I migliori siti gratuiti per creare gli avatar virtuali dei tuoi profili

Online, avere un buon avatar è un ottimo modo per presentarsi nel migliori dei modi. Se per evitare problemi di privacy in rete è sconsigliato usare la propria foto reale, è possibile adottare qualcosa di alternativo, ovvero una piccola immagine che, in qualche modo, è riconducibile alla nostra persona.

In questo senso è possibile spaziare in maniera notevole: si va dagli avatar simil-caricatura fino a quelli dei cartoni animati, per virare verso soluzioni ancora più fantasiose. Molti ignorano che però non c’è bisogno di essere un artista per creare un avatar di buon impatto visivo.

Esistono infatti molti siti gratuiti che ti permettono di creare immagini fantastiche che puoi personalizzare, scaricare e usare a tuo piacimento. Quindi, che sia per Steam, per i social o per qualche forum, ecco alcune delle risorse più interessanti per creare l’avatar dei tuoi profili.

Avataars generator

Gli standard estetici del web design cambiano nel tempo e, in tal senso, le emoji sono uno stile largamente apprezzato al momento.

Con Avataars generator puoi scegliere capelli o il copricapo, gli accessori, i vestiti, gli occhi, le sopracciglia, la bocca e il colore della pelle. Divertiti con queste fattezze per creare un avatar che assomigli a te (o a quello che vuoi mostrare alle persone online). Una volta terminato, scaricalo sul tuo disco rigido e utilizzalo ovunque tu voglia.

Puoi completare lo stesso con un cerchio alle spalle del volto o rendere lo sfondo trasparente. Avataaars Generator è completamente gratuito e ti permette di scaricare il tuo avatar come file PNG o grafica vettoriale SVG.

Face.co

Avataaars Generator è splendido e facile da utilizzare ma, tutto sommato, non sono molte le caratteristiche a livello di personalizzazione. Face.co è dunque pronto a darti delle scelte ancora più approfondite per quanto concerne ogni singolo aspetto del tuo “volto virtuale”.

Puoi personalizzare bocca, naso, orecchie, occhi, sopracciglia e capelli. Sono disponibili persino varianti di colore per l’iride, i capelli e la pelle. Puoi anche cambiare i vestiti, così come aggiungere una bella immagine di sfondo.

Troverete molte varianti di questo sito online, come Avatar Maker. L’unica ragione per cui abbiamo scelto Face.co è che offre una connessione sicura tramite HTTPS (la sicurezza online non è mai troppa).

8biticon

La pixel art retrò a 8 bit è tornata alla grande di moda. I ricordi nostalgici dei giochi e delle animazioni old school sono attualmente molto popolari in tutto il web. Non può dunque creare uno strumento in grado di creare avatar seguendo questo stile così vintage.

8BitIcon è molto simile a Face.co, solo che lavora in pixel art. Scegli uno sfondo, un viso, vestiti, bocca, capelli e occhi, oltre al sesso dell’avatar.

Non stiamo parlando di un tool come gli altri: 8BitIcon, oltre a creare avatar li rende anche token non fungibili (NFT). Per rivendicare il tuo dunque, devi pagare nella criptovaluta Ethereum e trasformandolo in un prodotto fintech. Oppure puoi semplicemente fare clic con il pulsante destro del mouse sull’immagine e scaricare gratuitamente un file PNG tramite il tuo browser.

Se sei un appassionato di grafica a 8 bit, si tratta di uno strumento tra i più interessanti.

Powerpuff Yourself

Cartoon Network ha creato un modo per costruire un avatar partendo da uno dei suoi cartoni più popolari, ovvero le Superchicche.

Seleziona prima il colore della pelle, gli occhi, la bocca, i capelli, la barba (opzionale) nell’apposita sezione. Quindi, vai su Gear per selezionare il tuo abbigliamento, occhiali, un oggetto in mano e un compagno come un cane o un oggetto come un pallone da calcio. Una volta che hai finito, Powerpuff Yourself proverà a creare uno sfondo interessante per l’avatar.

Quello che segue è un questionario per determinare la tua personalità. Rispondi a un breve quiz e l’app creerà uno sfondo di conseguenza. Puoi scaricarlo o condividerlo come sfondo statico, animato o vuoto. Forse non è un avatar tradizionale, ma permette comunque di creare composizioni divertenti.

The Character Creator

The Character Creator è un altro fantastico strumento per realizzare avatar. Il sito in questione ti permette di creare un avatar partendo da zero per poi personalizzarlo fin nei minimi dettagli. Inizi selezionando un personaggio maschile o femminile e, a poco a poco, aggiungi caratteristiche dell’aspetto del tuo avatar secondo i tuoi desideri.

Una volta terminato, puoi scaricare l’avatar come file SVG o PNG. The Character Creator ti consente di scaricare un avatar per tutto il corpo, solo la parte superiore del corpo, o primo piano. Dunque puoi adattare il lavoro di questo strumento a qualunque tipo di piattaforma o contesto.

Creando un account, potrai accedere al tuo avatar in futuro. Inoltre, puoi crearne diversi e salvarli tutti online sul tuo profilo.

DoppelMe

DoppelMe non è altro che una valida alternativa a tanti altri siti di questa lista. Inizi con un avatar nudo, selezioni piccoli accessori e vestiti da una buona varietà di look, stili ed extra, quindi hai finito.

Sfortunatamente, puoi accedere a tutte le opzioni solo quando ti iscrivi al sito. Ma una volta che ti sei registrato, ci sono molte opzioni uniche, con l’eccezione di una postura interessante.

Avachara

Avachara ti consente di creare il tuo avatar in stile anime, risultando dunque ideale per chi ama le produzioni giapponesi. Oltre al tono della pelle e al sesso, puoi scegliere tra una selezione di forme del viso, occhi, nasi, bocche, sopracciglia e capelli.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di vestiti che include tutto tranne le calzature. Puoi spaziare tra abiti di base e oggetti più o meno insoliti come un caschetto da carpentiere o un vestito da Babbo Natale. Se vuoi aggiungere oggetti extra, hai un buon numero di opzioni tra cui scegliere: chitarre, spade ma anche animali domestici, occhiali e tanto altro. Infine, anche scegliere un motivo o un colore di sfondo.

Al termine, puoi scaricare il tuo avatar come file PNG o JPEG, in due diverse dimensioni: un formato per tutto il corpo e l’altro che mostra solo testa e spalle.

Ready Player Me

Con Ready Player Me, puoi costruire il tuo avatar in stile 3D con un’interfaccia in italiano. Se lo desideri, puoi caricare una foto e lasciare che il sito crei automaticamente un fantastico avatar per te. Oppure puoi scegliere manualmente: in ogni caso, puoi scegliere un’immagine per tutto il corpo o solo testa e spalle.

Mentre crei il tuo avatar, puoi fare clic e trascinarlo per ruotarlo. Ready Player Me non offre un modo per modificare le caratteristiche facciali, a parte le sopracciglia e il colore degli occhi. Quello che puoi fare, però, è cambiare eventuali barba e baffi, l’acconciatura e il colore dei capelli. Puoi anche aggiungere trucco, occhiali, cappelli, vestiti, maschere e tatuaggi.

Una volta terminato il design, devi aspettare che il sito elabori visualizzi il risultato tridimensionale Questi avatar sono progettati per app 3D, VR e metaverso, quindi oltre a un’immagine PNG bidimensionale, puoi anche scaricare il tuo avatar in un formato di file 3D.

Altri modi per creare la tua immagine del profilo avatar

Invece di utilizzare un generatore di immagini del profilo online, puoi progettare il tuo avatar da zero. Uno strumento come Adobe Illustrator è l’ideale perché ti consente di creare grafica vettoriale che può essere ingrandita a qualsiasi dimensione senza perdere di qualità.

Questo strumento però, è tutto fuorché economico: dunque consigliamo di utilizzarlo solo se lo hai già disponibile sul tuo computer per lavoro. In alternativa, puoi anche cercare app simili ma gratuite sul web.

