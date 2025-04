Google modifica i suoi assistenti digitali: addio a Driving Mode e novità in arrivo con Gemini AI

Con l’avvento della piattaforma Gemini AI, Google sta preparando una rivoluzione nel mondo degli assistenti digitali. La transizione da Google Assistant a Gemini rappresenta un’evoluzione significativa, dove l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale nel rendere le interazioni più personalizzate e intuitive. Anche Apple sta investendo in questo sviluppo, segnando una fase di innovazione per i loro assistenti virtuali, come Siri, che si sta preparando a diventare sempre più simile a un chatbot. Tuttavia, i cambiamenti non sono privi di compromessi, specialmente per gli utenti Android.

Novità e modifiche in Google Assistant

La transizione a Gemini ha comportato l’eliminazione di alcune funzionalità da Google Assistant, toccando direttamente gli utenti Android. A partire dal mese scorso, Google ha iniziato a rimuovere strumenti essenziali, culminando recentemente nella soppressione di Assistant Driving Mode. Lanciatasi nel 2019, questa funzionalità era progettata per semplificare le interazioni degli utenti durante la guida, presentando una interfaccia utente ampia e pulsanti di grandi dimensioni, consentendo così ai conducenti di accedere rapidamente ai dati necessari.

Con la rimozione della barra di Driving Mode da Google Maps, gli utenti si vedono privati della possibilità di utilizzare una versione più adatta alla guida di Google Assistant, che includeva l’accesso a icone di dimensione superiore relative a comunicazioni, navigazione e musica. Questo cambiamento ha lasciato molti utenti a chiedersi come gestire le loro necessità di assistenza mentre sono al volante.

Cosa è successo a Driving Mode?

La funzionalità Driving Mode, lanciata oltre sei anni fa, era stata inizialmente concepita per consentire ai conducenti di interagire con Google Assistant a voce, sebbene le risposte fossero limitate a informazioni rapide per evitare distrazioni. Negli ultimi mesi, è stato rimosso l’accesso a diverse applicazioni popolari come Waze, YouTube Music, Play Books, Podcasts, Spotify, Pandora e Telegram, limitando leggermente le possibilità degli utenti. Rimaneva comunque possibile visualizzare i controlli del lettore multimediale e accedere all’assistente vocale.

Questo progressivo depotenziamento del Driving Mode ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti, che ora devono adattarsi a un’interfaccia meno user-friendly durante la guida. La decisione di Google di focalizzarsi su Gemini AI per il rimpiazzo di Driving Mode sembra essere parte di una strategia più ampia per integrare un’intelligenza artificiale più avanzata nei loro servizi.

Gemin AI: il futuro degli assistenti digitali

Alla luce delle modifiche attuate da Google, l’attenzione si concentra su Gemini e sulle sue potenzialità future. La società ha già dichiarato che Gemini sarà protagonista nel sostituire il Driving Mode di Google Assistant. Per adesso, se gli utenti hanno bisogno di assistenza, possono comunque utilizzare il pulsante Assistant nella parte superiore destra di Google Maps. Ciò permette di porre domande relative alla navigazione, mentre un Floating Action Button gestisce i controlli di riproduzione multimediale, a condizione che gli utenti abbiano attivato tali controlli nelle impostazioni di navigazione.

Questo sviluppo pone domande sul livello di personalizzazione e sull’interazione che gli assistenti digitali potranno offrire. Con Gemini, Google sembra intendere di spingere verso una nuova frontiera, dove la verità dell’assistente virtuale non sarà soltanto di rispondere a comandi, ma di fornire risposte più articolate e pertinenti. Mentre l’industria si evolve, gli utenti dovranno abituarsi ai cambiamenti e alle nuove modalità di interazione che l’AI sta portando nelle loro vite quotidiane.