Windows To Go: Esplorando la funzionalità per un sistema operativo portatile

Microsoft ha introdotto Windows To Go come caratteristica distintiva di Windows 8.x, permettendo agli utenti di eseguire una versione completa di Windows da un dispositivo USB. Questa funzionalità, che continua a suscitare interesse, consente di avviare Windows 10 e 11 da una chiavetta USB senza alterare la configurazione del computer. In questo articolo, approfondiremo la storia di Windows To Go, il suo utilizzo attraverso strumenti come Rufus e WinToUSB, e le differenze tra questi due programmi.

La storia di Windows To Go

Windows To Go ha una storia interessante, poiché Microsoft ha annunciato che sarebbe diventato obsoleto con l'aggiornamento a Windows 10 versione 1903, avvenuto nel maggio 2019. Nonostante sia stato dichiarato obsoleto, si è scoperto che la funzionalità continua a funzionare efficacemente. Gli sviluppatori di programmi come Rufus e WinToUSB hanno creato strumenti per semplificare il processo di configurazione, rendendo l'uso di Windows To Go accessibile anche a edizioni di Windows diverse dall'Enterprise.

Inizialmente, Windows To Go era limitato alle edizioni Enterprise, il che ne riduceva notevolmente la diffusione. Tuttavia, gli utenti hanno trovato modi per utilizzare questa funzionalità anche su edizioni come Home e Pro, il che ha comportato l'abbandono della caratteristica da parte di Microsoft. La ragione di questa decisione è stata il suo uso improprio da parte di alcuni utenti, che impiegavano Windows To Go per installare versioni non autorizzate del sistema operativo su dispositivi USB.

Come utilizzare Windows To Go con Rufus e WinToUSB

Rufus e WinToUSB sono strumenti essenziali per chi vuole sfruttare Windows To Go, permettendo di avviare Windows 11 da un supporto rimovibile. Rufus si presenta come un'applicazione open source, disponibile per chi desidera gestire la creazione di chiavette USB Windows To Go. Il codice sorgente è accessibile su GitHub, e gli utenti possono modificare e ottimizzare l’utilizzo in base alle proprie esigenze.

WinToUSB, d’altra parte, è un programma closed-source, ma adotta un approccio simile a Rufus. Entrambi i software offrono vantaggi significativi, ma presentano anche delle differenze sostanziali. Ad esempio, con Rufus, gli utenti possono generare un’unità USB avviabile con una semplicità maggiore.

Per ottenere prestazioni ottimali da Windows 11 su una chiavetta USB, è fondamentale utilizzare un dispositivo USB di alta qualità. Raccomandiamo di scegliere supporti USB con le specifiche "Gen 1" , "Gen 2" o superiori. Utilizzare una porta USB compatibile è altrettanto importante per evitare colli di bottiglia durante l'esecuzione del sistema operativo, assicurando così un'esperienza fluida.

Differenze tra Rufus e WinToUSB

Quando si confrontano Rufus e WinToUSB, emergono chiare differenze in termini di licenza e funzionalità. Rufus è un software open source sotto licenza GNU GPLv3, il che significa che offre totale libertà agli utenti. Permette di generare un supporto USB esterno con Windows To Go a partire da qualsiasi edizione di Windows. Al contrario, WinToUSB, nella sua versione gratuita, è limitato supportando solo edizioni specifiche come Windows Home.

Inoltre, Rufus è particolarmente portabile, essendo disponibile in una versione che non richiede installazione e può essere immediatamente utilizzata. Durante la configurazione, gli utenti possono selezionare l'immagine ISO di Windows da utilizzare e indicare quale dispositivo USB preparare, consapevoli che il contenuto di quest’ultimo sarà sovrascritto.

WinToUSB offre una funzionalità di clonazione del sistema operativo già in uso, permettendo agli utenti di creare una copia dell'installazione di Windows su un supporto USB. Tuttavia, a differenza di Rufus, non consente la creazione di chiavette USB universali nella sua versione gratuita, limitando le possibilità di personalizzazione e portabilità.

Riflessioni finali su Rufus e WinToUSB

Windows To Go rappresenta una possibilità interessante per gli utenti che desiderano un sistema operativo portatile. Se si opta per Rufus o WinToUSB, entrambi gli strumenti permettono di sfruttare questa funzionalità in modi diversi. Rufus si distingue per la sua flessibilità e la generazione di chiavette universali, mentre WinToUSB risulta utile per coloro che desiderano clonare una configurazione esistente. La scelta dipenderà quindi dalle specifiche necessità dell'utente. Utilizzando queste soluzioni, è possibile avere Windows sempre a portata di mano, con il vantaggio di un’avvio rapido su qualsiasi sistema compatibile.