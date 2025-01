Acer presenta tre nuovi eScooter in occasione del CES 2025 a Las Vegas

La fiera CES 2025 di Las Vegas è stata teatro di importanti annunci nel settore della mobilità sostenibile, con Acer che ha rivelato tre eScooter all'avanguardia. Questi nuovi modelli ampliano l'offerta dell'azienda nella mobilità elettrica, presentando opzioni versatili per l'outdoor e la città. Tra i modelli esposti figurano il Predator ES Storm, progettato per avventure all'aperto, e gli Acer ES Serie 4 Select e ES Serie 5 Select, ideali per il traffico urbano.

Predator ES Storm: L'eScooter per gli amanti dell'outdoor

Il Predator ES Storm si distingue per il suo design pieghevole e le sue sospensioni ammortizzate, che lo rendono perfetto per chi ama l'outdoor. Dotato di un motore potente da 500 W, questo eScooter mostra prestazioni impressionanti sia su strade pianeggianti che in salita, grazie a una potenza di picco che supera i 900 W. Questa caratteristica permette di godere di accelerazioni soddisfacenti in diverse condizioni di guida.

Un altro aspetto innovativo è il display integrato, che, attraverso l’app eMobility di Acer, consente agli utenti di personalizzare l’esperienza di guida. Ogni dettaglio è curato, dalla regolazione della velocità all'illuminazione laterale, fino al controllo dei fari. Inoltre, il sistema di recupero dell'energia cinetica favorisce una ricarica sostenibile del veicolo, trasformando l’energia dissipata durante la frenata in energia utilizzabile per il motore.

La batteria Li-Ion, con una capacità di 42V/16 Ah, promette un’autonomia fino a 60 km con una singola carica, rendendolo un'opzione affidabile per escursioni di lunga durata. I pneumatici tubeless da 10” e l'ammortizzatore della forcella anteriore offrono comfort e stabilità, mentre il peso totale di 20,45 kg è gestibile per il trasporto. Per garantire la sicurezza, il Predator ES Storm è equipaggiato con un freno a disco anteriore e un sistema di frenata elettrica e-ABS posteriore. I prezzi partono da 629,00 €.

Acer ES Serie 5 Select: Per gli spostamenti in città

L'Acer ES Serie 5 Select è pensato per i movimenti urbani, offrendo un motore da 500 W e un design pieghevole, che ne facilita il trasporto. Risulta adatto a chi si muove in città, grazie alla sua capacità di affrontare strade trafficate e, con le sue quattro modalità di accelerazione, è attrezzato per rispondere alle esigenze degli utenti.

Il motore di questo eScooter produce una coppia di 29 Nm, permettendo di raggiungere velocità massime fino a 25 km/h. Gli utenti possono anche attivare la modalità Sport, che consente di affrontare salite con pendenze fino a 23 gradi. In termini di sicurezza, il modello è dotato di un sistema di frenata e-ABS ad alta risposta e di un freno a disco anteriore.

La batteria da 16 Ah consente un’autonomia di fino a 60 km, rendendolo ideale per viaggi anche lunghi all’interno della città. Con un peso di 20,46 kg e una capacità di carico che raggiunge fino a 120 kg, offre un design pratico facilmente riponibile. Ulteriori dettagli comprendono pneumatici tubeless da 10” e luci ad alta visibilità, contribuendo all'utilizzo sicuro nei contesti urbani. Il prezzo di partenza è di 599 €.

Acer ES Serie 4 Select: L'eScooter per tutti

Infine, l’Acer ES Serie 4 Select è indicato per chi cerca un eScooter economico e funzionale, adatto a una vasta gamma di utilizzi. Questo modello monta un motore posteriore da 400 W, in grado di raggiungere picchi di 800 W, perfetto per salite e terreni più difficili. Le diverse modalità di velocità permettono un’ampia personalizzazione, da una modalità di crociera a 6 km/h fino a un massimo di 25 km/h, a seconda delle normative locali.

La Modalità Sport Booster si rivela utile per affrontare salite più impegnative e l'integrazione del sistema KERS favorisce un recupero dell'energia durante la frenata. La batteria, anch’essa ricaricabile in sole 5 ore, permette di percorrere fino a 45 km con un’unica carica.

Con un peso di poco inferiore a 20 kg e una capacità di carico massima di 120 kg, il design di questo eScooter lo rende facile da gestire e trasportare. Anche qui troviamo un sistema frenante che comprende un freno a disco anteriore e un sistema e-ABS posteriore, oltre ai pneumatici tubeless da 10” che contribuiscono al comfort durante la guida. I prezzi di partenza per il modello sono di 499 €.

Le certificazioni e disponibilità

Tutti gli eScooter presentati da Acer sono certificati IPX5, garantendo così un utilizzo sicuro anche in condizioni climatiche avverse, come la pioggia. Le nuove proposte saranno disponibili sul mercato a partire dal primo trimestre del 2025, rendendo questi modelli pronti per soddisfare le esigenze di mobilità sostenibile e pratiche per gli utenti di oggi.