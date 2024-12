Aggiornamenti imminenti per smartphone e smartwatch: ecco le novità di casa Samsung e OnePlus

Gli aggiornamenti software rappresentano una parte fondamentale dell'esperienza per gli utenti di smartphone e dispositivi indossabili. Recentemente, Samsung e OnePlus hanno annunciato una serie di migliorie significative per i loro prodotti, in particolare per i pieghevoli Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e lo smartwatch Galaxy Watch Ultra. Inoltre, importantissimi aggiornamenti sono in arrivo anche per il OnePlus Pad e il OnePlus 11. Scopriamo insieme tutte le novità e le correzioni che questi aggiornamenti porteranno con sé.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6

I dispositivi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, stanno per ricevere nuovi aggiornamenti firmware. Gli utenti italiani noteranno che sono disponibili due nuove versioni, F741BXXS2AXKC per il Flip6 e F956BXXS2AXKC per il Fold6. Questi aggiornamenti, rispettivamente di 1,1 GB e 380 MB, includono importanti patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024.

Samsung ha segnalato che queste patch affrontano ben 34 vulnerabilità del sistema operativo Android, sei delle quali considerate critiche. Oltre a queste, il firmware apporta correzioni su vulnerabilità specifiche di One UI e su problemi rilevati nel settore dei semiconduttori. Sebbene non vengano annunciate nuove funzionalità, il changelog indica miglioramenti generali della stabilità e delle prestazioni.

Le novità più rilevanti, tuttavia, sono attese per il prossimo aggiornamento a One UI 7, che sarà basato su Android 15. La fase beta di questa nuova interfaccia è già iniziata per la serie Galaxy S24, e si prevede che sarà estesa anche ai dispositivi pieghevoli nel prossimo futuro, portando con sé un’interfaccia utente potenziata e nuove funzionalità.

Novità per Samsung Galaxy Watch Ultra

Rimanendo in casa Samsung, anche il Galaxy Watch Ultra sta ricevendo un importante aggiornamento software. La versione del firmware, L705USQU1AXK6, è attualmente in distribuzione, inizialmente negli Stati Uniti, e introduce patch di sicurezza relative a ottobre 2024.

Dal changelog fornito da Verizon non emergono novità di rilievo oltre ai miglioramenti delle prestazioni generali e alle citate correzioni di sicurezza. Tuttavia, si prevede che ulteriori dettagli verranno resi noti con l'arrivo dell’aggiornamento a livello globale, che potrebbe includere funzionalità innovative per una migliore esperienza utente e una maggiore integrazione con altri dispositivi della famiglia Galaxy.

Aggiornamenti su OnePlus Pad

Passando ai prodotti OnePlus, il tablet OnePlus Pad sta ricevendo un corposo aggiornamento a OxygenOS 15 e Android 15. La distribuzione parte dall’India con la versione OPD2203_15.0.0.301 e prevede un’ampia gamma di nuove funzionalità.

Questo aggiornamento non solo porta con sé nuovi effetti di animazione e miglioramenti nelle prestazioni, ma introduce anche strumenti potenziati per la scrittura e nuove opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco e la home page. Tra le novità più interessanti ci sono l'AI Reflection Eraser, che rimuove i riflessi indesiderati dalle foto, e la suite AI per la scrittura, che ottimizza i testi attraverso suggerimenti intelligenti.

Le nuove funzionalità di multitasking e di gestione delle notifiche renderanno l'interazione con il tablet più fluida e intuitiva. Inoltre, la funzione di caricamento limitato a 80% migliorerà la durata della batteria, evitando un rapido deterioramento.

Aggiornamento Android 15 RC per OnePlus 11

Arrivano notizie entusiastiche anche per gli utenti del OnePlus 11, che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 15 in versione Release Candidate in India. Questo firmware, identificato come CPH2447_15.0.0.201, è considerato una sorta di anteprima rispetto alla versione stabile finale e include tutte le migliorie già menzionate per il OnePlus Pad.

Il pacchetto richiede un download di circa 3,6 GB e le novità si concentrano su miglioramenti grafici, animazioni più fluide e una maggiore gestione delle impostazioni rapide. Gli utenti possono testare in anticipo le funzionalità di OxygenOS 15, contribuendo così a rifinire ulteriormente il prodotto prima del rilascio ufficiale.

Come aggiornare i dispositivi Samsung e OnePlus

Per aggiornare i dispositivi Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, gli utenti possono seguire il percorso: "Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa". Anche l'app Smart Switch offre un metodo alternativo per verificare la disponibilità di nuovi firmware collegando il dispositivo a un computer.

Per il OnePlus Pad, la procedura da seguire è "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software". Gli utenti del OnePlus 11 in India possono accedere alla Release Candidate tramite la stessa sezione delle impostazioni. Per gli smartwatch Galaxy Watch Ultra, il controllo degli aggiornamenti avviene tramite l’app Galaxy Wearable.

Con queste novità, Samsung e OnePlus continuano a dimostrare il loro impegno nel migliorare continuamente l'esperienza degli utenti, offrendo aggiornamenti regolari e significativi che conferiscono un valore aggiunto ai loro dispositivi.