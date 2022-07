Virtual Land: che cos’è e perché se ne parla sempre di più

L’avvento del Metaverso ha letteralmente cambiato le carte in tavola nel mondo della proprietà intellettuale e degli NFT, e oggi abbiamo un riscontro anche nel mercato immobiliare. Oggi è infatti possibile acquistare appezzamenti di terreno virtuali che si trovano nel mondo digitale, acquisendo in questo modo una proprietà dal valore sorprendente. “Virtual Land” significa proprio “terra virtuale”, ovvero una proprietà NFT che, una volta acquistata, appartiene a te e a nessun altro. Si tratta di un pezzo di terra digitale unico e uguale a nient’altro, grazie anche alla tua firma digitale. Ma cosa rende un luogo digitale così importante e pregno di valore? Come si fa ad acquistare un appezzamento virtuale in un mondo digitale.

Il Metaverso è proprio questo: un mondo digitale che esiste solamente all’interno del computer ma che ha comunque un grande valore sul mercato. Un po’ come una versione reale di videogiochi come GTA. Proprio come nei vecchi giochi, nel Metaverso è possibile controllare il proprio avatar, visitare negozi, divertirsi in sala giochi, giocare con altri utenti e molto altro. Questo mondo però non ha niente a che vedere con i videogiochi: ciò che vivi all’interno della realtà virtuale è una manifestazione di altre persone in carne e ossa, che proprio come te comandano i propri avatar. I negozi e i luoghi che visiti sono gestiti da persone reali. Ecco perché in questo mondo tutto acquisisce un valore monetario: ciò che acquisti nel Metaverso deve essere pagato con contanti reali emessi sotto forma di criptovaluta.

Come funziona l’acquisto di una virtual land nel Metaverso

Quando compri un oggetto nel mondo digitale, il tuo acquisto si basa sul principio della Blockchain. Nel caso della Virtual Land, il pezzo di terra è un NFT con un indirizzo tangibile, protetto da un contratto intelligente in grado di darti l’esclusiva su quel particolare appezzamento. In quest’universo tutto nuovo, gli NFT rappresentano il modo perfetto per dimostrare in modo semplice e veloce il concetto di proprietà digitale.

Al giorno d’oggi, sempre più persone e aziende stanno entrando a far parte di questa nuova tendenza. Il Metaverso ha dato il via a una lunga serie di eventi online, creando in questo modo tante opportunità di pubblicità e guadagno per i proprietari di terreni digitali. Per fare un esempio, è possibile mostrare, affittare o vendere un appezzamento di terreno virtuale per somme altissime e senza mai doversi spostare da casa.

Al momento non è ancora chiaro se si tratti di una moda passeggera o della nuova frontiera dell’investimento e del guadagno. Ciò che è certo, è che nell’ultimo periodo il mercato della Virtual Land supera già i miliardi di dollari.

Acquistare un terreno virtuale nel Metaverso è molto più semplice che acquistare una vera proprietà nel mondo reale. Infatti, per finalizzare l’acquisto non c’è bisogno di alcuna carta di credito, né di alcun documento. Non dovrai nemmeno pagare le tasse o fare alcuna fatica per mantenerlo in ordine, ma potrai affittarlo o rivenderlo facilmente e senza alcuna spesa di mantenimento.

Virtual Land: come si acquista un terreno digitale?

Il procedimento per acquistare una virtual land è molto simile a quello per l’acquisto di un normale NFT. Ecco quali sono i passaggi principali:

1. Configura il tuo Wallet Crypto: creare un portafoglio digitale, come per esempio Metamask, ti consentirà di accedere ai token in tuo possesso. Potrai scegliere se creare un portafoglio mobile o browser. Al momento, la criptovaluta più in voga è Ethereum e sceglierla ti consentirà di accedere alla maggior parte delle vendite di virtual land.

In Internet è possibile trovare tantissimi diversi portafogli virtuali: nel caso di Metamask ti basterà accedere al sito ufficiale e scaricarlo come estensione del browser. In alternativa potrai anche scaricare l’app mobile, sia per iOS che per Android.

2. Aggiungi l’estensione al tuo browser: per iniziare a utilizzare il portafoglio virtuale sarà sufficiente abilitare l’estensione, aprire una nuova scheda e cliccare su Inizia > Crea portafoglio. Qui non dovrai fare altro che accettare i termini e le condizioni del servizio, scegliere una password e cliccare nuovamente su Crea.

3. Seleziona una piattaforma immobiliare digitale. Questo passaggio sarà necessario per procedere con l’acquisto di un terreno digitale. La tua scelta potrà dipendere da tanti fattori: se il tuo obiettivo è quello di organizzare eventi online o concerti, Sandbox o Decentraland sono le opzioni migliori. In alternativa, se il tuo obietto è mostrare la tua collezione di NFT e metterti in contatto con altri artisti, potrai optare per Cryptovoxel.

4. Scegli la tua virtual land. Ti stai chiedendo come capire quale sia il terreno digitale migliore? Se sei all’inizio di questa nuova avventura, il nostro consiglio è quello di optare per appezzamenti di terra piccoli ed economici, come per esempio quelli messi a disposizione da Earth2. Una volta che avrai preso confidenza con questo nuovo mondo potrai osare di più e investire in appezzamenti di terreno più grandi.

5. Verifica la legittimità di ciò che stai acquistando: qualunque piattaforma Metaverso tu abbia scelto, è sempre importante verificare di non imbattersi in una truffa NFT. Ad oggi, il modo migliore per decretare la legittimità del tuo acquisto nel Metaverso è quello di affidarsi alle recensioni di influencer o celebrità che hanno già investito nella piattaforma.

6. Non condividere con nessuno la frase-password del tuo portafoglio digitale. Si tratta di una catena di parole generata in maniera causale al momeno della creazione del wallet che ti consentirà di accedere ai tuoi token. Questa frase si chiama “seed phrase” e, proprio come il codice a tre cifre presente sulla tua carta di credito, non deve mai essere condivisa con nessuno. Diffida quindi di tutte le piattaforme che ti chiedono di comunicare questa frase in fase di pagamento: facendolo rischieresti solamente di perdere tutti i tuoi averi.

7. Effettua il pagamento: per pagare la proprietà che stai acquistando avrai ovviamente bisogno di acquistare criptovaluta. Come già accennato, Ethereum è quella che ti darà accesso alla maggior parte dei terreni in vendita. Segui i passaggi indicati di seguito per avviare il processo di pagamento per il terreno virtuale che hai scelto. Ecco come fare:

Seleziona la virtual land che hai deciso di acquistare

Clicca sul tuo portafoglio virtuale

Concedi le autorizzazioni al mercato per accedere ad esso

al mercato per accedere ad esso Seleziona l’account del portafoglio che desideri connettere

Clicca su Avanti > Fai un’offerta

Compila l’importo che desideri offrire per l’acquisto del terreno e imposta una data di scadenza

Accetta i termini e le condizioni del servizio

Clicca nuovamente su Fai un’offerta

Se e quando la tua offerta verrà accettata, i fondi verranno automaticamente detratti dal tuo portafoglio virtuale e la proprietà intellettuale del terreno verrà trasferita all’account del tuo portafoglio.

Come guadagnare con la tua nuova Virtual Land

Dopo aver finalizzato l’acquistato del tuo primo appezzamento di terreno virtuale avrai tanti modi per iniziare a guadagnare grazie a esso. Ecco un po’ di idee.

Organizza feste virtuali

Il bello del Metaverso è che puoi utilizzare il tuo avatar per esplorare il mondo. Questo significa anche partecipare a feste virtuali, assistere a concerti e visitare mostre. Una volta che avrai acquistato un terreno digitale potrai utilizzarlo per organizzare tu stesso feste ed eventi: si tratta di un ottimo modo per divertirsi ma anche per iniziare a guadagnare.

Apri un negozio virtuale e organizza una mostra NFT

Potrai anche utilizzare il tuo terreno per aprire un negozio digitale e mettere in mostra la tua collezione di NFT, sperando di vendere qualche opera o facendo pagare un biglietto di ingresso.

Affitta o vendi il tuo nuovo terreno

Affittare o rivendere la tua nuova virtual land è sicuramente il modo migliore per guadagnare. Più famosa e popolare sarà la zona del tuo terreno, più alti saranno i prezzi di vendita e affitto. Nel Metaverso hai anche la possibilità di acquistare più terreni e aprire un’agenzia immobiliare digitale, portando il guadagno su un altro livello.

Metti a disposizione spazio pubblicitario

Proprio come nel mondo reale, nel Metaverso la pubblicità è estremamente importante. I più grandi marchi di moda, di giocattoli e di calzature hanno già iniziato ad affiggere cartelli pubblicitario nel mondo digitale, espandendo in questo modo le proprie opportunità di marketing.