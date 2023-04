Come abilitare la modalità risparmio energetico su Telegram

Telegram è diventata una delle app di chat preferite dagli utenti di Android e iPhone, grazie alle sue numerose funzionalità come ad esempio i numerosi canali e le centinaia di bot disponibili. Se si utilizza l’app per lunghe ore, la durata della batteria del proprio dispositivo potrebbe diminuire rapidamente. Per ovviare a questo problema, Telegram ha introdotto la modalità di risparmio energetico per gli utenti di Android e iPhone.

La modalità di risparmio energetico in Telegram è progettata per aiutare gli utenti ad aumentare la durata della batteria dei loro dispositivi Android e iPhone. Questa funzione è stata sviluppata per ridurre al minimo l’utilizzo di animazioni durante l’invio di messaggi, GIF e adesivi. Se si prevede di effettuare una videochiamata prolungata con un contatto, è importante assicurarsi che l’utilizzo di Telegram non influisca negativamente sulla durata della batteria del proprio dispositivo.

Pertanto, la modalità di risparmio energetico di Telegram può essere un’opzione utile per chiunque desideri massimizzare l’autonomia del proprio dispositivo. Di seguito, nei prossimi paragrafi, vedremo come attivare questa modalità su iPhone e poi su telefoni cellulari con sistema operatico Android.

Come abilitare la modalità risparmio energetico di Telegram su iPhone

Per utilizzare la modalità di risparmio energetico di Telegram sul tuo iPhone, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti di Telegram che desiderano prolungare la durata della batteria del proprio dispositivo. Innanzitutto, apri l’app Telegram sul tuo iPhone e tocca l’icona Impostazioni situata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Successivamente, scorri verso il basso fino a trovare la voce Risparmio energetico e toccala per accedere alle opzioni disponibili.

Qui, potrai visualizzare tutte le opzioni relative alla modalità di risparmio energetico. Di default, la modalità si attiva automaticamente quando il livello della batteria raggiunge il 15%. Puoi personalizzare questa impostazione scorrendo la barra di regolazione e modificando manualmente la percentuale di batteria a cui desideri attivare la modalità di risparmio energetico. Per disattivare la modalità di risparmio energetico nell’app Telegram su iPhone, basta semplicemente scorrere il dispositivo di scorrimento verso l’angolo sinistro dello schermo.

Si possono disabilitare i processi ad alta intensità di risorse, come le animazioni degli adesivi e gli effetti dell’interfaccia, scorrendo verso il basso e selezionando le opzioni appropriate. È importante notare che l’unica funzionalità introdotta specificamente per gli utenti iPhone nell’app Telegram è quella che consente di disabilitare gli aggiornamenti in background, il che permette di aggiornare le chat più velocemente quando si passa da un’app all’altra.

Come abilitare la modalità risparmio energetico di Telegram su Android

Per gli utenti Android che desiderano abilitare la modalità di risparmio energetico in Telegram, è possibile seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, apri l’app Telegram sul tuo dispositivo Android e tocca l’icona del menu situata nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Successivamente, tocca l’opzione Impostazioni e scorri verso il basso fino a trovare la voce Risparmio energetico.

Qui, potrai visualizzare tutte le opzioni relative alla modalità di risparmio energetico. Come per gli utenti iOS, puoi utilizzare il dispositivo di scorrimento per modificare il livello della batteria per attivare la modalità di risparmio energetico sul tuo telefono Android. In questo modo, la funzionalità ti aiuterà a conservare la durata della batteria del tuo dispositivo quando utilizzi Telegram nonostante la batteria sia scarica.

Differenze modalità risparmio energetico fra iPhone e Android

La modalità di risparmio energetico di Telegram per Android offre molte opzioni per controllare diversi processi ad alta intensità di risorse. Ciò significa che gli utenti Android possono regolare le impostazioni in modo più dettagliato rispetto agli utenti iOS. Ad esempio, è possibile disabilitare la riproduzione automatica nella tastiera o nella chat per gli adesivi animati. Queste opzioni sono state testate dagli sviluppatori di Telegram su oltre duecento diversi tipi di dispositivi Android, per creare impostazioni predefinite ottimizzate per un migliore controllo.

La modalità di risparmio energetico è particolarmente utile per i moderni dispositivi Android dotati di display ad alta frequenza di aggiornamento. La frequenza di aggiornamento elevata è una caratteristica comune dei moderni dispositivi Android, ma può influire negativamente sulla durata della batteria. La modalità di risparmio energetico di Telegram aiuta a ridurre il consumo di energia, specialmente se la frequenza di aggiornamento elevata è stata forzata su tutte le app Android.

Ciò significa che gli utenti Android possono beneficiare di un’esperienza di utilizzo di Telegram più efficiente dal punto di vista energetico, senza compromettere la qualità dell’esperienza utente.

Conclusioni

La nuova modalità di risparmio energetico di Telegram è stata progettata per aiutare gli utenti di Android e iPhone a prolungare la durata della batteria del proprio dispositivo. Questa funzione è particolarmente utile durante l’utilizzo dell’app, soprattutto quando si inviano messaggi, GIF o adesivi. Le funzionalità di risparmio energetico stanno diventando sempre più importanti per gli utenti di smartphone, poiché la durata della batteria è diventata una delle principali preoccupazioni per molti. L’introduzione di queste funzioni in applicazioni come Telegram è un passo importante per garantire un’esperienza di utilizzo più duratura e soddisfacente.