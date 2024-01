Perché dovresti comprare un UPS (Gruppo di continuità) per il tuo PC

Spendiamo centinaia, se non migliaia, di euro per le nostre postazioni da gaming e da lavoro, ma spesso andiamo al risparmio su dettagli molto importanti come le ciabatte e non spendiamo 50 o 100 euro per un gruppo di continuità che può salvare il nostro hardware in caso di sbalzi di corrente o assenze improvvise. Ho fatto anche io lo stesso errore in passato, e l’ultima volta che è saltata la corrente mi si è bruciato lo schermo del PC. Ma ho imparato la lezione e da quel giorno ho iniziato ad usare, anzitutto una ciabatta di buona qualità con tutti i meccanismi e le tecnologie per evitare problemi, e un UPS di Trust che mi permette di stabilizzare la tensione della corrente ed evitare interruzioni in caso di problemi.

Video in 1 minuto: compra un UPS per il tuo PC

Come funziona un UPS – Una difesa contro le interruzioni di corrente

Gli UPS (Uninterruptible Power Supply) permettono di proteggere i dispositivi elettronici da interruzioni di corrente impreviste. Gli UPS assicurano un flusso continuo di energia al tuo PC anche durante black-out o picchi di tensione e sono progettati per fornire alimentazione elettrica continua, impedendo la perdita di dati preziosi e proteggendo l’hardware sensibile in caso di black-out.

Quale modello ho scelto per la mia postazione: Trust Paxxon 1500VA

Personalmente cercavo un UPS semplice, ma che fosse in grado di stabilizzare linea ed elettricità della mia postazione da lavoro che è composta da uno schermo da 28 pollici, un PC fisso con Windows, un MacBook M1 Pro da 14 pollici, una scrivania motorizzata di Flexispot e vari accessori. Mi serviva quindi un UPS con una buona capacità e capace di alimentare due PC ed uno schermo, ho scelto il Trust Paxxon 1500VA.

Il gruppo di continuità Trust Paxxon 1500VA dispone di 4 prese di corrente standard e può contare su una batteria a capacità elevata e si possono collegare computer, TV, console, allarmi, modem e dispositivi elettronici fino ad un massimo consumi di 900W o 1550VA.

Oltre a stabilizzare la tensione di uscita ed evitare problemi dovuti a sbalzi o picchi di tensione, il Trust Paxxon 1500VA riesce ad alimentare un sistema di PC medio per circa 7 minuti, abbiamo quindi tutto il tempo per salvare il lavoro ed arrestare il sistema senza incorrere in problemi. Naturalmente la capacità scende se si sta facendo un uso intenso del computer, ma abbiamo sempre il tempo sufficiente per un arresto sicuro.

A questo si aggiungono varie funzioni aggiuntive come il software per PC per lo spegnimento automatico e dei pratici LED frontali che indicano lo stato di funzionamento. il Trust Paxxon 1500VA costa 140 euro, ma vale sicuramente la pena di affrontare questa spesa per salvaguardare la “salute” delle nostre postazioni.

Quali sono le funzionalità principali

Gli UPS non si limitano a fornire energia durante un’interruzione di corrente. Offrono anche una difesa efficace contro picchi di tensione e variazioni di corrente. Esistono diverse tipologie di UPS, tra cui quelli offline, line-interactive e online, ciascuno con caratteristiche specifiche per soddisfare le esigenze di diversi contesti. Per un utente che deve stabilizzare la propria postazione da gaming o da lavoro è sufficiente un UPS offline composto semplicemente da una batteria di buona capacità che possa alimentare la postazione per qualche minuto, almeno per il tempo di salvare i file di lavoro e spegnere in sicurezza tutti i gadget.

Quali sono i vantaggi di un gruppo di continuità per il tuo PC

L’utilizzo di un UPS, o Uninterruptible Power Supply, comporta una serie di vantaggi che vanno ben oltre la semplice fornitura di energia in caso di black-out.

In primo luogo, gli UPS rappresentano una barriera insuperabile contro la perdita di dati critici. In un’epoca in cui l’informazione è al centro di ogni attività, la scomparsa improvvisa di corrente può portare a gravi conseguenze, con la possibile perdita di ore di lavoro o di dati fondamentali. Con un UPS, questo timore scompare, poiché il dispositivo interviene istantaneamente a mantenere alimentati i tuoi dispositivi, consentendo una chiusura ordinata e proteggendo i dati immagazzinati.

Oltre alla protezione dei dati, gli UPS garantiscono la continuità operativa, specialmente in contesti professionali, aziendali e industriali. In situazioni in cui il tempo è denaro, la capacità di mantenere in funzione i sistemi anche durante picchi di tensione o black-out momentanei è fondamentale. I server aziendali, le stazioni di lavoro e gli apparati di rete possono continuare a funzionare senza interruzioni, evitando costosi tempi di inattività e assicurando che le operazioni aziendali non subiscano rallentamenti.

Inoltre, gli UPS fungono da scudo protettivo contro picchi di tensione dannosi. Le variazioni improvvise nella fornitura elettrica possono danneggiare irreparabilmente l’hardware del tuo PC o di altri dispositivi collegati. Gli UPS regolano la tensione in ingresso, garantendo che i tuoi dispositivi ricevano una corrente stabile e sicura, proteggendoli da danni causati da sovratensioni.

Infine, l’utilizzo di un UPS contribuisce anche a prolungare la vita utile dell’hardware. I picchi di tensione, anche se non causano danni immediati, possono accumularsi nel tempo, riducendo gradualmente la durata dei componenti elettronici. Gli UPS, agendo come un filtro, proteggono il tuo hardware da questi danni cumulativi, assicurando che i dispositivi elettronici rimangano affidabili e in buone condizioni nel lungo periodo.

In conclusione, c’è il vantaggio di una grande semplicità di utilizzo e configurazione. Installare un UPS è molto semplice: basta collegare il suo cavo alla corrente e collegare sul retro dell’UPS le prese di computer, schermo ed accessori che vogliamo alimentare e stabilizzare.

Conclusioni e consigli

Scegliere un UPS è tutto sommato abbastanza semplice, e nella quasi totalità degli utilizzi casalinghi un modello di base è più che sufficiente a coprire ogni tipologia di danno e di problema, senza la necessità di spendere centinaia di euro per il suo acquisto.

In conclusione, l’investimento in un UPS non è semplicemente una precauzione, ma una strategia intelligente per proteggere i tuoi dati, garantire la continuità operativa e prolungare la vita dei tuoi dispositivi elettronici. La tranquillità offerta da un UPS è un vantaggio inestimabile, offrendo la sicurezza che, anche in caso di eventi imprevisti, i tuoi sistemi saranno sempre protetti e operativi.