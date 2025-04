Google Wallet: arriva il metodo di registrazione delle carte con NFC

Google Wallet sta per fare un passo avanti significativo nella facilità d’uso della registrazione delle carte di pagamento. La nuova funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, promette di semplificare il processo di aggiunta delle carte di credito e debito tramite la tecnologia NFC. Nonostante il metodo tradizionale per scansionare le carte o inserire manualmente i dati sia ancora disponibile, la novità permetterà agli utenti di con una semplice pressione del palmare.

La funzionalità NFC in arrivo

Di recente, un’analisi del codice della versione beta dei Google Play Services ha rivelato la nuova funzionalità di registrazione delle carte NFC. Questa opzione sarà disponibile sulla schermata “Aggiungi metodo di pagamento” e si affiancherà ai metodi tradizionali. Il funzionamento è semplice: gli utenti potranno avvicinare le proprie carte abilitati NFC al proprio smartphone per effettuare l’aggiunta. La funzionalità promette di rendere l’esperienza molto più veloce e intuitiva.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Anche se la maggior parte degli utenti potrà trarre benefici da questa novità, ci sono alcune limitazioni da tenere presente. Non tutte le carte potrebbero essere compatibili con il nuovo sistema. È probabile che Google Wallet si concentri innanzitutto sulle carte EMV, standard sviluppato da Europay, Mastercard e Visa, che supportano pagamenti sia con inserimento che contactless.

Dettagli tecnici e di sicurezza

Quando gli utenti utilizzeranno la nuova funzione NFC, lo smartphone sarà in grado di leggere e acquisire automaticamente alcune informazioni cruciali, come il numero della carta e la data di scadenza. Tuttavia, per questioni di sicurezza, sarà comunque necessario inserire manualmente il codice CVV. Dopo la scansione iniziale, gli utenti potrebbero dover affrontare ulteriori passaggi di verifica richiesti dall’emittente della carta.

È importante notare che funzioni simili a quelle di Google Wallet sono già presenti in altre applicazioni, quindi l’idea non è del tutto innovativa. Tuttavia, questo non toglie valore alla nuova implementazione, poiché la comodità di un’integrazione diretta con il wallet di Google potrebbe incentivare un uso ancora più ampio.

Tempistiche e disponibilità della funzionalità

Attualmente non è chiaro quando esattamente questa funzionalità sarà ufficialmente lanciata per tutti gli utenti di Google Wallet. La presenza della funzione esperta nel codice della versione beta suggerisce che un aggiornamento pubblico potrebbe avvenire a breve, ma senza annunci ufficiali, gli utenti dovranno rimanere in attesa per ulteriori notizie.

In sintesi, Google Wallet sta prendendo importanti misure verso un’esperienza di pagamento più fluida. Con l’arrivo della registrazione delle carte NFC, gli utenti avranno accesso a un metodo più comodo e veloce per gestire le proprie finanze attraverso il cellulare. Restate sintonizzati, poiché ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel prossimo futuro.