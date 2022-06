The Sandbox è una piattaforma gioco in realtà virtuale distribuita sulla rete Ethereum che consente agli utenti di creare, realizzare, acquisire e vendere beni digitali sotto forma di giochi.

A questo scopo, la piattaforma utilizza un approccio ibrido, operando come organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che impiega token non fungibili (NFT).

SAND è invece la criptovaluta nativa dell’ecosistema The Sandbox e, data l’elevata notorietà, la the sandbox crypto è acquistabile su tutti i migliori Exchange.

Come funziona The Sandbox?

The Sandbox è una piattaforma unica nel suo genere che porta il gioco sulla blockchain e che costituisce un vero e proprio Metaverso. Nello specifico, The Sandbox, che ha debuttato nel 2011, è un gioco online in cui i giocatori possono acquistare risorse sotto forma di appezzamenti di terreno. Oltre a scambiare le risorse, possono creare esperienze di gioco e venderle ad altri utenti in un mercato aperto.

Gli artisti possono realizzare un’ampia gamma di oggetti utilizzando un sistema di tokenizzazione, che alimenta l’intero ecosistema. Oltre alla moneta SAND, esiste anche un token LAND che dimostra la proprietà di appezzamenti di terreno digitali.

I beni creati dai membri della comunità vengono scambiati nei rispettivi wallet SAND o LAND. SAND è un token fungibile, mentre LAND non lo è. Ciò significa che mentre ogni token LAND è unico, le monete SAND sono intercambiabili e funzionano come denaro. SAND è il token nativo costruito sulla blockchain di Ethereum e protetto dal meccanismo di consenso Proof-of-Stake (PoS).

Perché The Sandbox è unico?

The Sandbox punta a rivoluzionare il mercato del gaming creando un universo in cui i giocatori possono creare e raccogliere asset basati sulla blockchain. The Sandbox vanta infatti un metaverso di utenti fortemente impegnati che partecipano all’ulteriore sviluppo della piattaforma.

Grazie all’introduzione del token SAND, The Sandbox promuove la governance decentralizzata e consente agli utenti di condividere i loro pensieri e le loro idee sullo sviluppo del progetto. Con l’evolversi della tecnologia, la governance decentralizzata sta diventando sempre di più un must nei progetti basati sulla blockchain.

Applicazioni principali di SAND crypto

Le applicazioni principali della criptovaluta SAND sono le seguenti:

Gaming : Per poter giocare ai giochi del metaverso, i giocatori devono possedere i token SAND. Senza i token, i giocatori non possono partecipare ai giochi sviluppati dalla comunità di The Sandbox.

: Per poter giocare ai giochi del metaverso, i giocatori devono possedere i token SAND. Senza i token, i giocatori non possono partecipare ai giochi sviluppati dalla comunità di The Sandbox.

: SAND è essenziale anche per acquistare oggetti, attrezzature e per personalizzare gli avatar.

: Acquisendo i token SAND, i giocatori possono acquistare i token LAND e altri asset, che sono gli elementi più preziosi della piattaforma. Inoltre, per caricare gli asset sul mercato, gli artisti devono prima spendere i token SAND.

: In quanto token di utilità, SAND fornisce diritti di governance ai titolari. Gli utenti SAND possono proporre modifiche alla piattaforma e votare sullo sviluppo presentato da altri titolari del token SAND. Il token consente inoltre agli utenti di delegare i propri diritti di voto ad altri.

: Il token può essere utilizzato per fare staking al fine di ricevere in seguito le ricompense SAND. Il 2,5% di ogni transazione di token viene automaticamente assegnato al pool di staking come ricompensa per tutti gli staker. Un altro 2,5% di ogni transazione SAND viene trattenuto per la Fondazione, la società che supervisiona la gestione della piattaforma.

In definitiva, con i token SAND è possibile accedere a beni, terreni e servizi su The Sandbox, un Metaverso community-driven dalle infinite potenzialità!