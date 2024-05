Toner originali, compatibili o rigenerati: quali scegliere?

Anche se al giorno d’oggi è sempre più frequente la produzione e la condivisione di documenti in formato digitale, spesso si ha l’esigenza di produrre stampe più o meno voluminose. Dunque, non stupisce che ancora oggi il costo dei toner e della carta sia uno dei più esosi tra i consumabili in un ufficio.

In tal senso, essere a conoscenza delle differenze tra le tipologie di toner presenti sul mercato può certamente essere utile per conoscere gli obblighi di legge e scoprire i benefici su costi e impatto ambientale. Andiamo con ordine!

I toner originali

I toner originali sono prodotti completamente nuovi. Come tali, si tratta di toner realizzati dalle case produttrici delle stampanti in maniera specifica per quel determinato modello.

In quanto originali, inoltre, questi toner non presentano nessuna parte riciclata e hanno una resa qualitativamente massima. Ad essere alto è però anche il costo. Inoltre, una volta esauriti, potranno essere rigenerati o concludere definitivamente il proprio ciclo di vita.

Il toner originale è facilmente riconoscibile poiché riporta sulla superficie della confezione il sigillo di garanzia sul prodotto. In altri toner è invece presente un QR Code che permette, con un semplice smartphone di verificare l’originalità del prodotto.

I toner compatibili

Una prima alternativa ai toner originali è quella dei toner compatibili che, in quanto tali, non devono essere confusi con i toner rigenerati.

Il toner compatibile non viene infatti sottoposto a un processo di riciclo e di rigenerazione, bensì un prodotto nuovo, esattamente come l’originale. L’unica differenza tra i toner compatibili e i toner originali è il fatto che il produttore è diverso: i prodotti compatibili non vengono infatti realizzati dalle case madri delle stampanti, bensì da imprese terze.

Per quanto concerne le altre caratteristiche, di norma questi toner hanno un costo più contenuto e riescono a garantire una buona resa e durata. Generalmente la durata e la qualità tende ad essere leggermente inferiore a quella dei toner originali. Inoltre, quasi sempre i toner compatibili, a fine vita, diventano dei rifiuti non utilizzabili.

I toner rigenerati

Arriviamo infine alla terza opzione, rappresentata dai toner rigenerati, ovvero toner esausti che sono stati sottoposti a un processo di rigenerazione che ne consente un nuovo uso riutilizzando lo stesso involucro. Ai toner rigenerati viene infatti ricaricata la polvere di inchiostro che consente la stampa, con un’operazione che potenzialmente – o, almeno, fino a quando l’involucro è efficace – può essere svolta all’infinito.

Trasformare un toner esausto in uno rigenerato è un processo non particolarmente complicato anche se, per le sostanze utilizzate, è opportuno che avvenga in un ambito professionale o, comunque, riservato.

Si procede infatti con la selezione e la pulizia dell’involucro esausto, sostituendo le parti monouso con componenti nuove. Quindi, si procede con la ricarica del toner con polveri di inchiostro di qualità che sono equiparabili a quelle dei toner originali, e si sottopone il toner rigenerato a un test di stampa per verificare l’effettiva riuscita dell’operazione.

Nel caso in cui il processo di rigenerazione sia effettuato correttamente, il toner riciclato non presenta nessuna differenza in termini di qualità e durata rispetto a un prodotto originale.

Di contro, ai toner rigenerati sarà possibile ricondurre alcuni importanti benefici quali, a titolo di esempio non esaustivo:

risparmio economico stimato anche nel 60-70% rispetto a un toner originale;

compatibilità garantita con tanti modelli diversi di stampante;

elevata qualità delle stampe, paragonabile a quella dei toner originali o compatibili;

scelta ecosostenibile, poiché i toner esauriti e non rigenerati sono tra i prodotti più inquinanti per l’ambiente in ambito ufficio. Di contro, optare per toner rigenerati significa ridurre sprechi e inquinamento;

rispetto degli obblighi di legge previsti per molti settori economici (come quelli della PA).

Sperando che questa guida ti sia stata utile, ti ricordiamo che puoi saperne di più su questi argomenti dando uno sguardo ai nostri trucchi per far funzionare una stampante e alla nostra selezione delle migliori stampanti per casa e ufficio.