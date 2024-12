Alfa Romeo svelerà la serie speciale Intensa al Salone di Bruxelles: dettagli e curiosità

Alfa Romeo sta per presentare al Salone di Bruxelles, in programma dall’11 al 19 gennaio 2025, la sua nuova creazione: la serie speciale Intensa. Questa edizione limitata, dedicata a tutta la gamma del marchio, si propone di rendere omaggio alla ricca storia della casa automobilistica di Arese con una dotazione invidiabile e particolari estetici raffinati, in oro chiaro o rosso. I dettagli della serie Intensa sono già un argomento di grande interesse tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Dettagli della serie Intensa e disponibilità

La serie Intensa sarà disponibile su tutti i modelli di Alfa Romeo, inclusi i ben noti Giulia e Stelvio, insieme ai più recenti Tonale e Junior. Ogni vettura presenterà caratteristiche che esaltano le linee eleganti e sportive tipiche del brand. Ad esempio, la Giulia, disponibile nelle motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV, sarà dotata di cerchi in lega diamantati da 19 pollici, rifiniture in oro chiaro, interni che combinano pelle e Alcantara con cuciture in cuoio, un impianto audio di alta qualità firmato Harman Kardon e un moderno sistema di infotainment da 12,3 pollici.

Anche la Stelvio, un modello molto apprezzato nel segmento SUV, si distingue per i cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno nere e dettagli tricolore sugli specchietti laterali. Le sospensioni adattive SDC aggiungono un ulteriore livello di comfort e maneggevolezza. Gli interni della Stelvio sono rifiniti con la stessa attenzione ai dettagli, combinando pelle e Alcantara per un aspetto lussuoso e moderno.

Per quanto riguarda i modelli più compatti, la Tonale Intensa monterà cerchi bicolore da 20 pollici, interni in Alcantara nero e dettagli in cuoio. Inoltre, sarà dotata di un sistema di assistenza alla guida di livello 2, che rappresenta un passo avanti nella tecnologia e nella sicurezza. La Junior, infine, presenterà cerchi diamantati da 18 pollici e interni in Alcantara, completando così il pacchetto di esclusività offerto da questa edizione.

Debutto al Salone di Bruxelles e aspettative

La premiere ufficiale della serie speciale Intensa avrà luogo durante il Salone di Bruxelles 2025, un evento di grande rilevanza per gli appassionati di motori e innovazioni automobilistiche. Sebbene i dettagli riguardanti prezzi e disponibilità sul mercato italiano non siano ancora stati comunicati, è plausibile attendersi maggiori informazioni nei giorni che precederanno l’evento belga. Questo ha già suscitato un certo fermento tra gli amanti del marchio, che aspettano con interesse di conoscere le modalità di acquisto di queste vetture.

L'uscita della serie Intensa è attesa come un’occasione imperdibile per coloro che desiderano possedere un’auto dal carattere esclusivo e che desiderano celebrarne la storia attraverso dettagli sofisticati e una dotazione di alto livello. La nuova edizione rappresenta non solo un'importante novità per l'intera gamma Alfa Romeo, ma anche una manifestazione della continua evoluzione stilistica e tecnologica del marchio, che fatica a farà felici i suoi affezionati fan e collezionisti.

L’arrivo della serie Intensa conferma il posizionamento di Alfa Romeo nel panorama automobilistico, puntando su un design distintivo che mantiene vive le tradizioni del passato, senza mai dimenticare le contemporanee esigenze di guida e di sostenibilità.