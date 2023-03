I migliori smartwatch rugged per lavori e sport estremi per il 2023

Stai valutando l’acquisto di uno smartwatch che sia funzionale ma anche robusto e resistente? Eccoti una selezione dei migliori smartwatch rugged attualmente sul mercato. Ma di cosa si tratta esattamente? Quali sono le caratteristiche che rendono questi dispositivi diversi dai migliori smartwatch “normali”? Innanzitutto, uno smartwatch rugged è concepito appositamente per chi svolge molta attività fisica e desidera acquistare un dispositivo robusto, resistente e che non si danneggi facilmente con botte o cadute.

Tuttavia, sebbene la robustezza del dispositivo rientri tra i requisiti fondamentali degli sportivi (e perché no, anche degli sbadati cronici), non si tratta dell’unica caratteristica utile da tenere in considerazione al momento dell’acquisto. Infatti, i migliori smartwatch rugged attualmente sul mercato offrono anche un’ottima durata della batteria, eccellenti livelli di impermeabilità e tante altre funzionalità in grado di facilitare la vita a chi ama lo sport e le attività all’aperto. Dopo aver visto i migliori smartphone rugged, diamo un’occhiata a quali sono i migliori modelli di smartwatch robusti per chi svolge lavori e sport estremi.

I migliori smartwatch rugged: come scegliere quello giusto per te

Prima di acquistare impulsivamente il primo modello che ci capita sotto mano, occorre capire quali sono i requisiti fondamentali per essere sicuri di ottenere uno dei migliori smartwatch rugged sul mercato. Sebbene tante caratteristiche siano di fondamentale importanza, molte altre potrebbero rivelarsi molto utili per alcune categorie di utenti, e superflue per altre. Diamo un’occhiata a come scegliere il miglior modello tenendo conto delle proprie esigenze.

Display

Quando si valuta l’acquisto di uno dei migliori smartwatch rugged per il 2023, il display è ovviamente uno dei primi requisiti da tenere in considerazione. Grandi aziende come Apple e Samsung offrono ai propri clienti ottimi display OLED, in grado di offrire una qualità visiva senza pari e un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce. Molti modelli di fascia media propongono invece schermi AMOLED, che sono decisamente migliori dei vecchi display LCD. Entrambe le soluzioni sono in grado di offrire un’ottima qualità e di pesare poco sull’autonomia della batteria poiché molto efficienti dal punto di vista energetico.

Sistema operativo e App

Il sistema operativo è ovviamente un altro fattore da tenere in considerazione al momento dell’acquisto dei migliori smartwatch rugged. Per esempio, se possiedi un iPhone o altri dispositivi Apple, optare per l’acquisto di un Apple Watch potrebbe essere un’ottima idea. Questa scelta ti darà infatti l’occasione di sincronizzare i tuoi dispositivi e di godere di un’ottima compatibilità. Al contrario, se possiedi uno smartphone con Android, qualsiasi smartwatch rugged diverso da Apple Watch andrà benissimo. Infatti, i sistemi operativi Android sono compatibili con la maggior parte dei modelli sul mercato, ma non con i dispositivi Apple. A seconda del sistema operativo che sceglierai, avrai ovviamente a tua disposizione diverse app che potrai utilizzare per migliorare l’attività fisica, per monitorare le funzioni vitali e per svolgere tutte le attività quotidiane più importanti.

Fitness tracking

Il monitoraggio dell’attività fisica e delle funzioni vitali rappresenta il requisito principale della maggior parte degli utenti che desiderano acquistare questa tipologia di dispositivi. Fortunatamente, proprio come i migliori fitness tracker, la maggior parte dei migliori smartwatch rugged offre una vasta gamma di funzionalità di fitness tracking pensate per aiutarti a monitorare al meglio l’attività fisica, a contare le calorie, a tenere traccia degli allenamenti e a misurare alcune importanti funzioni vitali, come per esempio il battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue. Molti dei produttori di smartwatch includono anche un GPS, molto utile per monitorare le corse all'aperto o le passeggiate serali.

Batteria

La durata della batteria rimane una delle caratteristiche più importanti per chi decide di acquistare questa tipologia di dispositivi. I migliori smartwatch rugged sono in grado di offrire un’ottima autonomia che consente all’utente di utilizzare il device per molti giorni di seguito senza mai doversi preoccupare di ricaricarlo. I modelli di fascia alta offrono anche la comodissima funzionalità di ricarica rapida, che permette di ricaricare lo smartwatch in pochissimo tempo.

Notifiche

Gli smartwatch rugged non sono utili solamente per quanto riguarda lo sport, l’attività fisica e il monitoraggio delle funzioni vitali. Infatti, proprio come un normale smartwatch, questo dispositivo può essere utilizzato per gestire al meglio tutte le attività quotidiane più importanti, per leggere le notifiche provenienti da altre app, per pianificare gli impegni della giornata o della settimana, per impostare sveglie o banalmente per controllare chi ti ha chiamato. Alcuni modelli sul mercato consentono anche di inviare brevi risposte preimpostate. Altri smartwatch di fascia alta, come per esempio alcuni modelli di smartwatch Apple e Samsung, consentono anche di effettuare chiamate o di rispondere alle telefonate anche con il telefono spento.

Impermeabilità

Molti dei migliori smartwatch rugged sul mercato sono progettati per poter essere immersi in acqua fino a 200 metri di profondità. Questa caratteristica consente ai nuotatori e a chi svolge attività fisica all’aperto di non preoccuparsi di danneggiare lo smartphone in caso di contatto con l’acqua.

I migliori smartwatch rugged per il 2023 per fascia di prezzo

Una volta capito quali sono i requisiti fondamentali che un dispositivo di questo tipo deve avere per essere considerato valido, diamo un’occhiata a quali sono i migliori smartwatch rugged per lavori o sport estremi. Procederemo per fascia di prezzo.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Partiamo con Redmi Watch 2 Lite, uno smartwatch rugged appartenente a una fascia di prezzo molto bassa ma che presenta comunque delle ottime caratteristiche. Il dispositivo è perfetto per chi pratica molta attività fisica e non ha troppe pretese. Con un display touch a colori da 1.55 pollici, il device offre una buona qualità visiva e un’ottima esperienza d’uso. Lo smartwatch può essere utilizzato per monitorare alcune funzioni vitali importanti, come per esempio la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue, anche durante il sonno. La batteria offre un’ottima autonomia che consente di caricare il dispositivo circa ogni dieci giorni. Il GPS indipendente offre prestazioni molto buone per un tracciamento preciso della posizione e dei percorsi. Infine, il device offre più di cento modalità di allenamento, che comprendono diciassette modalità di fitness professionali.

Blackview X1

Ecco un altro dispositivo economico ma che rientra comunque tra i migliori smartwatch rugged sul mercato. Blackview X1 offre un touchscreen IPS tondo da 1,3 pollici con un display a colori in grado di offrire un’ottima qualità visiva in qualsiasi condizione di luce. Il quadrante è disponibile in quattro diversi stili in modo da adattarsi alla perfezione ai gusti e alle esigenze di più categorie di utenti. Il device è perfettamente in grado di monitorare le più importanti funzioni vitali fornendo anche un’analisi completa del sonno, ed è anche ottimo da utilizzare come smartwatch da tutti i giorni, poiché consente di ricevere chiamate, notifiche e di utilizzare la maggior parte delle app più in voga. La batteria offre un’autonomia di 10 giorni. Infine, il dispositivo è impermeabile e può essere immerso fino a 50 metri di profondità. Questo significa che può essere utilizzato da chi pratica nuoto, ma anche sotto la doccia o sotto la pioggia.

Amazfit T-Rex Pro

Amazfit T-Rex Pro è un altro ottimo modello che rientra tra i migliori smartwatch rugged per il 2023. Il dispositivo offre più di cento modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati importanti, come per esempio la frequenza cardiaca durante l'allenamento, la distanza percorsa,la velocità di movimento e le calorie bruciate in tempo reale. Il dispositivo è impermeabile e può essere immerso in acqua fino a 100 metri di profondità. La batteria offre un’autonomia davvero incredibile: il dispositivo può essere utilizzato per 18 giorni con un utilizzo normale, e fino a 10 giorni con un utilizzo molto intenso. Amazfit T-Rex Pro è dotato di uno schermo a colori AMOLED HD da 1,3 pollici sempre attivo, con un cinturino in silicone delicato sulla pelle e caratterizzato da un design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo. Nonostante sia molto resistente e particolarmente adatto a chi pratica sport estremi, il dispositivo può anche essere utilizzato per svolgere le più importanti attività quotidiane, per gestire gli impegni, ascoltare la musica e ricevere notifiche.

Garmin Venu Sq

Garmin Venu S1 è un altro ottimo modello che rientra a mani basse tra i migliori smartwatch rugged per il 2023. Perfetto per misurare le più importanti funzioni vitali e il sonno, il device è in grado di offrire diversi programmi di allentamento, esercizi di cardio, yoga, pilates e tanto altro, in base alle preferenze dell’utente. Molto robusto e resistente, il dispositivo è perfetto anche per la vita di tutti i giorni, per ricevere notifiche, pianificare impegni, ascoltare la musica e tanto altro ancora.

Amazfit T-Rex 2

Passiamo a un dispositivo un po’ più costoso e in grado di offrire ottime prestazioni. Amazfit T-Rex 2 supporta ben cinque sistemi di posizionamento satellitare in grado di offrire una localizzazione più precisa e di calcolare i percorsi di corsa e la posizione con un’accuratezza senza pari. Perfetto per gli sportivi, questo smartwatch rugged offre più di 150 modalità sportive e può essere immerso fino a 100 metri di profondità. La batteria offre invece un’autonomia eccezionale, in grado di far durare il dispositivo per ben 24 giorni. Infine, Amazfit T-Rex 2 è in grado di tenere traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno, dell'ossigeno nel sangue, del livello di stress e tanto altro.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro è un dispositivo appartenente a una fascia di prezzo media in grado di offrire prestazioni di alto livello e un’ottima robustezza. Il dispositivo è infatti adatto sia per la vita di tutti i giorni, per pianificare gli impegni e ricevere notifiche, sia per chi svolge attività estreme. La funzionalità Route Workout, insieme al GPS, consente di importare i percorsi di allenamento direttamente dallo smartphone e di calcolare i tracciati con un’ottima precisione. Perfetto anche per monitorare la frequenza cardiaca ed altre importanti funzioni vitali, Samsung Galaxy Watch5 Pro è pensato per aiutarti a creare abitudini più sane tenendo traccia delle ore di sonno e di veglia. La batteria a lunga durata consente di utilizzare il dispositivo per molti giorni di seguito senza mai preoccuparsi di doverlo ricaricare.

Amazfit Falcon

Ecco il primo dispositivo di fascia alta, che rientra a mani basse tra i migliori smartwatch rugged per chi pratica sport estremi nel 2023. L’intelligenza artificiale e l’algoritmo di coaching intelligente sono pensati per fornire un supporto completo durante lo sport e l’allenamento, creando una guida su misura per l’utente basata sulle sue caratteristiche fisiche e sul livello di esperienza sportiva. Il dispositivo è pensato proprio per regolare l'intensità dell'allenamento e per impostare i giorni di riposo in base alle esigenze del singolo utente. Amazifit Falcon può essere connesso a diversi dispositivi di allenamento professionali, come per esempio i misuratori di potenza per il ciclismo. Questo consente di creare modelli di allenamento personalizzati e per rendere più semplici gli esercizi. Robusto e resistente, lo smartwatch rugged è realizzato in titanio TC4 in grado di resistere a colpi, cadute e corrosione. Il GPS integrato è in grado di tracciare con precisione i percorsi di corsa e di ridurre in maniera efficace tutte le interferenze ambientali, come per esempio quelle che derivano da alberi ad alto fusto e da edifici molto alti. Il dispositivo è anche impermeabile e può essere immerso in acqua fino a 200 metri di profondità senza rovinarsi o subire danni. Molto utile anche la funzionalità di monitoraggio delle funzioni vitali, come i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e il rilevamento dei disturbi del sonno.

Apple Watch Ultra

Infine, consigliamo Apple Watch Ultra, che come già visto nella nostra guida sui migliori Apple Watch, è in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. La cassa da 49 mm in titanio aerospaziale e il cinturino resistente rendono il dispositivo molto robusto e in grado di uscire incolume da cadute, colpi e corrosione. Il display è molto ampio e semplice da leggere in qualsiasi condizione di luce. La batteria offre 36 ore di autonomia, mentre il GPS di precisione è in grado di monitorare la posizione esatta e di calcolare con precisione qualsiasi percorso o tracciato. Il dispositivo è impermeabile e può essere immerso fino a 100 metri di profondità. Come già specificato, pur trattandosi di un dispositivo estremamente performante, al momento Apple Watch è compatibile esclusivamente con iPhone e iPad. Se hai un telefono Android ti consigliamo di optare per l’acquisto di un altro dei migliori smartwatch rugger proposti sopra.