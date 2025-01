Android 16: la gesture Indietro predittiva si apre a nuove possibilità

Annunciato a novembre 2023, Android 16 si sta preparando a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. Con l'arrivo delle Developer Preview 1 e 2, segnate da importanti novità, gli appassionati di tecnologia possono già immaginare le innovazioni in arrivo. Tra le funzioni emergenti, spicca il potenziale ampliamento della gesture Indietro predittiva, che promette di migliorare ulteriormente l'esperienza utente. Scopriamo insieme i dettagli delle novità che accompagnano il nuovo sistema operativo del robottino.

Novità nei dettagli: la gesture Indietro predittiva

La gesture Indietro predittiva è già disponibile da alcune versioni di Android. Tuttavia, il suo utilizzo è stato limitato. Gli utenti, per poterla attivare, dovevano seguire una serie di passaggi nelle Impostazioni del dispositivo: accedere alla sezione "Informazioni sul telefono" e selezionare Numero build, toccandolo ripetutamente fino all'attivazione delle opzioni per gli sviluppatori. Da chiusa, l'opzione "Animazioni posteriori predittive" permetteva di utilizzare la gesture in determinate app.

Con l'uscita di Android 14, Google aveva previsto di attivare la gesture di default, ma l'esperienza utente continua a mostrare limiti, in particolare per quanto riguarda le applicazioni supportate. Infatti, mentre app come Google Calendar e Gmail hanno iniziato a integrarla, la maggior parte degli utenti non ha potuto trarne beneficio completo. Con l'arrivo di Android 15, si intravedono invece i benefici che potrebbero estendersi a un numero ancor più elevato di applicazioni.

La gesture si basa su un semplice movimento di trascinamento prolungato, il cui obiettivo principale è quello di fornire un'anteprima della schermata successiva prima di tornare indietro. Tuttavia, è importante notare che questa funzionalità, fino ad ora, non è compatibile con la navigazione a tre pulsanti, una modalità ancora molto utilizzata da una buona parte degli utenti Android.

I miglioramenti attesi nella navigazione a tre pulsanti

Ma cosa potrebbe cambiare in Android 16? Le prime indiscrezioni suggeriscono che Google stia lavorando per rendere la gesture Indietro predittiva disponibile anche per gli utenti che scelgono di utilizzare la navigazione a tre pulsanti. Se questo venisse confermato, si tratterebbe di un passo significativo verso una maggiore apertura all'innovazione dell'interfaccia utente.

L'implementazione della nuova funzione si baserebbe su una pressione prolungata del tasto Indietro, il che restituirebbe lo stesso effetto di uno swipe prolungato attuale. Un video condiviso dallo sviluppatore Mishaal Rahman mostra come questa nuova interazione potrebbe svolgersi, suggerendo la possibilità di visualizzare quale schermata apparirà non appena l'utente deciderà di attivare il movimento retroattivo.

Attualmente, è evidente che l'anteprima della schermata iniziale non sia presente, il che può far stridere con le aspettative iniziali. Tuttavia, è plausibile ritenere che si tratti di un semplice bug o di una questione legata alle fasi preliminari di sviluppo della funzione.

Futuro appassionante: la disponibilità della nuova funzione

Sulla questione della disponibilità della nuova funzione, le notizie rimangono scarse. Non sono stati forniti dettagli chiari riguardo a quando, con precisione, la gesture Indietro predittiva sarà accessibile al pubblico. Potrebbe trattarsi di un’aggiunta proposta in una delle prossime versioni Beta di Android 16, con successiva attivazione nella versione stabile definitiva.

Pertanto, gli utenti interessati dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google. Con il rilascio ormai imminente del nuovo sistema operativo, cresce l'eccitazione attorno alle sue caratteristiche e funzionalità innovative. Gli appassionati di tecnologia possono solo aspettare con pazienza per vedere come Android 16 plasmerà la loro esperienza quotidiana con i dispositivi Android.