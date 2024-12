Wi-Fi 7: la nuova frontiera della connettività secondo ASUS e ROG

La rivoluzione del Wi-Fi 7 è finalmente avvenuta, pronto a soddisfare le esigenze dei moderni utilizzi in ambito di smart home, intrattenimento e gaming. ASUS, insieme al suo brand ROG, ha presentato una gamma di router all’avanguardia, progettati per adattarsi a diverse situazioni e garantire una fruizione ottimale in ogni contesto.

La differenza tra Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7

Per comprendere appieno il potenziale del Wi-Fi 7 è fondamentale compararlo con la tecnologia precedente, rappresentata dal Wi-Fi 6E. Lo standard Wi-Fi 7, noto anche come IEEE 802.11be, introduce significativi miglioramenti che rispondono alle sfide crescenti della connettività. Una delle maggiori innovazioni riguarda la larghezza di banda, che raggiunge i 320 MHz, raddoppiando così la capacità rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6E. Questo permette ai router di gestire enormi flussi di dati, migliorando l'esperienza utente anche quando diversi dispositivi sono connessi contemporaneamente.

Inoltre, il Wi-Fi 7 adotta la modulazione 4K-QAM, un passo avanti rispetto al precedente 1024-QAM. Questo nuovo formato consente una densità di trasmissione superiore del 20%, risultando in velocità di connessione più elevate, proprio ciò di cui si ha bisogno per affrontare le esigenze di gaming online o di streaming ad alta definizione. Non meno rilevante è la funzione Multi-Link Operation , che consente ai dati di essere veicolati attraverso diverse bande contemporaneamente, riducendo latenza e migliorando la stabilità della connessione.

La grande utilità di questi nuovi router si amplifica quando considerati all’interno di un sistema Wi-Fi Mesh. I router classici, solitamente forniti senza costi aggiuntivi dagli operatori, non riescono a garantire la copertura necessaria in case di dimensioni ampie. Infatti, il segnale tende a diminuire quanto più ci si allontana dalla sorgente, creando inevitabilmente zone morte. Un sistema Mesh, al contrario, permette di estendere il segnale tramite vari nodi interconnessi, assicurando una connessione robusta e continua in ogni angolo della casa.

Le proposte di ASUS e ASUS ROG per il Wi-Fi 7

ASUS offre un’ampia gamma di router Wi-Fi 7 per rispondere alle diverse esigenze del mercato. In questa sezione, esamineremo alcune delle proposte più interessanti della casa taiwanese, evidenziando l’ottimo bilanciamento tra prezzo e prestazioni.

Modelli entry-level di ASUS

Il ASUS RT BE58U rappresenta una scelta accessibile nel panorama Wi-Fi 7, ideato per chi desidera entrare nel mondo della nuova tecnologia senza spendere una fortuna. Con caratteristiche come il supporto per AiMesh e la modulazione 4K-QAM, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. La sua versatilità lo rende ideale per le famiglie moderne. Questo modello si trova su Amazon a un prezzo competitivo di 187,9 euro.

Un altro modello degno di nota è l'ASUS BE86U, capace di gestire velocità di connessione fino a 9700 Mbps grazie alle sue specifiche avanzate. I canali a 320 MHz nella banda 6 GHz e il supporto per connessioni multipli offrono maggiore stabilità e velocità. Venduto al costo di 339,1 euro su Amazon, risulta un'opzione valida per chi cerca performance elevate.

Router per un ambiente domestico raffinato

Per chi cerca estetica e funzionalità, l'ASUS ZenWiFi BQ16 spicca come un sistema Wi-Fi 7 Mesh di alta gamma. Con velocità combinata fino a 30 Gbps, è progettato per coprire ampie aree, garantendo prestazioni ottimali in ogni stanza. Questo modello include funzionalità vocali integrate e rappresenta un elegante complemento d'arredo per la propria abitazione, con un prezzo di 1256,21 euro su Amazon.

Le soluzioni ASUS ROG per i gamer

Per gli appassionati di videogiochi, ASUS ROG ha creato dei router specificamente progettati per massimizzare le performance nel gaming. L'ASUS ROG Rapture GT-BE98 è il flagship della linea, che combina elevata potenza e funzionalità avanzate. Dotato di sistema Mesh, porte ultra-rapide e illuminazione Aura RGB, rappresenta il sogno di ogni gamer. La sua disponibilità sul mercato lo rende una scelta ambita.

Prodotti della linea TUF Gaming

Un'ulteriore proposta interessante è l'ASUS TUF Gaming BE3600, che bilancia prestazioni solide e prezzo competitivo. Questo router Wi-Fi 7 raggiunge velocità di 3600 Mbps grazie alla modulazione 4K-QAM e presenta una CPU quad-core, assicurando una gestione ottimale delle attività. Con un costo di 199 euro su Amazon, è adatto non solo ai gamer, ma anche a chi desidera una rete domestica potente e stabile.

La selezione dei migliori router Wi-Fi 7 ASUS e ROG

Questa guida è stata pensata per fornire ai lettori non solo un elenco di router, ma una selezione accurata dei modelli che si distinguono per funzionalità e costo. Ogni mese essa sarà aggiornata per includere nuove uscite e riposizionamenti di mercato, garantendo a utenti e appassionati risorse sempre fresche per scegliere il router più adatto alle proprie esigenze.