Anker lancia un ombrello solare innovativo al CES 2025: ecco tutte le novità

Al CES 2025, Anker ha svelato un prodotto sorprendente: un ombrello solare che promette di rivoluzionare l’uso dell’energia rinnovabile durante le attività all’aperto. Il nuovo dispositivo integra pannelli solari avanzati in perovskite, capaci di migliorare l’efficienza energetica e offre soluzioni innovative per ricaricare powerbank e alimentare frigoriferi portatili anche in assenza di una fonte di energia principale.

Ombrello solare: prestazioni superiori grazie alla tecnologia in perovskite

L’ombrello solare Solix Beach di Anker è stato progettato per offrire prestazioni senza precedenti. Grazie all’uso della perovskite nei pannelli solari, l’efficienza si prevede sia aumentata del 30% sotto il sole diretto rispetto ai pannelli tradizionali. Questa particolare innovazione consente di ottimizzare la raccolta dell’energia solare, utilizzando un layer di perovskite che sfrutta principalmente la gamma blu dello spettro luminoso, mentre un secondo strato di silicio raccoglie l’energia nella gamma rossa. Questo approccio duale permette di massimizzare la produzione di energia anche in condizioni di illuminazione non ideali, dove i nuovi pannelli potrebbero offrire il doppio della resa rispetto ai modelli standard.

Con una capacità di generare fino a 100 Watt, l’ombrello può alimentare i frigoriferi a batteria EverFrost 2 della serie Solix, senza dover intervenire con ricariche o collegamenti a prese di corrente. Ciò rappresenta una significativa comodità per chi desidera mantenere i propri cibi freschi durante le gite al mare o in natura, senza doversi preoccupare dell’approvvigionamento energetico.

Tuttavia, restano alcuni interrogativi sulla reale efficacia e durata delle prestazioni dei pannelli in perovskite. Non sono stati forniti dettagli sui fornitori, che lasciano spazio a dubbi sulla sostenibilità e sull'affidabilità di questa nuova tecnologia nel lungo termine, specialmente considerando che molte aziende attualmente suggeriscono aumenti di efficienza variabili che nei fatti potrebbero non riflettersi nell’uso quotidiano.

Dimensioni e disponibilità dell’ombrello solare Anker

L’ombrello solare Solix Beach ha dimensioni generose, con un’altezza di 215 cm e un diametro di 190 cm, il che lo rende ideale per offrire ombra a più persone. La sua certificazione IP67 indica una buona resistenza alle intemperie, rendendolo adatto per l’uso all’aperto anche in condizioni di pioggia leggera. Anker prevede di mettere in commercio il prodotto durante l’estate del 2025, ma il prezzo è ancora da delineare.

La strategia di lancio di Anker in Europa include il brand Anker Solix, che è stato inizialmente introdotto in Germania e Austria, mercati noti per la loro apertura nei confronti delle tecnologie rinnovabili. Per l’Italia, ci si aspetta un arrivo graduale dei prodotti, con una parte del catalogo già disponibile a partire dal 2024.

Frigoriferi portatili e powerstation: una gamma completa

Oltre all’ombrello solare, Anker ha presentato al CES diverse soluzioni legate all’energia portatile. Tra queste emergono nuovi modelli di frigoriferi alimentabili, con capacità che variano da 23 a 58 litri, progettati per funzionare in sinergia con l’ombrello solare. Questi frigoriferi possono anche sfruttare powerstation portatili, includendo la nuova Powerstation portatile C300 DC ultracompatta, che sarà collegabile all’ombrello.

La C300, attesa per il 17 febbraio in Italia, sarà disponibile per prenotazione su Amazon. Nonostante ci siano prospettive interessanti per il mercato italiano, al momento non ci sono informazioni definitive sul lancio dei frigoriferi alimentabili con l’ombrello. La presentazione di tali modelli rappresenta un passo in avanti per Anker, che mira a fornire un sistema energetico integrato e innovativo per l’outdoor nel 2025.

Il futuro dell’energia solare portatile sembra promettente con queste innovazioni che ottimizzano l'efficienza e la praticità nell'uso quotidiano.