Aggiornamenti software 2025: novità per Samsung, HONOR e POCO

Nel panorama degli smartphone Android, la corriera di aggiornamenti prosegue anche oggi, con Samsung in prima linea nel rilascio delle patch più recenti. Il gigante sudcoreano ha avviato l’aggiornamento di cinque dei suoi modelli Galaxy, mentre anche HONOR e POCO si uniscono al coro, portando novità significative sui loro dispositivi. Andiamo a scoprire i dettagli di questi aggiornamenti.

Aggiornamenti Samsung: patch di gennaio 2025 per i Galaxy

Il colosso della tecnologia Samsung non smette di sorprendere i propri utenti, fornendo costantemente aggiornamenti software per garantire sicurezza e funzionamento ottimale dei propri smartphone. I modelli Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, lanciati nel 2022, hanno iniziato a ricevere le patch di sicurezza di gennaio 2025. Questi aggiornamenti mirano a risolvere un totale di 29 vulnerabilità, di cui cinque considerate di alto rischio e altrettante legate all'ecosistema Samsung.

Le unità sbloccate sul mercato statunitense stanno già ricevendo il nuovo firmware, specificatamente S901U1UES7EXL8 per il S22, S906U1UES7EXL8 per il S22+ e S908U1UES7EXL8 per il S22 Ultra. È importante notare che la versione della One UI rimane la 6.1.1, ma tutti e tre i modelli saranno presto aggiornabili alla One UI 7, portando ulteriori miglioramenti a funzionalità e interfaccia.

Galaxy Note 20: patch di sicurezza in arrivo

Anche i modelli Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, lanciati nel 2020, non vengono trascurati da Samsung. Anche se non riceveranno nuovi aggiornamenti di Android rispetto all’ultima versione, le patch di sicurezza di gennaio 2025 saranno disponibili per queste unità. Samsung ha ufficializzato che il supporto principale per Android è terminato per questi dispositivi, ma continuano a rilasciare aggiornamenti per mantenere la sicurezza a livelli accettabili.

Le patch saranno distribuite a partire dalle unità sbloccate negli Stati Uniti, con i firmware N981U1UESBHXL1 per il Note 20 e N986U1UESBHXL1 per il Note 20 Ultra. Gli utenti possono continuare a contare su Samsung per garantire che i loro dispositivi rimangano protetti dagli attacchi e dalle vulnerabilità.

Aggiornamento per HONOR Magic5 Pro: Android 15 e MagicOS 9.0

Un’importante novità arriva per gli utenti di HONOR Magic5 Pro, il modello di punta della casa cinese lanciato nel 2023. Il nuovo aggiornamento offre Android 15 con l’interfaccia utente MagicOS 9.0, promettendo una serie di miglioramenti tra cui animazioni più fluide, temi rinnovati e nuove funzionalità fotografiche. Questo aggiornamento si distribuisce globalmente ed è accompagnato da un changelog dettagliato, evidenziando tutti i nuovi strumenti e i miglioramenti di intelligenza artificiale.

Il firmware C431E4R2P2, dal peso di 3,81 GB, fornisce una vasta gamma di aggiornamenti per migliorare globalmente l’esperienza utente. Gli appassionati di tecnologia non rimarranno delusi dalle novità apportate, rendendo l’HONOR Magic5 Pro ancora più competitivo sul mercato.

POCO X7 Pro: un aggiornamento software atteso

Infine, il POCO X7 Pro, smartphone lanciato recentemente, riceve un aggiornamento importante. Con un peso di 505 MB, questo aggiornamento porta la versione del software a 2.0.9.0.VOJEUXM, mantenendo comunque HyperOS 2.0 e Android 15. Gli utenti, sebbene possano notare un changelog simile a quello dell’aggiornamento iniziale, è probabile che questo nuovo update vada a risolvere alcuni problemi minori riscontrati nella prima versione di HyperOS.

Essendo ancora un dispositivo recente, l’aggiornamento è consigliato per chi desidera una maggiore stabilità e maggiori prestazioni nell’utilizzo quotidiano. La cura con cui POCO gestisce gli aggiornamenti denota l’attenzione per i propri consumatori.

Come aggiornare gli smartphone Samsung, HONOR e POCO

Per concludere, è utile sapere come verificare e installare gli aggiornamenti sui dispositivi Samsung, HONOR e POCO. In genere, per controllare la disponibilità delle nuove versioni di software, è sufficiente recarsi nelle impostazioni del dispositivo, selezionare “Aggiornamenti software” e seguire le istruzioni fornite. Questo semplice passaggio garantirà di avere sempre l'ultima versione disponibile, migliorando sicurezza e funzionalità dei propri smartphone.