Aggiornamento opera per ios: nuovi widget e intelligenza artificiale per tutti gli utenti

Opera, il noto browser web, ha appena rilasciato un importante aggiornamento per la sua applicazione su iPhone e iPad. Questa nuova versione arricchisce l'interazione degli utenti con Aria, l'intelligenza artificiale integrata dell'azienda, attraverso l'introduzione di nuovi widget personalizzabili sulla schermata principale. Scopriamo insieme tutte le novità del recente aggiornamento di Opera per iOS.

Novità: widget personalizzati per un accesso veloce

Nel recente annuncio pubblicato sul blog ufficiale, è stata evidenziata l'introduzione di widget per la schermata principale di Opera su iOS. Questi widget sono totalmente personalizzabili e consentono agli utenti di accedere a funzioni chiave del browser con un semplice tap. Tra le funzionalità disponibili vi è la possibilità di aprire una nuova scheda in modalità privata o addirittura di interagire con Aria.

In aggiunta, è disponibile un'opzione di pressione prolungata sull'icona che svela ulteriori scorciatoie. Opera ha dichiarato che queste nuove aggiunte semplificano e velocizzano l'esperienza di navigazione quotidiana, consentendo un accesso immediato alle funzioni più rilevanti per l'utente.

Accesso all'intelligenza artificiale: aria per tutti

Un cambiamento significativo apportato da questo aggiornamento è la disponibilità dell'intelligenza artificiale Aria anche per coloro che non si sono registrati. Aria permette di porre domande tramite input testuali o vocali, attivando una ricerca web e la generazione di immagini utilizzando il modello Google Imagen 3 Fast.

Opera ha reso noto che, per utilizzare Aria senza avere un'account, è sufficiente aggiornare l'app iOS alla versione più recente. Gli unici limiti saranno relativi alla generazione delle immagini: senza registrazione, gli utenti potranno creare fino a cinque immagini al giorno, mentre gli utenti registrati beneficeranno di un limite di 30 immagini al giorno.

Una crescita sostenuta grazie agli utenti di ios

Opera ha anche colto l'occasione per ringraziare gli utenti di iOS per la crescita significativa riscontrata di recente. Tra settembre e novembre 2024, il browser di punta dell'azienda per iPhone ha registrato un aumento del 33% di nuovi utenti nell'Unione Europea e un incremento del 31% a livello globale. Questi risultati testimoniano l'impegno di Opera nel fornire funzionalità entusiasmanti e innovative, sempre più orientate al miglioramento dell'esperienza di navigazione.

Disponibilità e requisiti per i nuovi utenti

Il browser Opera per iOS può essere scaricato gratuitamente dall'App Store. Tuttavia, è necessario avere un iPhone o un iPad che utilizzi iOS 14 o versioni successive per poter approfittare di queste nuove funzionalità. L'aggiornamento rappresenta una mossa strategica da parte di Opera per rimanere competitivo nel settore dei browser, attrarre nuovi utenti e migliorare l'interazione con gli attuali.