Anker svela innovativi accessori per la ricarica al CES 2025: caricatore da 140W e power bank smart

La presenza di Anker al CES 2025 non passa inosservata. Il noto produttore di accessori per dispositivi mobili ha presentato in anteprima due prodotti che promettono di semplificare e migliorare l'esperienza di ricarica per i consumatori. Si tratta di un caricatore da parete da 140W e di una power bank dotata di cavi retrattili e di uno schermo informativo. Entrambi i dispositivi si propongono di unire design, tecnologia avanzata e funzionalità.

Caricatore da parete Anker da 140W: un concentrato di potenza e tecnologia

Tra le novità di Anker, il caricatore da parete da 140W è senza dubbio un volto interessante. Questo alimentatore si distingue per il mini display integrato, che fornisce in tempo reale informazioni importanti sui vari aspetti della ricarica. Gli utenti possono monitorare il consumo energetico per ciascuna porta, la temperatura del caricatore e lo stato della ricarica veloce, garantendo un controllo completo durante il processo di alimentazione.

La vera forza di questo dispositivo risiede nella tecnologia GaN, che consente prestazioni superiori, inclusa la capacità di ricaricare fino a quattro dispositivi simultaneamente. Le porte USB-C, in particolare, si dimostrano essenziali, permettendo di ricaricare due dispositivi come portatili grazie ai 140W forniti. Per esempio, un MacBook Pro da 16” con chip M3 riesce a ricaricarsi del 50% in soli 25 minuti. Ciò lo rende non solo pratico ma anche estremamente efficiente per chi necessita di velocità nella ricarica.

L'alimentatore è equipaggiato con un totale di tre porte USB-C e una porta USB-A, risultando ideale per chi desidera alimentare più dispositivi contemporaneamente. La compatibilità con diverse tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery 3.1 e UFCS, consente di utilizzare il caricatore con una vasta gamma di prodotti, rendendolo un accessorio versatile per ogni utente.

Questo caricatore è già disponibile per l’acquisto sul sito di Anker a un prezzo di 90 dollari, circa 87 euro. Tuttavia, è importante tenere in considerazione che ci potrebbero essere ritardi nella spedizione del modello in colore nero, a causa dell’alta richiesta.

Power bank Anker con cavi retrattili: praticità e funzionalità in un unico dispositivo

La nuova power bank presentata da Anker si distingue per un altro aspetto interessante: i cavi retrattili integrati. Questo design non solo aumenta la praticità dell’accessorio, ma lo rende anche un'opzione salvaspazio per coloro che si trovano spesso in movimento. I cavi possono essere facilmente ripostati e riutilizzati senza il rischio di grovigli.

Come nel caso del caricatore da parete, anche la power bank è dotata di un display che fornisce informazioni utili. Gli utenti possono monitorare il livello di carica residua e lo stato della ricarica rapida, crucciate che spesso preoccupano chi utilizza frequentemente dispositivi mobili. Attualmente, Anker non ha rilasciato informazioni specifiche su prezzo e disponibilità, ma è chiaro che la brand ha intenzione di soddisfare le necessità degli utenti moderni, andando incontro a richieste di praticità ed efficienza.

Interessante è il fatto che Anker stia puntando su una combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale, cercando di attrarre non solo i consumatori abituali ma anche coloro che cercano soluzioni innovative per la ricarica dei loro dispositivi. Questi nuovi accessori potrebbero ben presto diventare irrinunciabili per chi ha bisogno di rimanere connesso in ogni situazione.

Rimanete aggiornati sulla presentazione di Anker e degli altri espositori al CES 2025 per scoprire le ultime novità in ambito tecnologia e accessori.