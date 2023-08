Perché è necessario utilizzare DisplayPort per il gioco

La stragrande maggioranza delle persone collega i propri televisori o monitor utilizzando comunemente un cavo HDMI. Sebbene tale connessione rappresenti uno standard eccellente per la visualizzazione di film o l’esecuzione di compiti generici in ambito lavorativo, ciò non è altrettanto valido per coloro che si trovano all’avanguardia della tecnologia di gioco. Qual è il motivo di tale limitazione? Beh, se disponi di una potente unità di elaborazione grafica (GPU) che alimenta un monitor da gioco 4K a 240Hz, il tuo cavo HDMI rappresenta un collo di bottiglia significativo. Pertanto, diventa necessario adottare l’utilizzo di una DisplayPort (DP) se si desidera sfruttare appieno l’equipaggiamento dedicato al gioco. Vediamo in questa guida più approfonditamente perché è necessario utilizzare una DisplayPort per il gaming.

DisplayPort ti consente di riprodurre fino a 4K 240Hz

I frame al secondo, comunemente indicati come FPS (Frames Per Second), sono un elemento essenziale per i giocatori. Ma cosa rappresenta esattamente l’acronimo FPS nei giochi? L’FPS si riferisce al numero di immagini distinte visualizzate al secondo durante la riproduzione di un videogioco. Un FPS più elevato è generalmente preferibile, poiché conferisce una maggiore fluidità e reattività all’esperienza di gioco.

È per questo motivo che oggi è possibile acquistare display 4K con frequenze di aggiornamento impostate a 165Hz o anche superiori. Per godere appieno di questa funzionalità, è necessario disporre di una GPU che supporti almeno il protocollo DisplayPort 2.0. Ciò è dovuto al fatto che HDMI 2.1, l’ultima versione dello standard HDMI, può trasmettere solo fino a 48 Gbit/s di larghezza di banda. Di conseguenza, l’HDMI 2.1 consente di giocare solo a una risoluzione massima di 4K a 144Hz.

D’altra parte, il DisplayPort 2.0 e le sue versioni successive offrono un limite massimo di 80 Gbit/s di larghezza di banda. Scegliendo il DisplayPort, è possibile godere di giochi in 4K a un frame rate massimo di 240Hz. Questo considerevole aumento del frame rate offre un vantaggio significativo rispetto ad altri giocatori, specialmente in giochi di grande competizione, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Molte GPU hanno più porte DisplayPort

Nonostante molti giocatori siano soddisfatti di un singolo monitor, l’utilizzo di più schermi offre vantaggi significativi. Non solo si ottiene un campo visivo più ampio, che consente di avere una visuale estesa del gioco, ma si può anche sfruttare gli altri display per visualizzare applicazioni aggiuntive. Ad esempio, gli streamer di giochi possono utilizzare uno schermo aggiuntivo per mostrare i controlli di streaming, mentre i giocatori che affrontano nuovi giochi possono utilizzare un display secondario come guida di gioco.

Pertanto, se si esamina le porte presenti sulla maggior parte delle schede grafiche di fascia media e superiore, si noterà che solitamente dispongono di una sola porta HDMI e diverse porte DisplayPort. Ciò significa che è più conveniente ottenere e collegare più schermi direttamente utilizzando i cavi DisplayPort inclusi, anziché dover acquistare adattatori da DisplayPort a HDMI. Questa configurazione semplifica la connessione dei display multipli e garantisce una maggiore flessibilità nell’espansione dell’area di visualizzazione del giocatore.

DisplayPort supporta MST

Ma cosa succede se si dispone di un laptop da gioco anziché di un desktop da gioco? In passato, prima che la connessione USB-C diventasse comune, la maggior parte dei laptop da gioco di fascia media e alta era dotata di una sola porta HDMI e una Mini DisplayPort. Quindi, cosa si può fare se si desidera collegare più monitor al proprio laptop da gioco? Fortunatamente, esiste una soluzione che consente di eseguire il collegamento di due o più monitor a una singola porta DisplayPort tramite la tecnologia Multi-Stream Transport (MST), conosciuta anche come trasporto multi-stream.

Questa tecnologia consente di collegare fino a tre o più monitor in cascata a una porta DisplayPort, eliminando così la necessità di avere più porte DisplayPort sul dispositivo stesso. Con i monitor abilitati per MST, non è necessario collegare ogni monitor direttamente al computer. Al contrario, è possibile collegare i monitor in serie utilizzando la funzionalità MST.

L’introduzione del collegamento in cascata è stata resa possibile da DisplayPort 1.2, che ha fornito una larghezza di banda di 21,6 Gbit/s, consentendo la visualizzazione di un display 4K a 60Hz o quattro display Full HD a 60Hz. Con lo sviluppo successivo di DisplayPort 2.0, che offre una larghezza di banda massima di 80 Gbit/s, teoricamente è possibile collegare fino a 16 monitor Full HD a 60Hz utilizzando questa tecnologia.

Con l’integrazione di DisplayPort su USB-C, anche i laptop privi di porte DisplayPort ma dotati di una porta USB-C con modalità alternativa DisplayPort possono beneficiare di questa tecnologia. Grazie alla tecnologia MST e ai progressi di DisplayPort, è possibile collegare più monitor al proprio laptop da gioco tramite una singola porta DisplayPort o tramite l’uso di USB-C con supporto DisplayPort alternativo.

DisplayPort UHBR

Un altro motivo per cui è consigliabile preferire DisplayPort come giocatore è la semplicità nella scelta del cavo appropriato. Quando si desidera collegare un monitor ad alta risoluzione e frequenza di aggiornamento elevata utilizzando HDMI 2.1, è necessario assicurarsi di avere un cavo compatibile. In passato, ho avuto un’esperienza in cui ho tentato di configurare un monitor da gioco 4K a 165Hz utilizzando un cavo HDMI 2.0. Sebbene il monitor funzionasse occasionalmente, ho incontrato numerosi problemi che richiedevano il riavvio del computer più volte.

Alla fine, ho scoperto che il problema era causato dall’utilizzo del cavo HDMI sbagliato. I miei problemi si sono risolti quando ho utilizzato il cavo HDMI 2.1 incluso nella confezione. Il vero problema risiedeva nella mancanza di un modo semplice per determinare quale cavo fosse quello corretto. Ho dovuto sperimentare attraverso tentativi ed errori per individuare il problema. Se si opta per DisplayPort, non si avranno mai questi tipi di problemi. Ciò è dovuto al fatto che DisplayPort Ultra High Bit Rate (UHBR) semplifica lo standard DisplayPort.

Invece di trovarsi di fronte a una moltitudine di cavi senza etichette, DisplayPort richiede che i cavi UHBR mostrino chiaramente la loro capacità di velocità. Pertanto, quando si cerca un cavo o si esamina la propria collezione di cavi, è possibile individuare immediatamente un cavo DisplayPort adatto che trasmetterà senza problemi il segnale 4K a 240Hz proveniente dal proprio PC da gioco. Non sarà necessario affrontare la frustrazione di risolvere i problemi di un monitor 4K che non funziona correttamente solo per scoprire che tutto dipendeva dall’utilizzo di un cavo incompatibile.

Puoi facilmente convertire DisplayPort in HDMI

DisplayPort e HDMI sono due standard differenti con architetture di segnale distinte. Di conseguenza, non è possibile utilizzare semplicemente un cavo DisplayPort passivo su una porta HDMI, a meno che il computer non supporti la modalità Dual-Mode DisplayPort. Se il computer dispone di un simbolo DP++ sulla porta, significa che la porta DisplayPort è in grado di rilevare se è collegato un display HDMI tramite un adattatore passivo. In tal caso, la porta si adatterà automaticamente per fornire un’uscita compatibile con HDMI.

Se il computer non supporta questa funzione, sarà necessario utilizzare un cavo convertitore attivo da DisplayPort a HDMI. Anche se questo tipo di cavo è più costoso, è ampiamente disponibile sul mercato. Un altro vantaggio di DisplayPort rispetto ad HDMI è la possibilità di suddividerne il segnale in due o tre segnali HDMI distinti. È possibile utilizzare un hub MST (Multi-Stream Transport) da DisplayPort a HDMI per collegare più monitor a una singola porta DisplayPort.

Questo è particolarmente utile se si dispone già di monitor HDMI da utilizzare come schermi secondari. Con l’hub MST, non sarà necessario acquistare costosi nuovi monitor DisplayPort solo per configurare un sistema multi-monitor. È importante notare che se si utilizza un cavo convertitore da DisplayPort a HDMI, sia attivo che passivo, non sarà possibile convertire segnali HDMI per un monitor DisplayPort.

Mentre esistono opzioni per utilizzare un cavo passivo o un convertitore attivo da DisplayPort a HDMI, non è possibile utilizzare un cavo DisplayPort per convertire segnali HDMI verso un monitor con porta DisplayPort. È fondamentale assicurarsi di avere la compatibilità adeguata tra i cavi e le porte per garantire una corretta connessione e funzionamento dei dispositivi.

Gli adattatori da HDMI a DisplayPort sono più costosi

Come menzionato in precedenza, i segnali HDMI e DisplayPort non sono compatibili tra loro. Mentre DisplayPort ha la capacità di convertire direttamente il proprio segnale in HDMI, HDMI non possiede una caratteristica simile. Pertanto, se il tuo computer dispone solo di una porta DisplayPort e devi collegare un monitor HDMI, sarà necessario utilizzare un adattatore attivo da HDMI a DisplayPort. Questo tipo di adattatore converte il segnale HDMI in un segnale DisplayPort all’esterno del computer.

È importante notare che gli adattatori di questo tipo includono solitamente una scatola di dimensioni considerevoli, che ospita il circuito di conversione. In alcuni casi, potrebbe anche richiedere un’ulteriore alimentazione esterna tramite USB, il che può risultare scomodo da utilizzare. A causa di queste aggiunte, gli adattatori da HDMI a DisplayPort tendono ad avere un costo maggiore rispetto a quelli da DisplayPort a HDMI.

Per evitare fregature ti consiglio di informarti sulle insidie che si celano dietro gli adattatori da HDMI a DisplayPort, in modo da non buttare i tuoi risparmi in un prodotto non conforme.

Ottieni il massimo dal gaming con DisplayPort

Il gaming di ultima generazione richiede hardware potente e performante, in particolare quando si tratta di monitor ad alta risoluzione e frequenze di aggiornamento elevate. Se disponi di un potente PC da gioco che sfrutta le GPU più recenti come la 4090 o la 7900XTX, è fondamentale massimizzarne la potenza abbinandolo a un monitor da gioco 4K con frequenza di aggiornamento di 240Hz. Per ottenere questa esperienza di gioco senza compromessi, l’utilizzo di HDMI non è sufficiente. L’unico modo per sfruttare appieno la potenza del tuo hardware è attraverso l’uso di DisplayPort.

DisplayPort è uno standard di connettività che offre numerosi vantaggi per i giocatori esigenti. Rispetto a HDMI, DisplayPort offre una maggiore larghezza di banda e capacità di trasmissione dati. Questo si traduce in una maggiore qualità dell’immagine e frequenze di aggiornamento più elevate. Mentre HDMI 2.1 può trasmettere solo fino a 48 Gbit/s, DisplayPort 2.0 e versioni successive raggiungono un limite massimo di 80 Gbit/s. Questo significa che, se desideri sfruttare al massimo il tuo monitor da gioco 4K 240Hz, hai bisogno di una GPU e di un cavo DisplayPort compatibili.

Un altro vantaggio di DisplayPort è la possibilità di utilizzare più monitor per ottenere un vantaggio competitivo. L’uso di più monitor non solo offre un campo visivo più ampio, ma consente anche di visualizzare altre applicazioni utili per il gioco, come controlli di streaming o guide di gioco. DisplayPort semplifica il collegamento di più monitor attraverso il trasporto multi-stream o MST. Questa tecnologia consente di collegare tre o più monitor a una singola porta DisplayPort, senza la necessità di acquistare adattatori costosi.

Mentre HDMI e DisplayPort sono standard differenti con architetture di segnale distinte, DisplayPort offre una maggiore flessibilità per la connettività. È possibile utilizzare adattatori passivi o attivi per collegare dispositivi HDMI a una porta DisplayPort, ma non è possibile fare il contrario. DisplayPort offre anche la possibilità di dividere il segnale in segnali HDMI distinti, consentendo di collegare più monitor HDMI tramite un hub MST.

In conclusione, per ottenere il massimo dal gaming e sfruttare appieno la potenza del tuo hardware, l’utilizzo di DisplayPort è essenziale. Se stai costruendo un PC da gioco potente e desideri godere di un’esperienza di gioco fluida e immersiva su monitor 4K ad alta frequenza di aggiornamento, investire in cavi DisplayPort DP80 e monitor compatibili è fondamentale.

DisplayPort offre larghezza di banda elevata, frequenze di aggiornamento superiori e maggiore flessibilità di connettività, garantendo prestazioni eccezionali per i giocatori più esigenti. Non lasciare che la tua attrezzatura da gioco sia limitata da connessioni HDMI, passa a DisplayPort