Amazfit Up: gli auricolari open-ear pensati per chi ama fare sport

Amazfit, noto marchio nel mondo degli smartwatch, si avventura in un nuovo segmento del mercato con il lancio dei suoi auricolari open-ear, denominati Amazfit Up. Presentati all'IFA 2024 di Berlino, questi auricolari si rivelano un'opzione interessante per sportivi e appassionati di attività all'aperto. Con un design unico che consente di ascoltare musica, podcast e audiolibri, questi dispositivi offrono alti livelli di comodità senza compromettere la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Un design innovativo e funzionale

Gli auricolari Amazfit Up presentano un design distintivo, lontano dalla classica concezione di cuffie tradizionali. La struttura è composta da uno speaker sferico che include una griglia metallica per la diffusione del suono. Questa è collegata a una batteria tramite un archetto flessibile, in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi forma dell'orecchio. La batteria ha una conformazione cilindrica che si posiziona comodamente dietro l'orecchio, garantendo un ottimo livello di comfort durante l'uso prolungato.

La semplice progettazione consente di indossare gli auricolari senza sforzo. L'installazione richiede solo di "infilare" l’archetto attorno al padiglione auricolare, posizionando l’altoparlante vicino al traghetto. Questo permette al suono di provenire esternamente, consentendo così una maggiore attenzione ai suoni circostanti, un aspetto particolarmente utile durante l'attività fisica, come la corsa o il ciclismo. Durante le nostre prove, abbiamo sperimentato differenti posizioni, scoprendo che una collocazione più bassa aumentava il volume e la resa sonora, ma riduceva la capacità di percepire i rumori esterni.

Controlli semplici e autonomia notevole

Amazfit ha scelto di implementare un sistema di controllo intuitivo, adottando un solo tasto fisico. Questa scelta è in linea con l’uso principale di questi auricolari, progettati per chi pratica sport e ha bisogno di operazioni rapide e semplici. Non ci sono differenze funzionali tra i due auricolari, entrambi possono svolgere le stesse azioni: un tocco per avviare o fermare la riproduzione, due tocchi per cambiare brano o rifiutare una chiamata, e tre tocchi per accedere a funzioni come Zepp Flow. La certificazione IPX4 assicura che gli auricolari siano resistenti a sudore e spruzzi, rendendoli ancora più adatti per l'uso sportivo.

Con soli 5 grammi di peso ciascuno, gli Amazfit Up risultano leggeri al punto da dimenticarli mentre si indossano, anche in presenza di occhiali, senza alcun fastidio. Abbiamo utilizzato i nostri per diverse sessioni di corsa, notando che rimanevano ben saldi e stabili, senza scivolare. La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione solida e stabile con vari dispositivi, consentendo anche di collegarli a più di uno contemporaneamente.

L'autonomia di questi auricolari è particolarmente impressionante grazie alla batteria da 50 mAh per ciascun auricolare, che consente di superare agevolmente le sei ore di utilizzo. A questo si aggiunge la custodia di ricarica con una batteria da 440 mAh, in grado di fornire ulteriori quattro ricariche complete, portando l'autonomia totale a circa 24 ore, con un tempo di ricarica della custodia e degli auricolari di circa due ore.

Qualità audio e utilizzo quotidiano

La qualità audio degli Amazfit Up rappresenta una delle aree chiave da considerare. Nonostante non siano progettati per una resa sonora di altissimo livello, offrono comunque prestazioni soddisfacenti. I suoni sono riprodotti in modo preciso, e la loro conformazione consente di gestire differenti ambienti di ascolto. Sui mezzi pubblici o in luoghi affollati, l’esperienza di ascolto potrebbe risultare compromessa, mentre in ambienti più riparati, come uffici, è possibile apprezzare dettagli sonori che spesso ci sfuggono.

Un aspetto da tenere in considerazione è che, posizionando gli auricolari più in basso, si sacrifica la loro principale funzione di apertura verso l'esterno, migliorando però la qualità del suono. Questa flessibilità d’uso consente di trovare il giusto equilibrio tra isolamento e condivisione dell’audio, ma è fondamentale tenere a mente che la loro progettazione permette ai suoni di fuori di penetrare, informando chi ci sta intorno riguardo a ciò che si sta ascoltando.

In sintesi, Amazfit ha ideato gli Up per soddisfare le esigenze di chi pratica sport, bilanciando funzionalità e praticità. Grazie a un design minimale e leggero, questi auricolari possono conquistare chi cerca un ascolto attento alla musica senza isolarsi completamente dal mondo circostante. La loro autonomia e la semplicità di utilizzo ne fanno una scelta interessante per chi desidera mantenere la connessione anche durante le attività fisiche.