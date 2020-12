Vuoi provare i nuovi Pokémon Spada o Scudo sulla Nintendo Switch ma non riesci a decidere da quale cominciare? Le due versioni del famoso videogioco di ruolo sono complementari, con qualche punto in comune e si differenziano per pochissimi elementi ma entrambe sono in grado di regalare all’utente un’esperienza di gioco piena ed indimenticabile.

Se sei un utente pignolo, se per te le differenze (sì, anche quelle sottili) sono davvero importanti quando scegli un gioco piuttosto che un altro, allora la nostra guida fa al caso tuo! Ti aiuteremo a decidere quale scegliere tra la versione “Spada” o “Scudo” dei nuovi Pokémon, sia se giocherai in prima persona oppure vuoi regalare il gioco a Natale!

Andiamo a scoprire insieme le differenze, i punti in comune e le caratteristiche di Pokemon Spada e Pokemon Scudo.

I Pokémon esclusivi di ciascuna versione

La differenza principale tra una versione e l’altra del nuovo Pokémon è rappresentata dalla presenza – nell’una e nell’altra versione – di diverse tipologie di Pokémon. Se hai una creatura preferita di cui davvero non puoi fare a meno e senza la quale non ti piace giocare, allora non puoi trascurare questo particolare importantissimo: prima di scegliere tra “Spada” e “Scudo” devi verificare che la tua Creatura preferita non sia un’esclusiva di una delle due versioni.

Ecco perché abbiamo stilato per te un elenco dei Pokémon esclusivi per Spada e Scudo!

Pokémon Spada: i Pokémon esclusivi



Deino (Oscurità/Drago)

Hydreigon (Oscurità/Drago)

Jangmo-o (Drago)

Kommo-o (Drago/Combattimento)

Hakamo-o (Drago / Combattimento)

Farfetch’d (normale /volante)

Sirfetch’d (combattimento)

Zweilous (Buio/Drago)

Gothita (Psico)

Gothorita (Psico)

Gothitelle (Psico)

Turtonator (Fuoco / Drago)

Seedot (Erba)

Nuzleaf (Erba/Buio)

Shiftry (Erba/Buio)

Mawile (Acciaio / Folletto)

Solrock (Roccia/Psico)

Basculin (Acqua)

Darumaka (Ghiaccio)

Darmanitan (Ghiaccio)

Scraggy (Buio/Lotta)

Scrafty (Buio/Lotta)

Rufflet (Normale /Volante)

Braviary (normale / volante)

Swirlix (Folletto)

Slurpuff (Folletto)

Passimiano (Lotta)

Coalossal, Gigantamax Raid (Roccia Fuoco)

Flapple, Gigantamax Raid (Erba/Drago)

Stonjourner (Roccia)

Indeedee, Mascio (Psico/Normale)

Pokémon Scudo: i Pokèmon esclusivi



Goomy (Drago)

Sliggo (Drago)

Goodra (Drago)

Larvitar (Roccia/Terra)

Pupitar (Roccia/Terra)

Tyranitar (Roccia/Terra

Galarian Ponyta (Psico)

Solosis (Psico)

Duosion (Psico)

Reuniclus (Psico)

Drampa (Normale/Drago)

Vullaby (Buio/Volante)

Mandibuzz (Buio/Volante)

Gengar, Gigantamax (Spettro/Veleno)

Lapras, Gigantamax (Acqua/Ghiaccio)

Cursola (Spettro)

Lotad (Acqua/Erba)

Lombre (Acqua/Erba)

Ludicolo (Acqua/Erba)

Sableye (Buio(Spettro)

Lunatone (Roccia(Psico)

Croagunk (Veleno/Lotta)

Toxicroak (Veleno/Lotta)

Basculin, Blue-stripe form (Acqua)

Spritzee (Folletto)

Aromatisse (Folletto)

Oranguru (Normale/Psico)

Appletun Gigantamax (Erba(Drago)

Eiscue (Ghiaccio)

Indeedee, Femmmina (Psico/Normale)

Pokémon Spada o Scudo: le palestre esclusive

La versione “Spada” e quella “Scudo” includono palestre esclusive che sono ovviamente diverse a seconda della versione. Stesso discorso vale per i Capipalestra che hanno caratteristiche differenti nella versione “Spada” e “Scudo”.

Se hai giocato a Pokémon “Bianco” e “Nero”, ricorderai sicuramente uno scenario molto simile: a seconda della versione a cui hai giocato, ti sei trovato a combattere contro Iris oppure contro Drayden. Nelle nuove versioni “Spada” e “Scudo”, i Capipalestra sono completamente diversi.

Nella versione Pokémon “Spada” i capipalestra esclusivi sono:

Bea, specializzata nel tipo “Lotta”

Gordie, specializzata nel tipo “Roccia”

Se scegli la versione “Scudo”, dovrai invece affrontare i seguenti Capipalestra:

Allister, specializzata nel tipo Spettro

Melony, specializzata nel tipo Ghiaccio

Se preferisci un personaggio piuttosto che un altro, allora ti risulterà molto più facile decidere se giocare alla versione “Scudo” oppure a quella “Spada” di Pokémon!

Versione “Scudo” o “Spada”: i Pokémon leggendari

Un altro elemento che potrebbe fare la differenza nella scelta tra una versione piuttosto che un’altra è il Pokémon leggendario. Sai bene che, quando acquisti un nuovo gioco dei Pokémon, quello Leggendario è raffigurato sulla copertina.

Il Pokémon Leggendario è la Creatura che puoi catturare durante l’esperienza di gioco con molta fatica se non ricorri alla famosa Masterball. Ebbene, questo particolare non è cambiato affatto in Pokémon “Scudo” e “Spada”: anche in questo caso, guardando la copertina del gioco, potrai intuire quale Pokémon leggendario si nasconde nella trama.

In Pokémon Spada, la Creatura Leggendaria è Zacian, un Pokémon raffigurato con una spada in bocca con cui taglia qualsiasi cosa, anche i suoi avversari.

Il Pokémon Leggendario della versione “Scudo” è, invece, Zamazenta, il cui scudo è in grado di respingere qualsiasi attacco.

Le espasioni di Pokémon Spada e Scudo

Isola Solitaria dell’Armatura

L’Isola Solitaria dell’Armatura è la prima espansione di Pokémon Spada e Scudo ed è disponibile su entrambe le versioni.

Scegliendo quest’espansione, potrai giocare in un’isola ricca di paesaggi, di colori, di spiagge, foreste, paludi e dune sabbiose circondato da nuovi Pokémon. Una novità molto importante di questa espansione è rappresentata dalla presenza del Maestro Mustard con il quale potrete allenarvi per diventare più forti.

Il contenuto dell’espansione per “Scudo” e “Spada” è identico ma la versione a cui sceglierai di giocare determina il nemico che dovrai affrontare. Se sceglierai Pokémon “Spada”, dovrai affrontare Klara, l’allenatrice specializzata nel tipo “Veleno”. Se invece sceglierai di giocare alla versione “Scudo”, ti troverai a fronteggiare Avery, un allenatore specializzato nel tipo “Psico”.

Terre Innevate della Corona

La seconda espansione disponibile per Pokémon Spada e Scudo è “Le Terre Innevate della Corona”: essa ti condurrà in un luogo freddo, selvaggio e interamente coperto dalla neve. All’inizio dell’avventura nella “Landa Corona”, un uomo di nome Peony ti nominerà capo della sua squadra di esplorazione: dovrai indagare sulle aree più nascoste e remote della Landa Corona, incluse le tane dei Pokémon.

Come per “L’Isola dell’Armatura”, anche il contenuto della seconda espansione “Terre innevate della corona” è praticamente uguale per le versioni Scudo e Spada. Quello che cambiano sono i Pokémon che potrai catturare in una versione piuttosto che in un’altra. Giocando a “Spada” potrai catturare Omanyte, Omastar, Bagon, Shelgon, Salamence mentre, giocando “Scudo”, potrai catturare i Pokémon Kabuto, Kabutops, Gible, Gabite, Garchomp.

I Pokèmon leggendari dell’espansione: Scudo vs Spada

Profondamente diversi sono, invece, i Pokémon Leggendari che incontrerai giocando all’espansione “Le Terre innevate della corona” in entrambe le versioni.

In Spada potrai incontrare i Pokémon Leggendari Ho-Oh, Latios, Groudon, Dialga, Tornadus, Reshiram, Xerneas e Solgaleo, mentre in Scudo andrai ad affronare Lugia, Latias, Kyogre, Palkia, Thundurus, Zekrom, Yveltal e Lunala.

Conclusioni

In questo articolo ti abbiamo mostrato quali sono le differenze tra Pokèmon Scudo e Pokèmon Spada, i nuovi capitoli della celebre saga arrivati da poco su Nintendo Switch, per quanto riguarda Pokèmon esclusivi, leggendari e capipalestra.

Sei appassionato di videogiochi e di Nintendo Switch? Allora non perdererti nemmeno il nostro articolo sui 5 migliori giochi retrò Nintendo Switch.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Techradar