Recensione Miyoo Mini Plus: un nuovo Game Boy?

Sono sempre stato appassionato di retrogaming e per anni ho usato vecchie console collegate alla TV di casa ed un Raspberry per l’emulazione, nell’ultimo periodo però mi sono appassionato di console portatili e dopo aver provato l’Anbernic RG353V e la Anbernic RG505, ho deciso di provare qualcosa di più semplice, economico ed immediato: la console portatile Miyoo Mini Plus.

La Miyoo Mini Plus è una console portatile che ricorda il Game Boy, linee e dimensioni sono praticamente quelle di un Game Boy Color, e viene venduta con una memoria microSD da 64 GB sul sito Geekbuying a soli 55 euro. Lo sto usando per gioco e cazzeggio da qualche settimana e vi racconto come va nella recensione completa.

Videorecensione di Miyoo Mini Plus: perfetta per il gaming in mobilità

Cosa c’è nella scatola – Unboxing e prima accensione

Partiamo subito bene con l’unboxing, all’interno della scatola troviamo infatti una bella dotazione di accessori che comprende, oltre alla console, un vetro temperato per la protezione del display, un cavo USB-C, una chiavetta USB con lettore di memorie microSD, una microSD da 64 GB già inserita nella console con salvate migliaia di ROM ed un utile manuale di istruzioni.

Alla prima accensiona la Miyoo Mini Plus è praticamente pronta per l’uso e non è necessario procedere con nessuna configurazione. Dal menu impostazioni è comunque possibile modificarne aspetto e settaggi e connetterla al WiFi.

Com’è fatta – Design e costruzione

Come visto per altre console simili, anche la Miyoo Mini Plus punta moltissimo sulla nostalgia e replica, in maniera abbastanza fedele, lo stile ed il design del Game Boy Color.

Il lato frontale è identico a quello della console di Nintendo ed ospita freccette, i 4 pulsanti classici ABXY, start e select ed aggiunge un tasto multifunzione da utilizzare per accedere ai menu della console mentre si gioca. Sul retro però sono stati aggiunti 4 grilletti dorsali, con i centrali leggermente più esposti in modo da essere più facilmente raggiungibili. A questi si aggiungono jack audio da 3,5mm, porta USB-C e lettore microSD nella parte bassa, bilanciere del volume sulla sinistra e, nella parte superiore, tasto di accensione e spegnimento e 3 piccoli led che indicano lo stato della batteria.

La retroconsole portatile Miyoo Mini Plus è costruita interamente in plastica di discreta qualità ed disponibile in differenti colorazioni: bianco, grigio, nero e viola trasparente. Inoltre, le dimensioni compatte ed il peso ridotto, parliamo di 10.8 x 7.8 x 2.2 cm e 165 grammi, la rendono facilmente trasportabile e perfetta per il gaming in mobilità.

Come va lo schermo – Display

Lo schermo IPS da 3,5 pollici ha una risoluzione da 640 x 480 pixel e può contare su un’ottimo angolo di visione e colori brillanti e ben tarati che lo rendono molto piacevole da utilizzare.

Il display ha una luminosità massima abbastanza buona, possiamo quindi usarlo all’aperto ed in ambienti molto luminosi sotto particolari problemi.

La risoluzione non è elevata, ma sicuramente corretta vista la dimensione del pannello a alla possibilità di gestire al meglio i giochi in 720p con formato 4:3 perfetto per il retrogaming.

Come siamo messi a potenza – Hardware

Dentro le plastiche di questa piccola console portatile troviamo un hardware discreto composto da un processore dual core ARM Cortex A7 a 1,2 GHz affiancato da 128 GB di memoria RAM, connessione WiFi e da una memoria interna di cui non è nota la capacità, infatti i giochi vanno salvati sulla microSD.

Sotto il punto di vista della scheda tecnica ci troviamo quindi fra le mani un hardware economico e ben lontano da quello della più costosa Anbernic RG353V, ma che tutto sommato riesce bene nell’intento di emulare giochi abbastanza datati e limitandosi alla PS1.

Esperienza d’uso ed emulazione – Software e performance

Iniziamo finalmente a parlare di prestazioni e di emulazione. La Miyoo Mini Plus è una console portatile di fascia bassa, ma nonostante il prezzo economico riesce ad emulare un buon numero di sistemi e ci permette di goderci appieno i vecchi titoli della nostra infanzia.

Il sistema operativo personalizzato della Miyoo Mini Plus consente di emulare una grande serie di console e sistemi: NES, SNES, GBA, PS1, FC, GB, SFC, MD, MS, WSC, PCE, FBN, NGP, FBAHACK, ARCADE, MAME Plus, OpenBOR, NEOGEO, PicoDrive, SmsPlus. A questo si aggiungono tutti i sistemi compatibili con RetroArch che permette ulteriori possibilità di emulazione.

L’esperienza di gaming ed emulazione è davvero ottima e, solo con pochi titoli 3D, si nota qualche leggero calo di framerate. Nel corso di queste settimane ho avuto modo di usare praticamente tutti gli emulatori presenti, sia con i giochi preinstallati sulla microSD sia con le ROM che ho aggiunto personalmente. In ogni caso l’esperienza di gioco è molto buona e la console si comporta davvero bene con qualsiasi retrogame. Il gaming e l’emulazione rimangono fluidi anche con titoli più pesanti, nonostante la maggior richiesta di potenza dei titoli 3D per PS1 le prestazioni rimangono sempre buone e l’esperienza assolutamente piacevole e godibile. Con titoli particolarmente pesanti si nota qualche piccolo calo di prestazioni sporadico, ma niente di rilevante.

Ottimo quindi il funzionamento dei giochi a cui si aggiunge la possibilità di caricare e salvare rapidamente utilizzando il tasto centrale. La possibilità di effettuare salvataggi è fondamentale per i titoli più lunghi ed il funzionamento è impeccabile.

Per gli appassionati di retroconsole, va segnalata la possibilità di personalizzare il firmware della Miyoo sovrascrivendolo con il firmware OnionOS che ne ampia notevolmente le possibilità di personalizzazione ed i sistemi emulabili. Trovate qui la guida all’installazione e su Github i file necessari.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Sul retro della console troviamo il classico sportellino per le batterie stilo, al suo interno trova posto una batteria da 3000 mAh che ci consente di giocare 5 o 6 ore. Naturalmente l’autonomia varia in base alla console emulata, un titolo del NES non consumerà la stessa energia di un 3D per PlayStation 1.

Dove acquistarla al miglior prezzo e conclusioni

La Miyoo Mini Plus è una valida console portatile ed è perfetta per un retro-gaming senza la pretesa di emulare console troppo recenti. Se state cercando un piccolo Game Boy facilmente trasportabile e perfetto per il gaming in mobilità questa è la console che fa al caso vostro. Ho fatto qualche verifica online ed il miglior prezzo per la Miyoo Mini Plus è quello offerto da Geekbuying che la vende a soli 55 euro con microSD da 64 GB.

Immagini di Miyoo Mini Plus