MX Linux 23.5: nuova versione con aggiornamenti e migliorie significative

MX Linux 23.5 è stato appena rilasciato, portando con sé una serie di aggiornamenti e novità importanti per gli utenti della distribuzione basata su Debian 12.9. Questa versione, segnata come “Libretto”, propone un ambiente desktop Xfce aggiornato e nuove funzionalità che rendono l’esperienza d’uso più fluida e innovativa. I cambiamenti più rilevanti riguardano il supporto per Wayland e vari miglioramenti al sistema di gestione dei pacchetti.

Aggiornamenti dell'ambiente desktop e supporto Wayland

Il nuovo ambiente desktop Xfce 4.20 rappresenta un passo avanti significativo per MX Linux. Tra le sue novità spicca il supporto sperimentale per Wayland, che offre una maggiore flessibilità e prestazioni per gli utenti. Questo ambiente aggiornato è disponibile non solo per chi scarica la versione nuova, ma anche per gli utenti esistenti delle edizioni Xfce e Raspberry Pi, il che dimostra la volontà della distribuzione di garantire un miglioramento continuo per la sua comunità.

Oltre a questa innovazione, diversi miglioramenti dell'interfaccia utente sono stati implementati, con l'obiettivo di rendere il desktop ancor più versatile e intuitivo. A questo si aggiunge un miglior supporto per i pacchetti nei repository di terze parti attraverso MX Packageinstaller, il che semplifica ulteriormente l'installazione di applicazioni esterne. Gli avvisi supplementari durante l’uso del sistema live, in caso di persistenza su un supporto di avvio di sola lettura, rappresentano un ulteriore passo avanti per la sicurezza e l’usabilità.

Le correzioni e miglioramenti dell’installer

Un'altra novità significativa di MX Linux 23.5 riguarda lo strumento di installazione. Sono stati effettuati aggiornamenti al file fstab predefinito creato al momento dell'installazione, al fine di evitare possibili problematiche post-installazione. Inoltre, sono state implementate modalità di fallback aggiuntive, garantendo così una maggiore stabilità e una gestione dei conflitti hardware più efficiente.

L'aggiornamento ha anche apportato correzioni a problemi preesistenti e aggiornamenti nelle traduzioni. Questo è un elemento di grande rilievo, considerando l'importanza di rendere la distribuzione accessibile a un pubblico ampio e diversificato. Gli utenti beneficeranno, inoltre, di una versione avanzata per i dispositivi con hardware critico, l’edizione AHS, che include pacchetti firmware aggiornati e un kernel più recente, il version 6.12.8. Per gli utenti che riscontrano problematiche con il kernel Linux 6.1 LTS standard, è fondamentale sottolineare l’inclusione di Liquorix, progettato per garantire una reattività ottimale.

Disponibilità e aggiornamenti per gli utenti esistenti

Le immagini ISO di MX Linux 23.5 sono disponibili per il download direttamente dal sito ufficiale, nelle edizioni Xfce, KDE Plasma, Fluxbox e Raspberry Pi. Queste architetture hardware sono compatibili sia con i sistemi a 32 bit che a 64 bit e propongono i kernel Linux 6.1 LTS o Linux 6.12 LTS, specificamente per le edizioni AHS e KDE Plasma.

Per coloro che utilizzano già MX Linux 23 “Libretto”, è importante notare che non è necessario scaricare la nuova ISO: basta eseguire i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade nel terminale o utilizzare strumenti come Synaptic Package Manager per mantenere il sistema aggiornato. Questo approccio riflette la volontà della distribuzione di fornire un’esperienza d’uso semplificata e senza intoppi, mantenendo gli utenti sempre al passo con le ultime innovazioni e correzioni.

Il rilascio di MX Linux 23.5 segna quindi un ulteriore progresso nella continua evoluzione di questa distribuzione popolare, promettendo prestazioni migliori e un’esperienza utente significativamente potenziata.