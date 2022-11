Le migliori custodie per Apple Watch Series 8

Il nuovo smartwatch Apple Watch Series 8 è stato presentato all'evento Apple Far Out il 7 settembre.

Questo dispositivo è alimentato dal chip Apple S8 ed è disponibile nei modelli da 41 mm e 45 mm, con diverse varianti in alluminio e acciaio inossidabile. L’orologio in questione si è presentato sul mercato forte di diverse funzionalità affascinanti per l’utenza, come un sensore di temperatura corporea e altre utili riguardanti metriche legate a fitness e salute. All'evento Apple.

Nonostante Apple Watch S8 sia dotato di un display definito come "resistente alle crepe", con un chassis più resistente, è importante mantenere il tuo smartwatch in buone condizioni. Al di là delle crepe infatti, è un vero e proprio peccato che lo schermo venga rovinato, anche solo superficialmente, da un piccolo graffio.

In questo articolo, abbiamo raccolto alcune delle migliori, più resistenti e robuste custodie che sono attualmente disponibili sui principali store digitali.

Come scegliere una custodia per Apple Watch Series 8

Consigliamo sempre di utilizzare adeguate protezioni sui tuoi smartwatch, soprattutto se si tratta di modelli di fascia alta. Se vuoi mantenere il tuo Apple Watch Series 8 in buone condizioni ti consigliamo vivamente di investire qualche euro in più per una buona custodia che protegga il dispositivo da graffi, urti, ammaccature e persino danni da caduta.

I prodotti protettivi di maggior pregio offrono un aspetto robusto già a una prima vista e, a livello pratico, quasi sicuramente impediranno che si verifichino graffi sul display. Queste custodie sono eccellenti per qualunque stile di vita tu abbia, sia come pendolare che come escursionista.

Oltre al prezzo, e alla compatibilità con il modello Apple Watch Series 8 (fai attenzione in fase di acquisto), è bene dare uno sguardo al materiale utilizzato per la protezione. In tal senso si spazia dal silicone TPU fino ad altre soluzioni che offrono una sensazione al tatto più simile al vetro. Più che il materiale in sé, in questo senso può fare la differenza la sua qualità.

Modelli approssimativi, durante gli esercizi fisici, possono tendere a formare condensa a causa del sudore: in questo senso dovresti intervenire nel giro di poco tempo togliendo la custodia e facendo prendere aria all’orologio. In caso contrario, l’umidità potrebbe nel lungo periodo causare danni al dispositivo stesso.

Thin Fit Cover Spigen

Il Thin Fit Cover Spigen è la prima delle custodie per Apple Watch Series 8 che ti presentiamo.

Si tratta di una soluzione realizzata in un materiale apprezzabile come il policarbonato, in grado di offrire una copertura completa del display. Facile da installare e rimuovere, offre un design che aderisce in maniera precisa al prodotto Apple.

Il modello in questione, si adatta perfettamente anche a un Apple Watch Series 7 (45 mm).

Spigen Liquid Crystal

Rimaniamo sullo stesso produttore come l’interessante Spigen Liquid Crystal. Questo si presenta del tutto trasparente, con un materiale più plastico ma non per questo meno efficace in fase di protezione.

Questo, offre la massima aderenza e, allo stesso tempo, una visibilità favorita dal materiale stesso utilizzato. In questo caso, parliamo di una custodia installabile anche su Apple Watch Series 6/SE/5/4 da 40mm.

Custodia CAVN

La custodia CAVN per Apple Watch Series 8 41 mm, presenta una cura perfetta nei dettagli.

Pur proteggendo in maniera efficace, attraverso uno schermo protettivo in vetro durezza 9H, mantiene pressoché inalterata la trasmissione della luce (fattore non comune in questi prodotti).

La cura nella realizzazione della custodia CAVN si vede anche da altri particolari, come il fatto che non è necessario rimuovere la custodia protettiva durante la ricarica.

Spigen Cover Rugged Armor

Torniamo a parlare di un modello Spigen con la custodia Rugged Armor.

Si tratta di una soluzione avanzata sotto il punto di vista dei materiali, con una predominanza di TPU e con un profilo esterno in fibra di carbonio. Il risultato di questa struttura è una copertura completa con una resistenza agli urti invidiabile.

La precisione nel design, così come per gli altri prodotti Spigen, è una garanzia anche per questa soluzione.

Amizee Cover

La custodia Amezee Cover, offre una custodia elegante alla quale, a parte, va poi aggiunta una protezione per lo schermo.

Si tratta di una struttura in TPU flessibile e di alta qualità, ideale per circondare perfettamente il tuo Apple Watch Series 8. La possibilità di ricaricare l’orologio senza estrarlo dalla custodia, così come la facilità dell’estrazione, rendono questa cover particolarmente apprezzabile.

Spigen Rugged Armor PRO

Con Spigen Rugged Armor PRO ci spostiamo verso un prodotto ideale per escursionisti o simili.

Stiamo parlando di una soluzione protettiva avanzata, realizzata in TPU e fibra di carbonio per una protezione completa dello smartwatch. L’alta resistenza a urti e graffi, rende questa custodia ideale anche per utilizzi diversi rispetto alla vita quotidiana e al lavoro in ufficio.

Il costo può essere leggermente superiore rispetto ad altre soluzioni ma, l'alta qualità proposta da Spigen, giustifica pienamente l'esborso di denaro.

Custodia Amizee Militare Verde

La custodia Amizee Militare Verde propone un materiale di alta qualità, costituito da TPU ad alta resistenza.

La struttura protegge da danni e graffi di vario tipo, con un’aderenza perfetta rispetta allo smartwatch in questione. Allo stesso tempo, il design non va a influenzare negativamente l’uso dei tasti, sposando perfettamente l’utilizzo del dispositivo.

Il colore, verde militare poi, dona un tocco di ulteriore personalità a questo accessorio.

Conclusioni

L’adozione di custodie per Apple Watch Series 8, così come per i precedenti modelli, è essenziale per tutelare un dispositivo tra i più avanzati del settore.

Stiamo infatti parlando di uno dei migliori smartwatch sul mercato e, spendere qualche euro in più è d’obbligo per evitare anche il minimo danno al dispositivo.

In questo senso, i prodotti che ti abbiamo mostrato rappresentano ottime soluzioni, anche se i prodotti di questo settore sono innumerevoli e, a seconda delle tue esigenze, puoi in maniera autonoma trovare soluzioni più specifiche per le tue necessità.