WhatsApp: come capire se qualcuno ti ha bloccato

Una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo è, senza ombra di dubbio, WhatsApp.

Questa ti consente non solo di inviare messaggi e non solo: ad oggi infatti, WhatsApp si è evoluto e raffinato, confermandosi come un software di alto livello. A patto di avere una connessione Wi-Fi o traffico dati a disposizione, si tratta di un’app che è in grado di mantenerti in contatto con amici, familiari e colleghi in tempo reale.

A volte però, se cerchi di comunicare con queste persone, non ricevi risposta. In alcuni casi non hanno una linea attiva, forse hanno altro da fare e non possono visualizzare il messaggio. In questi casi però, potrebbe venirti un dubbio: sei stato bloccato da tale utente?

Con le nostre indicazioni, potrai capire se qualcuno ti ha realmente bloccato su WhatsApp. Continua a leggere questo articolo per scoprire come fare.

WhatsApp: come funziona il blocco utenti

Gli utenti che non desiderano più interagire con altri contatti possono bloccare gli stessi all'interno delle Impostazioni dell'applicazione. Per bloccare un utente devi seguire questa procedura:

apri l'app e facendo clic sul menu (i tre punti verticali ) sul lato destro dell'app, tocca Impostazioni ;

) sul lato destro dell'app, tocca ; da qui, scorri verso il basso fino ad Account e tocca Privacy ;

e tocca ; all'interno del menu, vai su su Contatto bloccato :

: guardando in alto a destra, vedrai l'icona di una persona con accanto un segno “+”: dopo aver toccato questo, puoi aggiungere chiunque dal tuo elenco di contatti bloccati.

Come sapere se sei stato bloccato su WhatsApp

Sebbene WhatsApp non ti avviserà esplicitamente se sei stato bloccato, ci sono alcuni indizi che possono farti capire che ciò è avvenuto.

Oltre ad eventuali litigi o contrasti nell’ultima chat, alcuni sottili cambiamenti nelle funzionalità dell'app rispetto a tale utente potrebbero rivelare il tuo blocco. Andiamo ad analizzare questi indizi.

La voce Ultimo accesso è mancante

L’assenza della voce Ultimo accesso (o sullo stato online) relativa all’utente in questione può essere un indizio sul tuo blocco. Devi però considerare che, questo tipo di mancanza, può essere collegata alla modifica di alcuni parametri nel contesto della privacy su WhatsApp da parte dell’utente.

Non solo: se hai a tua volta aggiornato le tue impostazioni relative alla privacy impedendo a Ultimo accesso di apparire agli altri, WhatsApp bloccherà questa opzione anche per te.

Se hai controllato le tue impostazioni sulla privacy e non hai imposto particolari blocchi rispetto l'ultima volta che hai parlato con il contatto in questione, le probabilità di essere stato bloccato sono alte.

Nessun aggiornamento del profilo

Un altro indicatore che il tuo contatto WhatsApp ti ha bloccato è la sua immagine del profilo e le informazioni dell’account in questione: entrambi gli aspetti, in caso di blocco, non sono più disponibili.

In questo caso le opzioni sono due: o la persona ha eliminato il proprio account WhatsApp, oppure ti ha bloccato.

Per eliminare ogni tipo di dubbio, puoi utilizzare un altro smartphone e account per vedere se, attraverso esso, puoi visualizzare l’immagine del profilo. In caso positivo, il blocco è certo.

Segni di spunta e loro significato

Andiamo ad analizzare i segni di spunta e il loro significato:

un segno di spunta in grigio indica che il tuo messaggio è passato attraverso il processo di invio ma non è stato ancora consegnato;

indica che il tuo messaggio è passato attraverso il processo di invio ma non è stato ancora consegnato; due segni di spunta in grigio indicano che il tuo messaggio è stato inviato e consegnato al tuo contatto, ma non ancora letto;

indicano che il tuo messaggio è stato inviato e consegnato al tuo contatto, ma non ancora letto; due segni di spunta blu indicano che il messaggio è stato inviato, ricevuto e visualizzato.

Se noti solo un segno di spunta grigio accanto ai messaggi che hai inviato, è probabile che tu sia nell'elenco dei destinatari bloccati. Ciò significa che il tuo messaggio viene inviato a quella persona, ma per qualche motivo non viene recapitato al suo telefono.

Questo può accadere a causa di uno scarso segnale Wi-Fi o traffico dati con qualche problema. A volte poi, i server di WhatsApp possono avere problemi tecnici.

Accertati che l’app funzioni a dovere e, ovviamente, attendi qualche tempo per capire se sei bloccato o se vi è qualche problema a livello di software.

Una chiamata tramite WhatsApp

Un'altra funzionalità offerta da WhatsApp è la possibilità di effettuare chiamate telefoniche. Questa funziona proprio come le normali telefonate, tranne per il fatto che utilizza il Wi-Fi invece della classica rete telefonica.

Come può aiutarti tutto ciò a capire se sei stato bloccato o meno? Se chiami uno dei tuoi contatti, il suo smartphone dovrebbe squillare e ricevere risposta allo stesso modo di qualsiasi telefonata. Se sei bloccato, tuttavia, il telefono farà un paio di squilli prima di disconnettersi automaticamente.

Tutto risulta molto simile a quando chiami qualcuno il cui telefono è spento e vieni inviato direttamente alla segreteria telefonica.

Se hai provato a chiamare un contatto su WhatsApp più volte in momenti diversi della giornata o della settimana, questo è un altro indizio non da poco del fatto che sei stato bloccato da questa persona.

Puoi provare a chiamare un altro tuo contatto per vedere se la chiamata si svolge regolarmente. Se tutto fila liscio, sei bloccato al 99%.

Aggiunta del contatto a un gruppo

Whatsapp ti permetterà di creare gruppi con i tuoi contatti. Se scegli di creare un gruppo e provi ad aggiungere un contatto ricevendo un messaggio di errore, significa che sei stato bloccato.

Il messaggio in questione dovrebbe indicare qualcosa del tipo Impossibile aggiungere partecipanti o Impossibile aggiungere e ti impedirà di chattare con questa persona. In tal senso, l’account potrebbe essere stato cancellato o, più semplicemente, il suo proprietario ti ha bloccato.