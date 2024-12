Aggiornamenti software in arrivo per Samsung, Realme e Huawei: novità dei modelli recenti

Negli ultimi giorni, diversi produttori di smartphone, tra cui Samsung, Realme e Huawei, hanno avviato il rilascio di aggiornamenti software per alcuni dei loro modelli più recenti. La distribuzione copre diverse serie di dispositivi, portando principalmente miglioramenti alla sicurezza e performance. Questo articolo esplorerà le novità in arrivo per i possessori di Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy A54 5G, oltre al Realme GT 7 Pro e ai dispositivi della serie Huawei Mate 70.

Aggiornamenti per la gamma Samsung Galaxy S22 e S21

Per i dispositivi Samsung della serie Galaxy S22, compresi i modelli Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, è iniziato il rilascio delle patch di sicurezza di dicembre 2024 in Italia. Gli utenti possono notare un update contrassegnato dai firmware S90BXXSDEXKA, il quale, purtroppo, non introduce novità significative oltre alla correzione delle vulnerabilità. Un destino simile interessa anche i dispositivi della serie Galaxy S21: Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra stanno ricevendo anch'essi le patch di dicembre, identificate dai firmware G99BXXSEGXK1.

Secondo l'aggiornamento di Samsung, queste patch mirano a risolvere 34 vulnerabilità CVE , di cui 6 di alta criticità, insieme a 8 vulnerabilità SVE , di cui una di livello critico. Inoltre, le correzioni comprendono anche aggiornamenti forniti da Samsung Semiconductor come le vulnerabilità CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890, indicate con grado di pericolosità “alto”.

Nonostante le correzioni di sicurezza, il changelog degli aggiornamenti si presenta piuttosto scheletrico. Infatti, non ci sono nuove funzionalità di rilievo, sebbene possano essere notati miglioramenti generali in termini di stabilità del sistema e bugfix. Per novità più rilevanti, gli utenti dovranno attendere la One UI 7, che sarà basata su Android 15 e attualmente si trova nella fase beta per la serie Galaxy S24; si prevede una distribuzione stabile nei primi mesi del 2025.

Aggiornamento per Samsung Galaxy A54 5G

Anche il Samsung Galaxy A54 5G, uno dei modelli appartenenti alla fascia media della produzione 2023, sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2024. Il rollout è partito dagli Stati Uniti e i possessori di questo dispositivo possono attendere il firmware A546USQSACXKE, il quale apporta miglioramenti simili a quelli già menzionati per la serie S22 e S21.

Nel changelog non si trovano novità sostanziali, ma si segnalano anomalie risolte in merito alla stabilità e alla sicurezza del dispositivo. Le patch distribuite sono le stesse già a disposizione per altri modelli Samsung, miranti a sistemare 34 vulnerabilità CVE e 8 vulnerabilità SVE, con correzioni della Samsung Semiconductor. Sebbene il Galaxy A54 5G sia uno dei candidati per l’aggiornamento ad Android 15 e One UI 7, i possessori dovranno pazientare, dato che al momento solo la serie Galaxy S24 è coinvolta nel programma di beta testing.

Aggiornamenti Realme per GT 7 Pro

Un cambio di marca porta alla notizia del Realme GT 7 Pro, il quale sta ricevendo il suo primo aggiornamento software. Questo dispositivo, che monta un processore Snapdragon 8 Elite, ha attirato l'attenzione del mercato globale e l'aggiornamento, a partire dall'India, presenta una dimensione di circa 840 MB con la versione RMX5011_15.0.0.140.

Tra le novità incluse nel pacchetto troviamo le patch di sicurezza di novembre 2024, che vanno oltre la semplice sicurezza. Miglioramenti nella connessione Wi-Fi, nell’esperienza di sblocco con impronta digitale, ed efficienza della batteria in particolari scenari sono tra le novità salienti. Ottimizzazioni per la fotocamera e miglioramenti generali di sistema contribuiscono a rendere l’esperienza d'uso più fluida e reattiva. Un problema specifico che riguardava il mancato funzionamento del pulsante Impostazioni all'interno dell’app YouTube è stato risolto con questo update.

La distribuzione per il Realme GT 7 Pro ha avuto inizio in India e si prevede che arrivi in altre regioni del mondo nei prossimi giorni.

Aggiornamenti per la serie Huawei Mate 70

Infine, la serie Huawei Mate 70 sta ricevendo aggiornamenti significativi in Cina. Con il rilascio di HarmonyOS 4.3.0.130, viene introdotto un pacchetto di novità e miglioramenti, comprese ottimizzazioni per la fotocamera e il display. Gli utenti possono aspettarsi l’arrivo di una nuova funzione di ritratto associata al tema "Time Travel", che aiuterà nella selezione delle immagini più adatte da un album.

Miglioramenti nei risultati fotografici durante situazioni di scarsa illuminazione e aggiustamenti visivi per diverse modalità d'uso completano il pacchetto. Questo aggiornamento, destinato agli utenti non partecipanti al programma beta di HarmonyOS NEXT, richiede un download sostanzioso, di circa 1,1 GB.

Come aggiornare i dispositivi Samsung, Realme e Huawei

Per gli utenti di Samsung Galaxy S22, S21 e A54 5G, è possibile controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti accedendo alle impostazioni di sistema seguendo il percorso: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Un’ulteriore opzione è l’utilizzo di Smart Switch, se collegato al PC con l’applicazione installata.

Per il Realme GT 7 Pro, gli utenti devono navigare in “Impostazioni > Aggiornamenti software” per controllare eventuali novità. Infine, i possessori di dispositivi della serie Huawei Mate 70 possono verificare gli aggiornamenti andando in "Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti".