Recensione cover Pitaka per iPhone 12 e Apple Watch 6

Scegliere una cover perfetta per proteggere iPhone 12 ed Apple Watch 6 non è semplice. Se stai cercando un prodotto unico in grado di garantire protezione ed un design unico allora ti consiglio di leggere la nostra recensione delle cover Pitaka in fibra di aramide per iPhone 12 Pro Max e Apple Watch 6. Solitamente utilizzo sia iPhone che Apple Watch senza cover, da quando però ho ricevuto in prova le cover da Pitaka non riesco più a farne a meno. Queste cover mi hanno convinto per la qualità costruttiva, la resistenza e per gli spessori ridotti che non alterano minimamente le linee dei prodotti.

Cos’è la fibra di aramide

Citando Wikipedia, posso riassumere che la fibra di aramide (la più famosa è il Kevlar) è un materiale dall’aspetto simile a quello del carbonio e che si caratterizza per una grande resistenza meccanica alla trazione. Giusto per essere chiari: è 5 volte più resistente dell’acciaio.

Queste speciali fibre sono utilizzare per giubbotti antiproiettile, accessori per sport estremi e componenti per veicoli da competizione e sono utilizzate anche in Formula Uno.

Utilizzare la fibra aramidica per una cover consente di proteggere in maniera precisa ed efficace lo smartphone da cadute, graffi, urti e botte. Grazie alla fibra aramidica le cover di Pitaka risultano super resistenti e perfette per proteggere i nostri gadget tecnologici.

MagEZ Case per iPhone 12 Pro Max

La cover MagEZ Case che ho testato sul mio iPhone 12 Pro Max mi ha piacevolmente stupito. E’ una cover particolarmente bella e, grazie al design simile al carbonio, dona ad iPhone 12 un aspetto aggressivo e molto moderno. Al tatto la superficie risulta leggermente zigrinata e si possono apprezzare le fibre del materiale. Questo dettaglio la rende molto salda fra le mani e mai scivolosa.

Oltre al design mi ha convinto lo spessore ridotto di soli 0,65 mm ed il peso piuma di soli 10 grammi. Le dimensioni minime lasciano inalterate le linee dei nuovi iPhone e permettono quindi di non aumentarne l’ingombro e sembra veramente di non avere una cover sullo smartphone.

La cover protegge bene le fotocamere grazie all’apposito bordo rialzato che evita eventuali graffi alle ottiche. Rimangono però scoperti i pulsanti ed i lati corti dello smartphone, un dettaglio che ho apprezzato ma che lascia punti scoperti dalla protezione.

La cover Pitaka MagEZ Case per iPhone 12 Pro Max è quindi in grado di donare un design aggressivo al nostro iPhone e di proteggerlo al meglio da urti e graffi grazie all’enorme resistenza dei materiali utilizzati.

Il prezzo non è certo dei più economici, parliamo di 59 euro per l’acquisto su Amazon e 49 sul sito ufficiale. Sappiamo però che le cover di alta qualità si pagano care e qui ne abbiamo una fra le migliori sul mercato. Va oltretutto considerato, valutando il prezzo, che i materiali utilizzati hanno un taglio professionale e sono di altissima qualità.

AirCase per Apple Watch 6

Da quanto utilizzo Apple Watch 6 sono costantemente preoccupato di graffiarlo. Ho provato ad utilizzare delle cover ma l’aumento delle dimensioni non mi convinceva e sono sempre tornato ad utilizzarlo nudo e puro.

La cover AirCase di Pitaka per Apple Watch 6 va a proteggere la scocca esterna dell’orologio senza però andare a coprire schermo e tasti. Il design è aggressivo e moderno e permette di utilizzare lo smartwatch senza alcun impedimento dotandolo però di carattere e di azzerare il suo carattere abbastanza anonimo.

La realizzazione in fibra aramidica è spettacolare e permette di proteggere Apple Watch con una cover di spessore ridotto di soli 0,85 mm ed un peso incredibilmente basso: soli 0,82 grammi. Non ci si accorge davvero di aver applicato la cover, fattore davvero importante per un gadget che portiamo con noi nel corso delle nostre giornate.

Anche in questo caso il prezzo non è economico, parliamo di 44 euro su Amazon e 39 sul sito del produttore. Vale lo stesso discorso per la cover di iPhone 12, la realizzazione è eccellente ed i materiali sono il meglio che il mercato ha da offrire.

Conclusioni

Se state cercando delle cover di fascia alta in grado di proteggere al meglio il vostro iPhone o Apple Watch senza alterarne le linee e realizzate con materiali di altissima qualità avete trovato il prodotto perfetto per voi. Le cover Pitaka mi hanno pienamente convinto per l’eccellente qualità realizzativa, la perfezione dei dettagli e la grande resistenza a cadute e graffi che consentono di proteggere al meglio i nostri preziosi gadget tecnolocigici.

