Samsung chiude il 2024 con un bilancio in calo, ma guarda a un futuro di pieghevoli

Samsung ha pubblicato il suo rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2024, rivelando che i profitti sono scesi rispetto al trimestre precedente, segnalando una chiusura dell’anno sorprendentemente lenta. La diminuzione delle vendite è attribuita a un interesse in calo per il Galaxy S24, ma l'azienda ha assicurato ai suoi investitori che nel 2025 ci saranno novità significative per i dispositivi pieghevoli.

Risultati finanziari e andamento del mercato

Nella relazione finanziaria, Samsung ha dichiarato di aver generato ricavi consolidati pari a 75.8 trilioni di KRW e profitti operativi di 6.5 trilioni di KRW per il quarto trimestre. Sebbene i profitti siano diminuiti rispetto al terzo trimestre, l'azienda ha comunque registrato il secondo più alto fatturato annuale della sua storia, totalizzando 300.9 trilioni di KRW. Tuttavia, ritiene che il calo possa essere dovuto a condizioni di mercato sfavorevoli e a costi operativi elevati.

A questo proposito, secondo CNBC, i ricavi complessivi per il quarto trimestre sono diminuiti del 4% e i profitti operativi hanno subito un calo del 30% rispetto al trimestre precedente. Le vendite più lente del Galaxy S24, definito meno coinvolgente per i clienti, hanno portato a un calo dei risultati nella divisione Mobile Experience , che ha registrato ricavi di 25.8 trilioni di KRW.

La società ha anche indicato che il settore delle reti ha visto risultati positivi, compensando in parte i problemi del segmento mobile. Tuttavia, i segnali di crescita per l'intero anno sono stati incoraggianti, con un significativo incremento dei profitti legati alla serie di telefoni di punta lanciati nel 2024, che includono anche innovazioni legate all'intelligenza artificiale.

Strategia per il 2025 e l'innovazione nei dispositivi pieghevoli

Guardando al 2025, Samsung ha manifestato la volontà di diversificare la propria offerta di smartphone pieghevoli. L'azienda ha annunciato piani per migliorare i fattori di forma dei suoi dispositivi, puntando a creare una nuova domanda. Nonostante il Galaxy Z Flip 6 e il Fold 6 non abbiano raggiunto il successo dei modelli precedenti, Samsung è determinata a riprendere il controllo del mercato con prodotti innovativi.

Nel quarto trimestre del 2024, il numero di prenotazioni per i nuovi modelli è stato deludente, attestandosi a 910.000 unità in Corea del Sud, in netto calo rispetto al milione di prenotazioni ottenute nel 2023. Tuttavia, gli esperti notano che ci sono margini di miglioramento, e i cambiamenti previsti potrebbero includere dispositivi pieghevoli a tre ante, come accennato durante l'evento Unpacked per il Galaxy S25.

Il team di Samsung ha messo in evidenza che la durabilità e una gamma diversificata di prodotti saranno al centro della sua strategia. Le informazioni trapelate su un possibile "tri-fold" sembrano promettenti, ma i consumatori dovranno attendere fino alla seconda metà dell’anno per vedere le realizzazioni concrete.

La situazione nel settore dei chip

Un ulteriore aspetto da considerare è il mercato dei chip, dove Samsung ha riportato ricavi record di 30.1 trilioni di KRW e profitti operativi di 2.9 trilioni nel trimestre finale del 2024. Questo settore ha mostrato segni di forza, anche se persistono dubbi sulle richieste di semiconduttori nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, ci sono analisi ottimistiche che suggeriscono una possibile ripresa nel secondo trimestre.

La sfida per Samsung è quella di affrontare il calo della domanda per i suoi pieghevoli e la pressione del mercato dei chip. Le azioni intraprese per diversificare e migliorare i suoi prodotti pieghevoli potrebbero rappresentare un passo cruciale per il rilancio della compagnia, nel tentativo di riportare entusiasmo tra i consumatori e incrementare le vendite. La fiducia nella capacità di innovazione di Samsung continuerà a essere testata nei prossimi mesi, e l’attenzione rimane alta sulle novità attese nel panorama tecnologico del 2025.