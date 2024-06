Skype non funziona: ecco i problemi più comuni e come risolverli

Da anni e anni Skype rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda la comunicazione online.

Che si tratti di chat con amici e familiari o di videochiamate lavorative, questa app offre praticamente tutto ciò di cui hai bisogno. A rendere ancora più utile questo strumento è la sua diffusione, visto che sono milioni le persone che lo utilizzano in tutto il mondo.

Se conosci bene Skype, però, sai anche che non è un software esente da problemi. Tra bug e malfunzionamenti vari, spesso l’app mette a dura prova i nervi dei suoi utenti.

In questo articolo abbiamo deciso di elencare tutti i principali motivi per cui Skype non funziona e, di conseguenza, ti forniremo anche le indicazioni per ripristinare le sue attività.

Skype, non funziona la fotocamera: causa e rimedi

I malfunzionamenti della fotocamera, quando si parla di Skype, sono alquanto comuni.

Per capire quale sia la causa di ciò, dovresti agire cominciando con l’esclusione di problemi hardware. Che si tratti di una fotocamera integrata sul tuo laptop, di quella nel tuo smartphone o di una periferica standalone sul tuo PC.

Se stai usando un accessorio di quest’ultimo tipo, controlla che i cavi siano adeguatamente collegati al computer in uso e che il dispositivo riconosca la telecamera come connessa. Controlla anche che la telecamera non sia caduta o che non abbia qualcosa che blocchi l’obiettivo.

Un primo e semplice test che puoi fare è quello di effettuare un test con un’altra applicazione simile. Se cambiando programma la telecamera torna a funzionare, puoi tirare un sospiro di sollievo: il danno non è fisico e puoi dunque focalizzarti sull’aspetto software.

Constatato ciò, la maggior parte di volte in cui la telecamera non funziona con Skype può essere riconducibile a dei problemi riguardanti l’accesso alla telecamera.

Se sei un utente Windows 11, devi controllare le autorizzazioni andando su Start - Impostazioni - Privacy e sicurezza - Fotocamera. Da qui, attiva la voce Accesso alla telecamera.

Se invece stai utilizzando un dispositivo Android:

Vai su Impostazioni - App - Gestione app ;

- - ; Dalla lista cerca Skype e seleziona l’app;

e seleziona l’app; Cerca la voce Permessi app e vai su Fotocamera ;

e vai su ; Scegli la voce Consenti solo mentre l’app è in uso oppure Chiedi ogni volta (se vuoi avere un controllo totale su Skype, anche se si tratta di un software sicuro).

Problemi con l’audio

Altro fenomeno tutt’altro che raro è l’audio che non funziona o che risulta distorto.

Skype ti offre una funzione integrata per eseguire dei test audio. Ti basta andare in Impostazioni selezionando la tua immagine del profilo e poi scegliere la voce Audio e video.

Cerca la voce Verifica audio e clicca con il tasto sul bottone alla sua sinistra: se senti il suono (quello utilizzato di default per le chiamate) vuol dire che Skype funziona regolarmente. In caso contrario, dovrai andare per esclusione cercando di capire cosa non va.

Un'altra potenziale causa di problemi audio-video è la solidità della connessione, sia essa Wi-Fi o traffico dati mobile. Nel primo caso, puoi cercare di avvicinarti al router durante le chiamate, oppure affidarti a strumenti per migliorare la connessione.

Se stai usando da Skype, prova a vedere se passando dal traffico mobile l’audio torna a funzionare. In caso di risposta positiva, il problema è effettivamente legato a qualche problema del Wi-Fi.

Se la connessione di rete è stabile, puoi pensare all’esecuzione del sistema di diagnostica fornito dal tuo computer oppure dai uno sguardo a questo articolo per vedere se qualche impostazione non funziona come dovrebbe.

Tieni presente che, in alcuni casi, i problemi non potrebbero essere tuoi ma del tuo interlocutore. Considera, per esempio, che sia il suo microfono a non funzionare.

Se non hai ottenuto particolari risultati, prova a spegnere e riaccendere la telecamera, a riavviare il PC o lo smartphone o a reinstallare Skype. In casi estremi potresti anche pensare di effettuare una procedura di ripristino del tuo computer.

Problemi con il login

Anche per quanto riguarda il semplice login, Skype può offrire diversi tipi di disagi. Si spazia dall’app che si blocca ripetutamente alla semplice assenza di risposta legata all’inserimento delle credenziali.

In questo caso le possibili cause sono legate alle connessione (argomento trattato nel precedente capitolo), bug oppure all’interruzione vera e propria del servizio. Sebbene Skype sia un servizio solido, potrebbero verificarsi malfunzionamenti e sovraccarichi ai server con la conseguente impossibilità degli utenti di effettuare login. Dando un’occhiata al sito Downdetector puoi dissipare ogni dubbio a riguardo.

Se i server sono funzionanti ma non riesci ad accedere, puoi provare a reimpostare nome utente e password per vedere se la soluzione si risolve.

Nome utente o password andate perse

Hai dimenticato il nome utente? Può succedere se è tanto tempo che non utilizzi l’app.

In questo caso puoi agire andando in Opzioni di accesso - Nome utente dimenticato.

Da qui dovresti inserire il numero di telefono o l’indirizzo e-mail associato all’account di Skype per avviare la procedura di recupero. Di fatto, ti verrà inviato un SMS o un messaggio di posta elettronica che faciliterà il ripristino del nome utente.

La procedura è ovviamente diversa se hai invece smarrito la password. In questo senso puoi affidarti al modulo per il recupero della password fornito da Skype stesso.

Tieni presente che una volta inviato il modulo, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore per verificare le tue informazioni, dopodiché Skype invierà tutto ciò di cui hai necessario alla tua casella di posta elettronica.