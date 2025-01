Samsung presenta i nuovi Galaxy S25: ecco cosa aspettarsi dall'evento Unpacked

Il 22 gennaio alle ore 19:00 , Samsung svelerà i suoi attesissimi smartphone Galaxy S25 durante l'evento Galaxy Unpacked. Questa occasione è tradizionalmente dedicata al lancio delle ultime novità in materia di smartphone e funzionalità software, e quest'anno non farà eccezione. L'attenzione si concentra in particolare sulle innovazioni legate all'intelligenza artificiale, ma ci saranno anche altre interessanti novità da scoprire.

Come seguire l'evento Galaxy Unpacked

Per chi desidera assistere all'evento in diretta, Samsung garantirà la trasmissione su piattaforme come YouTube, il proprio sito ufficiale e la pagina del newsroom. Gli utenti potranno rimanere aggiornati tramite le comunicazioni in tempo reale che saranno pubblicate su The Verge. Le attese sono per la presentazione dei modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, tre varianti che dovrebbero portare con sé significative novità.

Cosa ci si aspetta da Samsung

Le indiscrezioni sul design dei nuovi smartphone suggeriscono una certa continuità rispetto ai modelli precedenti, sebbene il S25 Ultra appaia destinato a ricevere alcune modifiche nel design, come angoli leggermente più arrotondati. Queste informazioni emergono da alcune immagini leaked che hanno circolato online la settimana scorsa. Samsung ha comunicato che i dispositivi Galaxy del 2025 supporteranno la ricarica wireless Qi2, tuttavia ciò potrebbe significare che questi smartphone sono "pronti Qi2" e necessitano di una custodia magnetica per offrire un'esperienza simile a MagSafe.

Dettagli sul software e le nuove funzionalità

I nuovi smartphone Galaxy S25 monteranno la versione rivisitata di Android 15, chiamata One UI 7, già disponibile in beta dallo scorso mese. Tra le nuove funzionalità introdotte, troviamo un'interfaccia ispirata al Dynamic Island dell'iPhone, una nuova applicazione per la fotocamera e la possibilità di disattivare i contenuti HDR per evitare video troppo luminosi sui social. Nella giornata di ieri, l'azienda ha dichiarato che One UI 7 "integra perfettamente agenti AI e capacità multimodali in ogni punto di contatto". Durante l'evento, è attesa una dimostrazione più dettagliata di queste funzionalità e delle loro applicazioni pratiche nella vita quotidiana degli utenti.

Con l'imminente evento Galaxy Unpacked, Samsung si prepara a rinnovare e arricchire la propria linea di smartphone, promettendo un'esperienza utente evoluta e ricca di innovazioni. I fan del marchio e gli appassionati di tecnologia saranno sicuramente ansiosi di scoprire tutte le novità presentate.