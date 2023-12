5 modi per far durare più a lungo la batteria del tuo Kindle

Gli e-reader hanno rivoluzionato il modo in cui leggiamo i nostri libri preferiti, sia nel contesto casalingo che quando siamo in viaggio. Soprattutto in questo secondo caso mantenere una buona durata della batteria è essenziale per non ritrovarsi interrotti proprio sul più bello.

I lettori Kindle si sono confermati in questi anni come tra i prodotti migliori di questo mercato, proponendo una durata delle batterie apprezzabile… ma che può comunque essere migliorata.

Se hai spesso a che fare con batterie che tendono ad esaurirsi abbiamo alcuni consigli da proporti per prolungare l’utilizzo del tuo Kindle.

1- Attiva la modalità aereo

Così come tanti altri e-reader anche i Kinde offrono un’ottima connettivit. Se stai utilizzando il tuo Kindle con il Wi-Fi attivato e non ti trovi nel raggio di portata di una rete a cui hai effettuato l’accesso, il tuo dispositivo continuerà a cercare una rete disponibile a cui connettersi. Ciò comporta un consumo inutile della batteria.

Più semplicemente potresti avere intenzione di goderti il tuo libro senza per forza essere connesso. Attivare la modalità aereo è un modo semplice e veloce per risolvere questo problema, risparmiando energia e prolungando il funzionamento del Kindle.

Per attivare la modalità aereo, procedi nel seguente modo:

Accendi il dispositivo;

Scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo per sbloccare il lettore;

dalla parte inferiore dello schermo per sbloccare il lettore; Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide ;

dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu delle ; Tocca l’icona dell’aereo.

2- Utilizza il cavo di ricarica originale

Potrebbe sembrare esagerato fare i pignoli su quale cavo micro-USB utilizzare per caricare un Kindle, ma ciò può avere un grande impatto sulla salute della batteria e sulla longevità del dispositivo.

L’utilizzo di cavi di ricarica o adattatori di alimentazione di marche diverse potrebbe non offrire un lavoro ottimale, il che potrebbe causare danni permanenti alla batteria e ridurne la durata. Per questo motivo è meglio utilizzare gli strumenti di ricarica inclusi nella confezione d’acquisto del dispositivo.

3- Disattiva il refresh delle pagine

Un motivo comune per cui la batteria si scarica rapidamente sono le attività che il tuo Kindle potrebbe completare senza che tu te ne accorga. Il refresh della pagina, quando abilitato, ricarica il display ogni volta che giri pagina del tuo ebook.

Disattivando questa funzione, riduci il consumo della batteria, il che ti consente di prolungare la durata della batteria.

Per disattivare tale funzione agisci in questo modo:

Accendi il dispositivo;

Scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo per sbloccare il dispositivo;

dalla parte inferiore dello schermo per sbloccare il dispositivo; Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide ;

dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu delle ; Seleziona la ruota Tutte le impostazioni ;

; Seleziona la scheda Opzioni di lettura ;

; Disattiva il pulsante Aggiorna pagina.

4- Abilita la modalità di risparmio energetico

La modalità Risparmio energetico è un modo eccellente per ottimizzare l’utilizzo della batteria del tuo Kindle. Abilitando questa impostazione, consenti al dispositivo di restare in modalità di sospensione a basso consumo quando non viene utilizzato.

Ciò potrebbe far sì che il tuo Kindle impieghi un po’ più tempo per riattivarsi quando desideri leggere qualcosa, ma risparmierà anche la batteria.

Per abilitare la modalità di risparmio energetico, segui questi passaggi:

Accendi il dispositivo;

Scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo per sbloccare il dispositivo;

dalla parte inferiore dello schermo per sbloccare il dispositivo; Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide ;

dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu delle ; Seleziona la ruota Tutte le impostazioni ;

; Vai su Opzioni dispositivo ;

; Seleziona Opzioni avanzate ;

; Tocca la scheda Risparmio energetico ;

; Seleziona Abilita nella finestra pop-up che appare.

5- Metti il tuo Kindle in modalità sospensione

La modalità sospensione viene attivata automaticamente quando il dispositivo non è stato utilizzato per più di 10 minuti. In questo stato, il Kindle utilizza una quantità minima di carica della batteria.

Per questo motivo, se non stai leggendo attivamente, è meglio mettere manualmente il Kindle in modalità di sospensione semplicemente premendo una volta il pulsante di accensione nella parte inferiore del dispositivo.

Conclusioni

Rispetto a tanti altri e-reader, i Kindle offrono una batteria solida, capace di durare per moltissimi giorni. Nonostante ciò, se applicherai questi consigli, sarai in grado di rendere ancora più lunghe le tue sessioni di lettura.

Se invece stai cercando un modo per ottimizzare la lettura sul tuo Kindle, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.