Recensione Panasonic RP-HTX80B: le cuffie dallo stile retrò

Sulle nostre pagine parliamo spesso di cuffie, abbiamo recentemente scritto una guida completa su come scegliere le cuffie, proprio col fine di aiutarvi nella fase di scelta e di acquisto. In questa recensione ci dedichiamo alla cuffie Panasonic RP-HTX80B, un modello over ear wireless dallo stile retro.

Panasonic RP-HTX80B: perché acquistarle

Le Panasonic RP-HTX80B sono cuffie wireless di fascia media con uno stile retro unico. Il design è in grado di differenziarle dalla massa e le rende perfette in abbinata con un giradischi per vinili.

Le cuffie sono comode e solide, hanno una ottima autonomia e sono in grado di riprodurre suoni e musica con buona qualità.

Confezione e contenuto

La scatola offre un contenuto ridotto: cuffie, cavo micro USB e manuale. Non sono presenti quindi accessori e custodie.

Design e costruzione

Le RP-HTX80B sono sicuramente le cuffie Panasonic dotate di maggior stile e carattere grazie allo stile radio anni ‘50.

La costruzione delle cuffie combina plastica, dettagli in alluminio e finta pelle. La plastica opaca è di ottima fattura e resistente a graffi ed urti e regala un buon feeling al tocco. L’alluminio è utilizzato per i dischi contenenti il logo del produttore e per i collegamenti dei padiglioni all’archetto. La finta pelle, molto morbida e confortevole, è utilizzata per la parte interna dei padiglioni e per l’archetto superiore. La regolazione dell’altezza dei padiglioni funziona in maniera semplice ma efficace e permette di adattare al meglio la posizione. I padiglioni sono di dimensioni più che sufficienti, comodi ed in grado di offrire una buona riduzione passiva del rumore.

Sul padiglione destro sono posizionati i pulsanti fisici per la gestione di canzoni e volume, una porta microUSB per la ricarica della batteria, un microfono utile per comandi vocali e chiamate, tasto di accensione e spegnimento ed un piccolo LED per la connessione Bluetooth. Potrebbe essere stato utile aggiungere un jack da 3,5 mm che potrebbe aver fatto comodo in alcune situazioni di utilizzo.

Le cuffie sono comode da indossare grazie alle dimensioni non eccessive e ad un peso ridotto. Grazie al peso di soli 191 grammi le cuffie non pesano troppo sul capo e rimangono comode da indossare, anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. I padiglioni morbidi applicano una pressione uniforme contro l’orecchio regalando così un’ottima vestibilità e comodità.

Utilizzo e qualità del suono

Le Panasonic RP-HTX80B utilizzando driver dinamici da 40 mm e magneti al neodimio che riescono a produrre suoni abbastanza potenti. Il filtro acustico per il controllo dei bassi permette di ottimizzare il flusso d’aria attorno al driver al fine di garantire acuti impeccabili, alti precisi e bassi potenti, migliorando così l’isolamento e l’immersività.

La qualità audio è generalmente molto buona ed in grado di ben figurare con tutti i generi musicali con una resa acustica sempre fedele e di alta qualità. Il sonoro è migliorato dal buon funzionamento della riduzione del rumore passiva che garantisce un buon livello di isolamento. Il volume massimo è sufficientemente alto ma si sarebbe potuto fare di meglio.

Le cuffie supportano una grande serie di profili A2DP, AVRCP, HSP, HFP con codec SBC, caratteristica che le rende paragonabili a prodotti di fascia superiore.

L’aggiunta del microfono permette di gestire chiamate e comandi vocali dei propri PC, Mac e smartphone e ne ampia quindi le possibilità di utilizzo ampliandolo alle le giornate lavorative.

La connessione avviene esclusivamente tramite Bluetooth 4.1 che permette di avere collegamenti stabili e veloci con smartphone, PC e Mac. La connessione è generalmente stabile e non ho mai riscontrato problemi di perdite di dati o lag.

Batteria

All’interno del padiglione destro è contenuta una batteria a ioni di litio, di cui non è nota la capacità, in grado di offrire un’autonomia eccezionale di quasi 25 ore. La batteria supporta anche la ricarica rapida che garantisce 150 minuti di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. La ricarica completa richiede circa un’ora e mezza e si effettua tramite cavo microUSB.

Prezzo

Le Panasonic RP-HTX80B sono vendute ad un prezzo ufficiale di 99,99 euro sul sito ufficiale di Panasonic ma è possibile risparmiare circa 35 euro acquistandole su Amazon. Il rapporto qualità-prezzo è davvero interessante e le posiziona fra le migliori cuffie sotto i 100 euro.

Conclusioni

Le Panasonic RP-HTX80B sono fra le cuffie wireless migliori da noi testate nella fascia sotto i 100 euro. Un prodotto in grado di offrire uno stile unico ed inconfondibile abbinato ad una buona qualità audio e ad un’ottima autonomia.

Foto di Panasonic RP-HTX80B