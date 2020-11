7 fantastiche app per personalizzare Android

Android è molto apprezzato perché ci dà ampia libertà di personalizzare il nostro smartphone. Mentre Android predefinito fa un ottimo lavoro permettendoci, ad esempio, di personalizzare le icone delle app oppure di personalizzare le notifiche di Gmail, o comunque di “modificare” a nostro gusto il sistema operativo, le app di terze parti rendono ancora più semplice la personalizzazione del nostro telefono Android. Sono davvero tante le app per la personalizzazione dello smartphone disponibili su Android: in questa guida abbiamo raccolto per te le migliori.

Un nuovo launcher: Nova Launcher

I launcher di terze parti sono davvero ottimi per aggiungere più opzioni e funzionalità ad Android. Nova Launcher è, senza dubbio, uno dei migliori in circolazione. Nova ci permette di aggiungere maggiore personalizzazione alla schermata principale ed apporta alcuni miglioramenti generali alla fruibilità del dispositivo Android. E’ possibile, ad esempio, modificare la dimensione della griglia della schermata iniziale, regolare le icone della forma, utilizzare icone personalizzate, personalizzare il cassetto delle app con varie opzioni visive e molto altro ancora.

Quella di cui stiamo parlando è solo la versione gratuita scaricabile dal Google Play Store! Ovviamente, se acquisti Nova Launcher Prime (al costo una tantum di 4,26 euro), si possono ottenere anche comandi gestuali personalizzabili, cartelle all’interno del cassetto delle app e numerose opzioni visive come badge non letti . Nova Launcher ti consente di mettere a punto Android a tuo piacimento mantenendo comunque un aspetto Android di serie.

Il top dei Launcher: Icon Packs

Icon Packs è un app che richiede l’uso di un launcher di terze parti compatibile (come Nova) per funzionare ed è un ottimo modo per personalizzare gli aspetti visivi di Android. La maggior parte dei pacchetti di icone sono molto stilizzati, quindi molti dipenderanno dalle nostre preferenze. Ma ci sarà sempre un pacchetto di icone che fa al caso nostro, sia che preferiamo pacchetti come Flight in stile minimalista oppure sia che preferiamo qualcosa di più divertente e fumettistico come il Crayon Icon Pack.

Automazione: Tasker

Tasker è una potente app che ti consente di automatizzare varie attività su Android. Utilizzando Tasker è possibile assegnare determinate azioni come, ad esempio, inviare un messaggio di testo o disattivare l’audio del telefono, in base all’ora o alla tua posizione.

Questi sono ovviamente soltanto esempi perché Tasker pubblicizza oltre 350 azioni che possono essere automatizzate all’interno dell’app. Gli sviluppatori di terze parti possono anche creare i propri plugin: questo consente ad altre applicazioni di essere integrate in Tasker in modo da poter automatizzare le azioni all’interno di tali app. (Un elenco completo dei plug-in di terze parti è disponibile sul sito di Tasker)

Tasker è la migliore app per automatizzare attività su Android: è possibile acquistarla per il prezzo una tantum di €3,69 .

Qualora questa tipologia di app fosse di tuo interesse ma non volessi spendere soldi ti consigliamo caldamente di affidarti a IFTTT e alle sue ricette!

Widget personalizzati: KWGT Kustom Widget Maker

KWGT (Kustom Widget Maker) è l’applicazione che ci permette di avere il ​pieno controllo sui nostri widget. Sia che vogliamo visualizzare il calendario, l’ora o una mappa, KWGT ci dà la libertà di creare widget nel nostro stile preferito. Colore, forme, testo e altro dipendono completamente dai nostri gusti, per una personalizzazione massima di Android.

KWGT è gratuito, ma se vogliamo “sbarazzarci” degli annunci, allora dovremo passare alla versione premium, che costa circa 3,83 euro.

Sfondi animati personalizzati: KLWP Kustom Live Wallpaper Maker

Nel Play Store sono disponibili davvero tantissime app per la personalizzazione degli sfondi ma, se vogliamo qualcosa di davvero unico, dovremo crearne uno tutto nostro.

Ebbene, KLWP (dagli stessi sviluppatori KWGT) fa al caso nostro: questa applicazione ci permette di scegliere tra una molteplicità di opzioni per creare i nostri sfondi live. Con KLWP Kustom Live Wallpaper Maker possiamo mescolare e abbinare diversi gradienti, animazioni e forme 3D per creare uno sfondo animato personalizzato a nostro piacimento. E’ possibile persino incorporare allo schermo elementi utili come orologi e informazioni di Google Fitness.

KLWP è gratuito, ma se vuoi sbarazzarti degli annunci pubblicitari avrai bisogno della versione pro che costa circa 3,83 euro.

Aspetto e suono: ZEDGE

ZEDGE ci consente di accedere ad una vasta libreria di sfondi, suonerie e suoni di notifica. E’ davvero fantastico avere a disposizione una così vasta scelta di opzioni disponibili direttamente dal nostro dispositivo Android.

Questa app può essere scaricata gratuitamente, anche se alcuni contenuti devono essere acquistati singolarmente. L’iscrizione a ZEDGE Premium (che è un diverso tipo di account), ci permette addirittura di vendere i nostri contenuti sull’app: ZEDGE prende una percentuale del 30% di tutte le vendite.

ZEDGE è completamente gratuito e lo stesso vale per l’account premium.

Un nuovo menu rapido: MIUI-ify

Il menu a discesa in Android è utile per leggere le notifiche ed accedere alle impostazioni rapide, ma cosa succederebbe se fosse più personalizzabile? Ebbene, MIUI-ify ci regala proprio questo tipo di personalizzazione: un nuovissimo menù di accesso rapido per notifiche e impostazioni completamente personalizzabile, sia visivamente che funzionalmente.

Con MIUI-ify è possibile aggiungere scorciatoie per app e cursori per volume, luminosità e allarmi ma anche regolare i colori, le forme delle icone e persino sfocare lo sfondo quando il menu è aperto. Questo menù di accesso rapido si apre anche dal basso: questo ci permette di continuare a mantenere il menu Android predefinito mentre lo stiamo usando.

MIUI-ify è un’app gratuita, ma se desideriamo sbloccare più opzioni di personalizzazione visiva come immagini e gradienti personalizzati, dovremo passare alla versione Premium che costa circa 2,12 euro.

Migliori controlli del volume: Volume Styles

Dobbiamo precisarlo: non abbiamo mai trovato limitante il dispositivo di scorrimento del volume predefinito su Android ma che male c’è nel volerlo migliorare? Ebbene, l’app Volume Styles ci consente di personalizzare i controlli del volume come mai nessuna app aveva fatto prima d’ora. Volume Styles ci permette non solo di modificare l’aspetto dei cursori del volume ma anche di aggiungere nuovi cursori come, ad esempio, la luminosità dello schermo e scorciatoie come un pulsante screenshot o un interruttore della torcia.

Volume Styles è un’app gratuita, ma se vogliamo sbloccare alcuni degli stili visivi più appariscenti e rimuovere gli annunci pubblicitari, dovremo acquistare la versione Premium tramite IAP per circa 1,70 euro.

Fonte ReviewGeek