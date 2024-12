Amazon offre 15 euro di credito agli utenti di Amazon Photos in vista delle festività

Amazon ha lanciato una nuova promozione per il Black Friday 2024, incentivando gli utenti a utilizzare il servizio di archiviazione foto online, Amazon Photos. Questa offerta, che si ripropone in occasione delle festività natalizie, mira a stimolare l'adozione di questo servizio, offrendo un credito di 15 euro da utilizzare entro il 5 gennaio 2025. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono i requisiti per beneficiarne.

Dettagli della promozione Amazon Photos

La promozione è riservata esclusivamente agli utenti che non hanno mai utilizzato Amazon Photos. Pertanto, solamente i clienti iscritti ad Amazon Prime possono ottenere il credito di 15 euro. Essa è accessibile attraverso un semplice processo: gli utenti devono caricare per la prima volta almeno una foto sull’app entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2024. Gli utenti non iscritti a Amazon Prime possono registrarsi gratuitamente e approfittare di un periodo di prova di trenta giorni.

Per accedere alla promozione, gli utenti devono seguire alcuni passaggi fondamentali. Prima di tutto, è necessario scaricare e installare l’app Amazon Photos, disponibile sia su Google Play Store che su App Store, o direttamente dal sito di Amazon. L’app è compatibile con Windows e dispositivi Android e iOS. Successivamente, bisogna effettuare il login con il proprio account Amazon Prime e abilitare la funzione di salvataggio automatico, che consente di eseguire backup delle foto già caricate, anche se è sufficiente caricarne solo una per ricevere il credito.

Entro quattro giorni dalla prima attivazione, gli utenti riceveranno una e-mail all’indirizzo collegato al loro account Amazon, contenente il credito di 15 euro e ulteriori istruzioni per utilizzarlo.

Condizioni e limitazioni del credito promozionale

Il credito di 15 euro può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi dal credito i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, i Warehouse Deals e i prodotti o servizi disponibili su altri siti. Inoltre, non è possibile applicare il codice promo per l'acquisto di contenuti digitali, Buoni Regalo, libri, alcolici e articoli per bambini.

È importante notare che l’offerta è valida solo per clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia, e ogni account può beneficiare della promozione una sola volta. Per usufruire del credito, è necessario effettuare un ordine dal valore minimo di 30 euro, escludendo le spese di spedizione e i costi accessori, che non contribuiscono al totale. Il codice promozionale sarà automaticamente scontato al momento del checkout per l’acquisto idoneo.

Inoltre, per poter utilizzare il codice promozionale, gli utenti dovranno disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, e il codice non potrà essere applicato per gli acquisti effettuati mediante assistenti vocali come Alexa.

Tempistiche e opportunità future

La promozione è disponibile fino al 31 dicembre 2024, ma non è escluso che Amazon possa riproporre l’offerta anche in futuro, considerando che iniziative simili sono già state attivate in precedenza. Gli utenti sono incoraggiati a tenere d’occhio eventuali aggiornamenti direttamente sui canali ufficiali di Amazon.

Per rimanere aggiornati sulle opportunità e sulle migliori offerte nella tecnologia, si consiglia di seguire canali tematici, come il canale Telegram dedicato alle offerte tech, che aggiornano gli utenti quotidianamente sulle novità e sulle migliori occasioni in tempo reale.