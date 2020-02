Recensione Jabra Evolve 65e: le cuffie per i professionisti

Nel corso dell’ultimo periodo abbiamo provato numerose cuffie differenti ed abbiamo dedicato molto tempo alla realizzazione di una guida all’acquisto delle cuffie. Oggi dedichiamo la nostra attenzione alle cuffie Jabra Evolve 65e, degli auricolari pensati per i professionisti ed il settore business con riduzione attiva del rumore.

Confezione

La scatola Jabra è realizzata in apprezzabile cartone riciclato. Al suo interno troviamo una dotazione davvero completa: cuffie (naturalmente), numerosi gommi standard e sportivi di diverse dimensioni, una custodia dove riporre le cuffie, un cavo di ricarica microUSB ed un dongle Bluetooth USB per poter sfruttare le cuffie su PC ed altri dispositivi.

Caratteristiche tecniche e costruzione

La qualità costruttiva delle Jabra Evolve 65e è semplicemente eccellente. La combinazione di materiali plastici di ottima fattura e dettagli in alluminio riesce a regalare un feeling robusto e di qualità. Il corpo delle cuffie, composto da due involucri che contengono batterie, circuiti e pulsanti di controllo, ha dimensioni e peso ridotti e rendono le cuffie comode e poco ingombranti da indossare. Nel corpo destro sono posizionati tutti i tasti classici di controllo che permettono di gestire musica, chiamate ed assistente vocale. All’inteno dell’archetto è presente anche la vibrazione che torna molto utile per notificare le chiamate in arrivo.

Le cuffie, comode e leggere, sono realizzate in plastica morbida e silicone. Quest’ultimo è usato per i gommini, disponibili nella versione classica rotonda (eargel) ed in variante sportiva anticaduta (earwing), che risultano essere semplicemente perfetti ed in grado di adattarsi perfettamente a differenti padiglioni auricolari. Le cuffie sono entrambe calamitate al fine posizionarle comodamente attorno al collo: quando gli auricolari sono collegati fra di loro, la musica viene interrotta o la chiamata terminata.

Fra cuffia e corpo destro è posizionato un piccolo elemento contenente microfono, tasto per silenziare le chiamate ed un pratico ed utile LED circolare che indica se siamo occupati in chiamate (molto utile ai professionisti).

Il cavo piatto, che collega le varie componenti, è più spesso dello standard, caratteristica che gli consente di avere un migliore isolamento, ed è anche anti attorcigliamento. Le cuffie sono certificate IP54 e sono resistenti ad acqua e polvere. Unica pecca sul lato costruttivo è la scelta di adottare lo standard microSUB per la ricarica, sarebbe stato più opportuno optare per USB-C.

Comodità, utilizzo ed app

Non ho mai particolarmente amato le AirPods, e le varie alternative, a causa del problema di dove riporre cuffie, e relativa scatola, ogni volta che le tolgo,. Per questa ragione preferisco ancora utilizzare gli auricolari neckband che mi permettono di tenerle semplicemente al collo quando non ho la necessità di utilizzarle. La comodità di utilizzo delle Jabra Evolve 65e mi ha convinto: le cuffie risultano sempre comode da indossare, grazie anche ai vari gommini presenti in confezione, e sono davvero leggere soli 36 grammi. Con gli elementi principali che poggiano sulle spalle il peso, per quanto ridotto, sparisce e ci si dimentica presto di averle addosso.

La presenza dei vari pulsanti, del tasto muto e del LED di notifica le rende utili e pratiche da utilizzare, sia per il classico ascolto della musica che per gestire call e chiamate in ambito lavorativo. Fattore rafforzato dalla presenza di numerose certificazioni di compatibilità con svariati programmi pensati per le aziende ed i professionisti, fra gli altri: Skype for Business, Cisco Jabber, Microsoft Teams, Cisco Webex e molti altri.

La connessione delle cuffie si effettua tramite la classica connessione Bluetooth, in versione 4.2 Low Energy, che ne consente il collegamento a smartphone, tablet e PC. La connessione risulta stabile e con una buona portata, fino a 10 metri non ho riscontrato problemi, e permette di utilizzare le cuffie in totale libertà.

Alternativamente, per utilizzare le cuffie con PC e Mac, si può sfruttare l’eccellente dongle USB di Jabra, basato su una connessione Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione veloce e stabile ed una portata fino a 30 metri. Un plus notevole che ne conferma lo spirito professionale e l’idea di voler realizzare un prodotto di fascia premium per il settore business.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di utilizzare l’ottima app Jabra Sound+, disponibile per iOS e Android. Tramite l’applicazione è possibile personalizzare i profili audio per musica e chiamate col fine di adattarli all’ambiente circostante. Tramite l’app è possibile 3 differenti profili di equalizzazione per le chiamate e 5 profili per la musica. E’ possibile, inoltre, scegliere a quale assistente vocale affidarsi e scegliere fra Google, Alexa e Siri.

Qualità audio e chiamate

Prima di parlare della qualità audio delle Evolve 65e vale la pena ricordare i dati tecnici: altoparlante dinamico da 12 mm, ampiezza di banda musicale da 20 Hz a 20 kHz e ampiezza di banda in chiamata da 100 Hz a 8 kHz.

Le Jabra Evolve 65e sono cuffie pensate per il settore business, per brillare in questo settore sono necessari un microfono perfetto ed una buona riduzione del rumore, le 65e godono di entrambi. Il microfono integrato funziona in maniera egregia e vanta una ottima qualità audio ed in grado di regalare una buona presenza al vostro interlocutore, sia esso connessioni tramite telefono, voip o app varie. Molto buono anche il funzionamento della tecnologia di cancellazione del rumore ambientale a quattro microfoni che consentono una efficace riduzione del rumore di fondo e di effettuare chiamate di alta qualità.

La qualità audio in chiamata è davvero molto buona con un un suono caldo e preciso. La bontà del sonoro rimane invariata su tutti i dispositivi, l’unica differenza è da ricercarsi nella portata del segnale in caso di utilizzo del dongle USB.

A stupire positivamente è la qualità audio durante la riproduzione di musica, e film, con un audio caldo, pieno e preciso e con bassi abbastanza profondi. Il suono è davvero buono e rende le cuffie perfette anche per l’intrattenimento, solo qualche pecca sui suoni più alti.

L’utilizzo, sia in chiamata che in riproduzione musicale, mi ha piacevolmente stupito e convinto. Devo ammettere che queste cuffie risultano perfette per le chiamate durante l’orario lavorativo, ma sono ideali anche per accompagnarci nel resto delle nostre giornate per ascoltare musica, podcast e per godersi film sullo smartphone o dal PC.

Batteria

Nonostante il design minimale e compatto, le cuffie Jabra Evolve 65e riescono a garantire una autonomia largamente sufficiente: 8 ore in chiamata e fino a 13 ore di riproduzione musicale. Davvero bene, anche per le giornate più impegnative.

Conclusioni

Le Evolve 65e sono delle cuffie di pregio, perfette sia per un utilizzo business che per l’intrattenimento grazie all’ottima qualità audio, alla stabilità della connessione Bluetooth e alla grande autonomia della batteria. Unico punto debole potrebbe essere il prezzo di vendita leggermente elevato ma in linea con quanto offerto dal prodotto.

