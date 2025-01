Android 16 Beta 1 ora disponibile: le novità per i dispositivi Pixel

Google ha avviato la distribuzione dell'Android 16 Beta 1, dando l'opportunità agli utenti dei dispositivi Pixel di esplorare in anteprima le novità del prossimo aggiornamento della piattaforma Android. Questa versione beta segna il primo passo verso una serie di migliorie attese nel nuovo sistema operativo, richiamando l'attenzione anche a fronte del recente lancio della serie Galaxy S25 da parte di Samsung.

Novità principali in Android 16 Beta 1

Con l'uscita di Android 16 Beta 1, diversi miglioramenti sono stati messi in evidenza da Google. Uno dei cambiamenti salienti è l'introduzione dei Live Updates, una nuova forma di notifiche che consente agli utenti di seguire in tempo reale attività importanti. Quest’innovativa funzionalità si presenta molto simile alle Live Activities di Apple, ma Google ha specificato che i Live Updates sono particolarmente pensati per servizi come il ride-sharing, la consegna di cibo e la navigazione, dove le notifiche vengono trattate con alta priorità.

In aggiunta a questo, è stato apportato un cambiamento significativo che riguarda la compatibilità delle applicazioni: Android 16 fissa nuove linee guida per le applicazioni in modo da evitare che possano limitare l’orientamento degli schermi e la loro grandezza, specialmente su dispositivi di ampie dimensioni come tablet e telefoni pieghevoli. Google si aspetta che gli sviluppatori adattino le loro app a nuove proporzioni e risoluzioni prima dell'aggiornamento obbligatorio previsto per Android 17 nel 2026.

Supporto per codec video APV

Un altro annuncio rilevante è l’integrazione del codec Advanced Professional Video , che mira a garantire una qualità video percepita come priva di perdita e a utilizzare il 20% in meno di spazio rispetto ai codec video professionali tradizionali. Questo codec fornisce supporto per contenuti ad alta risoluzione fino a 8K e include diverse caratteristiche come codifica intra-frame ad alta complessità e supporto per vari formati di campionamento del colore. La promessa di Samsung sembra quindi avverarsi in questa fase di sviluppo di Android 16.

Funzionalità di navigazione avanzate

Una delle innovazioni più interessanti riguarda la navigazione tramite tasti, con l'introduzione del supporto per predictive back. Questo feature permette agli utenti di visualizzare in anteprima la schermata verso cui stanno tornando, aumentando la consapevolezza durante l'uso del dispositivo. Questa funzionalità si era già fatta notare con Android 13, ma ora viene estesa anche all'interazione tramite il tasto "indietro", permettendo all’utente di decidere se intraprendere davvero il gesto o rimanere nella schermata attuale.

Implementazione di nuove API per la gestione della fotocamera

Con l'arrivo di Android 16 Beta 1, è stato introdotto anche un nuovo API per il Night Mode, che aiuta le applicazioni a regolare automaticamente le impostazioni fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione. Queste regolazioni possono migliorare notevolmente la qualità delle foto e dei video catturati in ambienti oscuri.

Inoltre, è stata implementata una funzione per il supporto del testo verticale, particolarmente utile per le lingue che utilizzano scritture verticali come il giapponese. Questo rappresenta un tassello importante per gli sviluppatori che desiderano integrare design e formattazione più adatti a diverse culture.

Come installare Android 16 Beta 1

È bene tenere presente che Android 16 Beta 1 è ancora in fase sperimentale. Pur presentando una stabilità superiore rispetto alle versioni preliminari, gli utenti devono essere pronti ad affrontare eventuali bug e problemi. Per chi desidera intraprendere questa esperienza, è possibile iscriversi al programma beta di Android sul sito di Google. Dopo l’iscrizione, un aggiornamento OTA sarà reso disponibile, ma è consigliabile eseguire un backup dei dati prima di procedere, considerando che un successivo downgrade potrebbe comportare un reset di fabbrica.

La possibilità di accedere in anteprima a Android 16 Beta 1 suscita curiosità tra i consumatori, sottolineando l’interesse che gira attorno a questa nuova versione del sistema operativo.