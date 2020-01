Recensione TomTom GO Premium: un navigatore è per sempre

I sistemi di navigazione, ed i classici navigatori, sono stati soppiantanti nel corso degli ultimi anni dalle mappe presenti sui nostri smartphone e dai sistemi integrati nelle nostre auto. Ma i classici navigatori TomTom continuano a dimostrarsi la scelta migliore per chi passa molte ore al giorno in auto ed ha bisogno di percorsi perfetti, mappe aggiornate, informazioni sul traffico in tempo reale e sulla presenza di tutor ed autovelox.

I navigatori TomTom continuano a dimostrarsi la scelta migliore per chi passa molte ore al giorno al volante

Confezione

La scatola del navigatore contiene tutto il necessario per poter sfruttare al massimo il device in auto: braccetto con ventosa, cavo di ricarica, caricatore USB da collegare all’accendisigari dell’auto ed un po’ di manualistica che illustra il funzionamento del dispositivo. Piccola nota, forse è giunto il momento, anche per TomTom, di passare all’USB Type C.

Design e costruzione

TomTom GO Premium è un navigatore dall’aspetto pulito e moderno. Il device è ben costruito, con una buona solidità ed una raffinata cura dei dettagli. Lo stile è pulito con linee semplici ed angoli arrotondati, questa caratteristica permette al navigatore di adattarsi alla perfezione all’interno di qualsiasi tipo di abitacolo, dall’auto d’epoca a quella di lusso, passando per furgoni da lavoro e camper per le vacanze.

Il device può essere comodamente agganciato al vetro o al cruscotto, sfruttando l’apposita ventosa, ma può anche essere fissato su un supporto per smartphone di grandi dimensioni.

Display touch e controlli vocali

Uno dei principali problemi dei navigatori è solitamente connesso alla qualità ed alle dimensioni del display. TomTom GO Premium si presenta con uno display all’altezza delle nostre alte aspettative.

TomTom GO Premium si presenta con uno display all’altezza delle aspettative

Lo schermo, disponibile nel formato da 5 e da 6 pollici, ha dimensioni più che sufficienti, una buona risoluzione (480 x 272 pixel per il 5” , 800 x 480 Pixel per il 6”) ed una buona gestione di luminosità e colori. Il display è touch screen e in pochi semplici tocchi è possibile navigare all’interno dei menu, zoomare il percorso o impostarne uno nuovo. È disponibile una visualizzazione sia in 2D che in 3D: la prima preferibile sui percorsi più lunghi e su strade extraurbane, la seconda consigliabile principalmente in città, grazie alle migliorie all’orientamento e la possibilità di riconoscere le strade e le manovre da compiere.

I comandi vocali ci consentono di guidare in sicurezza e senza distrazioni

TomTom GO Premium supporta anche la gestione tramite comandi vocali, come ci siamo abituati a fare con i nostri smartphone ed assistenti vocali, che permettono di guida in sicurezza e senza distrazioni. Il supporto agli assistenti vocali Siri e Google Now è eccezionale non solamente per essere guidati a destinazione, ma anche per rispondere alle telefonate (con funzione di vivavoce) e richiedere la lettura di un messaggio ricevuto (sia gli SMS, ma anche quelli di WhatsApp, Messenger o su altre app di messaggistica istantanea).

Ai comandi vocali si affianca la possibilità di sfruttare l’integrazione con IFTTT che permette al navigatore di connettersi con la domotica, elettrodomestici ed assistenti virtuali per programmare al meglio la tua giornata. Uno dei migliori esempi di integrazione è dato, per esempio, dalla possibilità di sincronizzare il riscaldamento alle nostre partenze in modo da farci trovare sempre una casa calda, o fresca, con il tempismo perfetto e senza sprechi.

Mappe, autovelox, tutor e traffico garantiti per sempre

Grazie all’integrazione dei servizi TomTom che sfruttano la SIM integrata è sempre possibile ottenere informazioni in tempo reale su traffico, incidenti, autovelox e tutor in tempo reale. Queste indicazioni sono a dir poco utili e fondamentali e sono garantite a vita da TomTom.

Le mappe TomTom sono una garanzia di qualità e sicurezza

Ma il cuore di un navigatore GPS è nelle mappe. TomTom GO Premium offre mappe assolutamente complete, e sempre aggiornabili tramite WiFi, che permettono una eccellente gestione dei percorsi, delle rotte, del traffico e delle tempistiche di arrivo. Le mappe TomTom sono una garanzia di qualità e sicurezza e danno una marcia in più a tutti i prodotti che le usano.

Connettività con smartphone

TomTom GO Premium combina 3 tipologie di connessioni: Bluetooth, WiFi e SIM TomTom. Grazie a quest’ultima, come abbiamo già visto, è possibile ricevere informazioni in tempo reale su traffico, autovelox e molto altro. Tramite il Bluetooth è possibile connettere lo smartphone al navigatore per sfruttare i comandi vocali, le chiamate e le notifiche. Tramite WiFi invece possiamo aggiornare le mappe ed il software del navigatore.

Conclusione

Un prodotto completo ed adatto ad ogni tipologia di guidatore

TomTom GO Premium, segna un netto passo in avanti rispetto alle funzionalità di TomTom Go Essential, si dimostra un prodotto completo ed adatto ad ogni tipologia di guidatore. Grazie agli aggiornamenti, ai comandi vocali, alle integrazioni con lo smartphone ed alle informazioni in tempo reale risulta essere il navigatore perfetto da portare sempre con se durante ogni viaggio.

Galleria di immagini