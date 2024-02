Quanti aggiornamenti riceverà Galaxy S24?

Una delle principali caratteristiche in base a cui valutare l’acquisto o meno di uno smartphone è il potenziale ciclo vitale dello stesso.

Sotto questo punto di vista, i nuovi telefoni Samsung (da Galaxy S24 a S24 Plus fino a S24 Ultra), dovrebbero garantire un supporto della durata di ben sette anni per quanto riguarda la sicurezza.

La serie Galaxy S24, infatti, è stata lanciato sul mercato con Android 14 come sistema operativo. Il che significa che sarà adeguatamente aggiornato fino all’inizio del 2031.

Rispetto agli aggiornamenti del Galaxy S24, però, è bene fare alcune considerazioni approfondite.

Aggiornamenti Galaxy S24: Samsung imita Google e sfida Apple

Quando Google ha annunciato che Pixel 8 e Pixel 8 Pro avrebbero ricevuto sette anni di supporto software, la compagnia di Mountain View ha affermato come “Nessun altro importante marchio di smartphone offre questo livello di impegno in termini di supporto e longevità”.

Questo tipo di impegno, al di là del vantaggio per l’utente, rappresenta anche una politica coerente con le politiche sempre più responsabili attuate da governi e aziende per quanto riguarda l’ecosostenibilità.

Nonostante solo qualche tempo fa Google sembrava irraggiungibile sotto questo punto di vista, Samsung sembra aver seguito l’esempio proprio con la sua nuova linea. Il supporto prolungato del colosso coreano, però, non è più di tanto sorprendente. Google e Samsung, infatti, lavorano a stretto contatto sul software.

Solo dopo che Samsung ha iniziato a offrire quattro aggiornamenti del sistema operativo per i suoi telefoni e tablet di punta nel 2022, altri produttori di dispositivi Android come OPPO e Xiaomi hanno iniziato a seguire l’esempio.

Apple, dal canto suo, da tempo offre cinque o sei aggiornamenti del sistema operativo per i suoi telefoni, si è dimostrata anche in questo caso alquanto lungimirante.

Nonostante ciò, gli aggiornamenti di Galaxy S24 prolungati potrebbero spingere la compagnia di Cupertino a fare un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il supporto. Tutto, ovviamente, a vantaggio dell’utenza.

D’altro canto, le certezze offerte da Samsung stanno avendo anche un effetto positivo sui preordini. Gli utenti, infatti, sanno di acquistare un dispositivo che, al netto di problemi hardware, sarà utilizzabile per almeno sette anni.

Un nuovo standard in vista?

La domanda, a questo punto, è più che lecita: sette anni diventeranno il nuovo standard per i telefoni Android o quelle di Samsung e Google sono iniziative estemporanee ? Possono facilmente promettere sette anni ormai, ma Android 21 sarà davvero qualcosa che i telefoni e le CPU di oggi potranno gestire senza problemi?

Sembra difficile prevedere che tipo di progressi saranno compiuti entro il 2031 e se lo Snapdragon 8 Gen 3, nonostante i suoi potenti benchmark, sarà in grado di mantenersi ancora funzionale.

D’altro canto, un Galaxy S8 del 2017 non offre garanzie se confrontato con il software moderno.

Forse Samsung e Google puntano sui progressi dell’Intelligenza Artificiale per compensare le carenze hardware in futuro. Di sicuro gli aggiornamenti prolungati del Galaxy S24 sono un’ottima notizia per gli appassionati di telefonia.