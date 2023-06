Guida alle taglie di Apple Watch: ottieni la misura perfetta per te

Uno dei dilemmi principali del 2023 è quale Apple Watch scegliere tra la grande varietà di modelli disponibili. Apple Watch è il famosissimo smartwatch di casa Apple, annunciato per la prima volta nel 2014 e da allora considerato un accessorio fondamentale per la vita quotidiana e lavorativa. Sebbene sul mercato sia possibile trovare una grandissima varietà di smartwatch per tutti i gusti e tante valide alternative ad Apple Watch, l’elegante wearable di Apple rimane il preferito della maggior parte degli utenti. Il suo design unisex unico, elegante ed estremamente personalizzabile contribuisce sicuramente a renderlo uno dei wearable più amati e popolari degli ultimi anni. Ma ciò che lo rende un prodotto unico e difficile da imitare sono le sue tantissime funzionalità, che oggi possono offrire un prezioso aiuto sia per rendere più semplice e comoda la vita di tutti i giorni, sia per chi necessita di un dispositivo per lavorare, per gestire le notifiche e gli impegni. Infine, il dispositivo è incredibilmente apprezzato dagli amanti del fitness e dello sport, grazie alla grande varietà di app e funzionalità pensate proprio per rendere più facile e divertente l’attività fisica. Parlando invece del cinturino, Apple Watch ne offre una grande varietà per tutti gli stili, realizzati in diversi colori e materiali in modo che ogni utente possa scegliere il migliore in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. Tutti i cinturini sono personalizzabili e regolabili: infatti esistono diverse taglie di Apple Watch in modo da venire incontro alle esigenze di più persone possibili. Tuttavia, è molto importante scegliere la dimensione giusta prima dell’acquisto, in modo da non ritrovarsi con un dispositivo scomodo. Dopo aver visto quali sono i migliori Apple Watch in commercio, addentriamoci nel merito delle taglie di Apple Watch disponibili sul mercato, in modo da aiutarti a scegliere quella giusta per te. Dai anche un’occhiata alla nostra guida su come scegliere la custodia per Apple Watch.

Taglie di Apple Watch: ecco come funzionano

Apple Watch Series 8 mantiene le dimensioni della cassa da 41 mm e 45 mm introdotte con la Serie 7 nel 2021, il che significa che i cinturini più vecchi saranno ancora compatibili con l’ultimo smartwatch. Inoltre, i cinturini da 40 mm e 44 mm sono ancora compatibili con i nuovi modelli con dimensioni più grandi. I modelli Apple Watch Series 4, Series 5 e Series 6 sono invece disponibili nelle taglie da 40 mm e 44 mm, così come Apple Watch SE (2020) e SE (2022).

Queste misure si riferiscono alla misura del quadrante, sebbene i cinturini giochino sempre un ruolo nella vestibilità specifica dello smartwatch al polso.

A differenza di tanti altri marchi produttori di orologi e smartwatch, le taglie Apple funzionano prendendo anche la misura verticale del quadrante, in modo da fornire all’utente un’indicazione precisa di ciò che va ad acquistare. Le dimensioni fornite dalla Mela sono infatti davvero importanti per capire quale sia l’opzione migliore per il tuo polso: un buon modo per avere un’idea precisa delle dimensioni della cassa è quello di realizzare un modello cartaceo e di confrontarlo con il polso.

Eccoti un elenco completo delle dimensioni e dei pesi della cassa dell’Apple Watch

Apple Watch SE (40 mm): 40 x 34 x 10,7 mm – 26,4 g (GPS) – 27,8 g (GPS + Cellular)

(40 mm): 40 x 34 x 10,7 mm – 26,4 g (GPS) – 27,8 g (GPS + Cellular) Apple Watch SE (44 mm): 44 x 38 x 10,7 mm – 32,9 g (GPS) – 33,0 g (GPS + Cellular)

(44 mm): 44 x 38 x 10,7 mm – 32,9 g (GPS) – 33,0 g (GPS + Cellular) Apple Watch serie 8 (41 mm): 41 x 35 x 10,7 mm – 32g (alluminio, GPS, GPS + Cellular) – 42,3 g (acciaio inossidabile)

(41 mm): 41 x 35 x 10,7 mm – 32g (alluminio, GPS, GPS + Cellular) – 42,3 g (acciaio inossidabile) Apple Watch serie 8 (45 mm): 44 x 38 x 10,7 mm – 38,8 g (alluminio, GPS, GPS + Cellular) – 51,5 grammi (acciaio inossidabile)

(45 mm): 44 x 38 x 10,7 mm – 38,8 g (alluminio, GPS, GPS + Cellular) – 51,5 grammi (acciaio inossidabile) Apple Watch Ultra (49 mm): 49 x 44 x 14,4 mm; 61,3 g

Come scegliere il giusto modello

Ciò che effettivamente influisce sul comfort generale, più della custodia, ovviamente, è il materiale utilizzato per realizzare il cinturino, che a sua volta avrà un forte impatto sulla tenuta e sul comfort. La stessa Apple offre una guida completa alle specifiche taglie di Apple Watch, disponibile per tutti gli utenti sul sito ufficiale. Tuttavia, senza misurare il polso è comunque difficile scegliere la soluzione più adatta a te.

Tieni anche presente che, alcuni modelli ti costringono a scegliere una taglia al momento dell’acquisto, mentre altri (come per esempio i cinturini Sport) offrono un cinturino S/M ed una misura M/L in dotazione. In ogni caso, per misurare il polso ti basterà prendere un metro da sarto e posizionarlo all’altezza in cui porteresti l’orologio.

La stessa Apple ha dichiarato che la scelta delle giuste taglie di Apple Watch è principalmente influenzata dalle preferenze dei singoli utenti. Le domande che devi porti al momento dell’acquisto sono queste: desideri un orologio grande e visibile, o un modello più minimal e discreto? Preferisci uno schermo più grande con il vantaggio di poter leggere più facilmente le notifiche? Vuoi optare per l’acquisto di un modello con una buona autonomia? Ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione al momento della scelta e che possono addirittura influenzarla in modo molto marcato: il fattore economico, per esempio, potrebbe fare la differenza. I modelli più piccoli sono generalmente più economici rispetto a quelli con uno schermo più grande. Lo stesso vale per la durata della batteria: più grande sarà la batteria, più grande sarà il quadrante: ciò contribuirà ad aumentare notevolmente il prezzo del dispositivo. Se disponi di un budget limitato e non sei particolarmente interessato allo schermo grande, optare per un modello più piccolo potrebbe essere una buona soluzione. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida all’acquisto dei migliori Apple Watch.

Taglie di Apple Watch: come scegliere il modello più adatto a te

In conclusione, qual è il modo migliore per barcamenarsi tra le taglie di Apple Watch e scegliere la più adatta alle proprie esigenze? Come già accennato, la scelta si riduce sempre ai gusti personali e alle esigenze del singolo utente.Se desideri acquistare uno smartwatch vistoso al polso, la misura più grande (44 mm o 45 mm) farà sicuramente al caso tuo. In questo modo potrai godere di uno schermo grande e ben leggibile e di un’ottima batteria. Al contrario, se sei alla ricerca di un modello più discreto e minimal, il modello da 40 mm o 41 mm rappresenta sicuramente una buona soluzione.