performance energetica, elementi chiave nella corsa verso la sostenibilità.

Un primo passo verso un'offerta più ampia

Aptera Motors si propone di lanciare sul mercato una gamma di veicoli elettrici solari, consolidando il proprio impegno verso un futuro a basse emissioni. Questo primo modello rappresenta il segnale di un'epoca innovativa in cui tecnologia e sostenibilità si uniscono per fornire soluzioni concrete e praticabili per il trasporto quotidiano. La Launch Edition, il veicolo di punta dell’azienda, promette di coprire fino a 400 miglia per carica, con l'aggiunta dei suoi 40 km di autonomia giornaliera forniti dall’energia solare.

L'architettura del veicolo risulta essere particolarmente snella, composta da sole sei parti principali della carrozzeria. Questa configurazione riduce il peso e la resistenza, consentendo al modello di muoversi nell’aria con un dispendio energetico notevolmente inferiore rispetto ai veicoli elettrici e ibridi esistenti. In questo modo, Aptera Motors non solo punta a un'innovazione tecnologica, ma si propone di adottare un approccio più responsabile nei confronti dell'ecosistema.

