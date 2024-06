Come visualizzare le storie di WhatsApp di nascosto

Ti ritrovi spesso a voler visualizzare una storia di WhatsApp ma non vuoi far sapere all’altra persona che stai guardando i suoi contenuti? Niente paura, questo problema ha tantissime soluzioni! Infatti, in questa guida ti illustreremo diversi metodi per visualizzare le storie di Whatsapp di nascosto.

Whatsapp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, utilizzata da milioni di persone per comunicare con amici, familiari e colleghi e per scambiarsi foto, video e tanto altro.

Una delle funzionalità più utilizzate di WhatsApp è la “storia”, che permette agli utenti di condividere foto, video e testi visibili per 24 ore, proprio come su Instagram, su Facebook e sul vecchio Snapchat.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui si desidera visualizzare la story di qualcuno senza che questa persona sappia che l'abbiamo vista. Vediamo insieme come fare!

Disattiva la conferma di lettura

Il metodo più semplice per visualizzare le storie di WhatsApp di nascosto è disattivare le conferme di lettura. Quando questa opzione è disattivata, i tuoi contatti non possono vedere se hai letto i loro messaggi, e di conseguenza, non sapranno se hai visualizzato le loro stories. Ecco come fare:

Apri WhatsApp : accedi all'applicazione sul tuo dispositivo.

: accedi all'applicazione sul tuo dispositivo. Vai alle Impostazioni : tocca i tre puntini in alto a destra e seleziona "Impostazioni".

: tocca i tre puntini in alto a destra e seleziona "Impostazioni". Seleziona account : Nella sezione delle impostazioni, tocca "Account".

: Nella sezione delle impostazioni, tocca "Account". Vai a Privacy : seleziona "Privacy" dall'elenco delle opzioni.

: seleziona "Privacy" dall'elenco delle opzioni. Disattiva le conferme di lettura: scorri verso il basso e disattiva l'opzione "Conferme di lettura".

Si tratta di un’operazione estremamente semplice, che però ha anche dei lati negativi. Infatti, potrai visualizzare le storie di Whatsapp di nascosto, ma non potrai più vedere chi ha visualizzato le tue. Allo stesso tempo, non potrai più contare sulle comode spunte blu, che servono a capire quando le persone a cui hai scritto hanno visualizzato i tuoi messaggi.

Quindi, sebbene si tratti di un metodo semplice ed efficace, potrebbe non essere adatto a tutti.

Attiva la Modalità Aereo

Un altro metodo per visualizzare le storie di Whatsapp di nascosto è utilizzare la modalità aereo. Questo trucco sfrutta il fatto che WhatsApp non può aggiornare lo stato visualizzato finché non è connesso a Internet. Ecco come procedere:

Apri WhatsApp : assicurati di aver ricevuto tutti gli aggiornamenti dello stato che desideri vedere.

: assicurati di aver ricevuto tutti gli aggiornamenti dello stato che desideri vedere. Attiva la Modalità Aereo : sisattiva la connessione Wi-Fi e i dati mobili attivando la modalità aereo.

: sisattiva la connessione Wi-Fi e i dati mobili attivando la modalità aereo. Visualizza la storia : ora puoi aprire WhatsApp e visualizzare gli stati senza che venga registrato.

: ora puoi aprire WhatsApp e visualizzare gli stati senza che venga registrato. Chiudi WhatsApp: ricorda di chiudere l’app prima di disattivare la Modalità Aereo.

Utilizza un file manager

Questo metodo prevede l'uso di un'applicazione di file manager per accedere ai file temporanei di WhatsApp. Quando visualizzi uno stato, WhatsApp salva una copia temporanea sul tuo dispositivo. Ecco come fare:

Scarica un file manager : se non ne hai già uno, scarica un'app di file manager dal Play Store.

: se non ne hai già uno, scarica un'app di file manager dal Play Store. Accedi ai file di WhatsApp : apri il file manager e vai alla cartella WhatsApp > Media > .Statuses.

: apri il file manager e vai alla cartella WhatsApp > Media > .Statuses. Visualizza le storie: qui troverai tutti gli stati recenti, che puoi visualizzare senza aprire direttamente l'app.

Utilizzando questo metodi non dovrai modificare le impostazioni di Whatsapp e potrai salvare gli stati direttamente sul tuo smartphone. Tieni conto che questo metodo funziona solo sui dispositivi Android e potrebbe richiedere l’accesso root su alcuni dispositivi.

Utilizza app di terze parti

Esistono diverse app di terze parti progettate per visualizzare le storie di WhatsApp di nascosto. Queste app offrono funzionalità aggiuntive, come il salvataggio delle stories e la possibilità di visualizzarle senza essere scoperti. Alcune delle app più popolari includono "Status Saver" e "Story Saver for WhatsApp".

Scarica l'app : cerca e installa un'app di terze parti adatta dal Play Store.

: cerca e installa un'app di terze parti adatta dal Play Store. Accedi alle storie : utilizza l'app per accedere alle stories salvati sul tuo dispositivo.

: utilizza l'app per accedere alle stories salvati sul tuo dispositivo. Visualizza e salva: puoi visualizzare gli stati senza che il proprietario lo sappia e addirittura salvarli sul tuo telefono, se lo desideri.

Usa WhatsApp Web

WhatsApp Web può essere utilizzato per visualizzare le storie di Whatsapp di nascosto. Ecco come fare:

Accedi a WhatsApp Web : collegati a WhatsApp Web sul tuo computer.

: collegati a WhatsApp Web sul tuo computer. Visualizza le storie : senza aprire direttamente gli stati, puoi vedere un'anteprima nel pannello laterale.

: senza aprire direttamente gli stati, puoi vedere un'anteprima nel pannello laterale. Scollega Internet: prima di cliccare sugli stati per vederli completamente, disattiva il WiFi sul suo computer.

Ricorda di chiudere l’app prima di ricollegarti a Internet.

Sfrutta la cache del dispositivo

Ogni volta che apri uno stato su WhatsApp, una copia temporanea viene memorizzata nella cache del dispositivo. Puoi accedere a questi file per visualizzare gli stati di nascosto.

Scarica un file manager: Se non ne hai già uno, scarica un'app di file manager. Accedi alla cache: vai alla cartella della cache di WhatsApp e cerca i file temporanei degli stati. Visualizza gli stati: apri questi file per vedere gli stati senza notificare il proprietario.

Questo metodo è molto semplice ma più adatto a chi ha già un po’ di conoscenze tecniche.

Visualizzare poco prima della scadenza

Uno dei metodi meno noti ma potenzialmente efficaci per visualizzare le storie di Whatsapp di nascosto è farlo poco prima che scadano. Ogni stato di WhatsApp rimane visibile per 24 ore. Puoi monitorare l'ora in cui il contatto ha pubblicato lo stato e visualizzarlo poco prima che scada, sperando che il proprietario non controlli più chi ha visualizzato il suo stato in quel momento. Ovviamente si tratta di un azzardo e non di un metodo sicuro al 100%.

Visualizzare le storie di Whatsapp di nascosto può essere utile in varie situazioni, ma è importante considerare anche l'etica e la privacy. Anche se ci sono diversi metodi per farlo, è essenziale essere consapevoli dei potenziali rischi e limitazioni. Disattivare le conferme di lettura è il metodo più semplice, ma comporta anche alcuni svantaggi. Utilizzare la modalità aereo, un file manager, app di terze parti, WhatsApp Web, la cache del dispositivo, visualizzare prima della scadenza o utilizzare l'opzione anonima dell'app sono tutte alternative valide, ognuna con i propri pro e contro.

Indipendentemente dal metodo scelto, è importante utilizzare queste tecniche con responsabilità e rispetto per la privacy degli altri.

