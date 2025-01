Android 15 QPR1: La nuova funzione di ricarica al 80% per smartphone Pixel

Con l'uscita dell'aggiornamento Android 15 QPR1, gli utenti dei dispositivi Pixel possono ora beneficiare di un'importante funzionalità: la ricarica limitata della batteria fino all'80%. Questa innovazione si presenta come una soluzione per prolungare la vita delle batterie, un aspetto molto ricercato dagli utenti che desiderano evitare il deterioramento precoce delle loro batterie. L'aggiornamento include anche diverse altre migliorie, rendendo la gestione delle chiamate e dei bug più efficiente e adattata alle esigenze contemporanee.

Ricarica limitata al 80%: come funziona

La nuova funzione di ricarica limitata è accessibile tramite un apposito pulsante presente nella sezione Batteria delle impostazioni dei dispositivi Pixel. Attivando questa opzione, gli utenti possono regolare il livello massimo di carica, contribuendo così a diminuire l'usura della batteria nel tempo. Ricaricando il dispositivo solo fino all'80%, si riduce lo stress che la batteria subisce, permettendole di mantenere una prestazione ottimale più a lungo. L’adattamento della ricarica è fondamentale, dato che l'alimentazione costante fino al 100% può accorciare significativamente la durata della vita della batteria.

Questo approccio non è del tutto nuovo; in effetti, appare già in altri marchi come Samsung e OnePlus, che hanno integrato funzionalità simili nei loro dispositivi. Prima di questo aggiornamento, i proprietari di Pixel non avevano accesso a questa utilità, facendo di questo miglioramento un passo avanti per il marchio.

Limitazioni della nuova funzione

Tuttavia, ci sono aspetti negativi da considerare. Un limite significativo di questa funzionalità è rappresentato dal fatto che il blocco della ricarica al 80% non si attua nel caso in cui il dispositivo venga ricaricato da spento. In questa situazione, il Pixel raggiungerà comunque la carica completa al 100%, indipendentemente dal fatto che la funzione sia stata attivata o meno. Questo accade perché il sistema operativo Android deve essere attivo affinché il dispositivo possa regolare la percentuale di ricarica.

Per la maggior parte degli utenti che connettono il loro smartphone al caricabatterie mentre è acceso, questo non costituisce un problema. Tuttavia, per coloro che preferiscono spegnere il dispositivo prima di ricaricarlo, questa limitazione potrebbe rappresentare una certa frustrazione.

Altre migliorie dell'Android 15 QPR1

L'aggiornamento Android 15 QPR1 non si limita solo alla ricarica limitata della batteria. Infatti, include anche un miglioramento del sistema di isolamento vocale durante le chiamate, contribuendo a una comunicazione più chiara e priva di disturbi. Inoltre, Google ha lavorato per correggere diversi bug segnalati dagli utenti in precedenza, affinché l'esperienza d’uso dei dispositivi Pixel risulti maggiormente fluida e priva di inconvenienti.

L’aggiornamento Android 15 QPR1, pur con alcune limitazioni, rappresenta un passo avanti significativo per gli utenti Pixel, mirando a migliorarne tanto la durata della batteria quanto l'esperienza generale d'uso.