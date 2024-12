Amazon Echo Show 21: La nuova era degli smart display? Ecco cosa offre

Amazon ha recentemente ampliato la sua gamma di dispositivi Echo Show, introducendo un nuovo modello da 21 pollici, che rappresenta una novità significativa nel settore degli smart display. Questo dispositivo si presenta come un'opzione interessante per chi cerca un hub per la smart home o una semplice TV intelligente, ma quali sono le caratteristiche che lo distinguono e come si posiziona rispetto ai suoi predecessori?

Descrizione del prodotto e contenuto della confezione

Il nuovo Echo Show 21 di Amazon arriva in una confezione ben curata, dove gli utenti trovano, oltre allo schermo stesso, tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete. Tra questi, sono inclusi un telecomando e un kit per l'installazione, ma è opportuno considerare che serviranno anche un trapano, una livella e un martello.

Una delle lamentele più frequenti riguardanti questo modello è rappresentata dall'alimentatore. Questo dispositivo è dotato di una presa proprietaria, con un cavo lungo solo un metro e mezzo che non può essere sostituito. Tale limitazione rende difficile adattare il sistema all'ambiente in cui viene installato. Con l'evoluzione della tecnologia, ci si aspetta che nel 2024 l'alimentazione tramite USB-C diventi uno standard generalizzato.

Il design dell'Echo Show 21 appare un po' datato, specie confrontato con i moderni standard del mercato. Con uno spessore di quasi 4 centimetri e un peso che sfiora i 5 kg, non riesce a passare inosservato. Le dimensioni e il peso potrebbero risultare problematici per chi desidera un elemento più snodato o poco ingombrante nel proprio ambiente. Le cornici dello schermo, abbastanza pronunciate, possono dare l’impressione di un dispositivo progettato senza particolari concessioni alla modernità. Qui si nota l'intento di richiamare un effetto “quadro”, che però si traduce in un ingombro complessivo assai più significativo rispetto ad altri display da 21 pollici.

Funzionalità e caratteristiche audio

Una delle principali attrattive dell'Echo Show 21 è sicuramente il comparto audio. In cima al dispositivo, gli utenti trovano i comandi per il volume, oltre a pulsanti per disattivare il microfono e oscurare fisicamente la webcam. Questi dettagli rappresentano un tentativo di garantire una certa privacy, ma non possono mascherare le limitazioni di stile e sostanza.

La qualità audio è garantita dalla presenza di quattro speaker: due woofer da 2 pollici e due tweeter da 0,6 pollici. Sui lati del dispositivo ci sono ampi fori che permettono di sfruttare questo sistema audio in modo efficace. Tuttavia, nonostante il potenziale del suono, alcuni utenti potrebbero desiderare un'ulteriore varietà di opzioni di connessione o compatibilità, specialmente considerato il costo del dispositivo e la crescente competitività del mercato.

Il rapporto tra design e funzionalità è un aspetto delicato. Mentre l'aspetto estetico vuole richiamare praticità ed eleganza, è evidente che il peso e le dimensioni non si sposano bene con l’invocata versatilità di un dispositivo di questa categoria. Ogni dettaglio costruttivo rivela un’intenzione forte, peccato che alcune scelte tecniche non riescano a rispondere alle aspettative di un prodotto destinato a adattarsi a numerosi contesti e stili di vita.

Il posizionamento sul mercato e le aspettative future

Con il debutto del modello da 21 pollici, Amazon si propone di inserirsi in un segmento di mercato sempre più affollato e competitivo. Obiettivo dichiarato è quello di attrarre utenti sia interessati alla domotica che a un intrattenimento più tradizionale, cercando di offrire un dispositivo che possa soddisfare più esigenze contemporaneamente.

Data la grande varietà di alternative disponibili sia in termini di hardware che di software, sarà interessante vedere come gli utenti riceveranno il nuovo Echo Show 21. Alcuni potrebbero apprezzare la grandezza dello schermo e il potenziale del sistema audio, mentre altri potrebbero rimanere delusi dalle limitazioni di design e alimentazione. L'evoluzione di questo prodotto potrebbe condurre Amazon a considerare future revisioni e aggiornamenti, per mantenersi allineata alle aspettative tecnologiche e di design del 2024 e oltre.

Con questo nuovo modello, Amazon non vuole limitarsi a offrire un semplice gadget, ma aspira a diventare un punto di riferimento nella vita quotidiana dei consumatori, abbracciando segretamente le innovazioni tecnologiche. Sarà interessante monitorare il percorso che questo dispositivo intraprenderà e se riuscirà a guadagnarsi un posto di rilievo nelle case degli utenti moderni.