I giochi open world sono davvero interessanti e anche molto gettonati da tutti gli appassionati di videogiochi. In questa tipologia di giochi il giocatore può muoversi liberamente all’interno di un mondo virtuale, può esplorare, fare missioni, affrontare obiettivi e fare molte altre attività. È possibile ritrovare la meccanica dei giochi open world nei giochi sparatutto, nei giochi di ruolo, nei giochi di avventura e in tanti altri tipi di giochi. Ciò significa che hai una vasta scelta di giochi tra cui scegliere.

Tra i più famosi esponenti di questo genere non possiamo dimenticare Grand Theft Auto III (noto anche come GTA) che oltre ad essere uno dei giochi open world più popolari al mondo ha passato la storia per la sua straordinaria dinamica di gioco in un mondo aperto. Tra gli altri giochi che da ricordare è necessario citare Minecraft, Genshin Impact, Gangster Vegas.

Ecco, quindi, una lista dei migliori giochi open world attualmente disponibili per Android.

I 15 migliori giochi open world

1. ARK: Survival Evolved

Prezzo: gratuito

Prodotti in-app: 0,99 € – 41,99 € per articolo

Abbonamento facoltativo mensile o annuale

ARK: Survival Evolved è un gioco d’avventura open world che richiede ai giocatori di sopravvivere in un mondo abitato dai dinosauri. Il protagonista può crearsi una base, reperire oggetti e costruire altre cose in un mondo che vede la presenza di più di 80 specie di dinosauri e creature primitive da catturare e domare. Inoltre, c’è un elemento sociale: potrai giocare con (o contro) altri giocatori e persino unirti a Tribes per un gioco più cooperativo, formando tribù e collaborando per creare colonie di sopravvissuti.

Il gioco è gratuito con acquisti in-app e include un abbonamento facoltativo mensile o annuale. L’abbonamento elimina le pubblicità, raddoppia l’aumento dell’esperienza e offre l’accesso a server preferiti e a slot sui server gratuiti. Accanto al nome degli abbonati viene mostrato uno stemma che ne indica lo stato. Questi riceveranno di volta in volta novità speciali e aggiornamenti. Onestamente, la versione gratuita che si può scaricare da Google Play Store è più che sufficiente per godersi il gioco, ma se volete godere al massimo di tutte le features allora vi consigliamo l’opzione in abbonamento.

2. Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Prezzo: €10,99

Disponibili acquisti in-app

Baldur’s Gate: Enhanced Edition è un popolare gioco di ruolo open world dei primi anni 2000. Presenta una trama lunga e complessa insieme a un mondo enorme che puoi esplorare a tuo piacimento. Il protagonista è un ragazzo la cui visione del mondo è sempre stata limitata alle mura fortificate della sua città, dato che Gorion, il padre adottivo, ha fatto tutto ciò che era in suo potere per tenerlo lontano dal dolore. Ma tutto questo ora sta per cambiare. Il protagonista si vede costretto a lasciare la sua casa e si vede coinvolto in un conflitto.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition contiene molte ore dell’epico gioco originale, più delle espansioni. Lo consigliamo su schermi più grandi poiché l’interfaccia utente può essere un po’ ingombrante. Questa è un’esperienza di gioco di ruolo eccezionale. L’app si può scaricare gratuitamente da Google Play Store ma ci sono acquisti in-app che ti permettono di acquistare pacchetti vocali per il tuo personaggio. Il gioco include anche tutti i DLC dell’originale. Il gioco non viene aggiornato dal 2018, ma gli sviluppatori stanno lavorando a una patch piuttosto ampia.

3. Crashlands

Prezzo: € 7,49

Crashlands è uno dei migliori giochi open world per dispositivi mobili. È un gioco di avventura con elementi RPG. I giocatori finiscono bloccati su un pianeta e devono recuperare i pacchi che hanno promesso di consegnare. Ci sono oltre 500 oggetti da creare, un vasto mondo da esplorare e i giocatori possono persino costruire basi e domare creature.

Per finire, il gioco include il salvataggio su cloud e il supporto multi-piattaforma. Questo è uno dei giochi che appassiona davvero molti e a cui è possibile giocare per molte ore. Il gioco è scaricabile gratuitamente per coloro che hanno Google Play Games in alternativa si trova su Google Play Store a € 7,49.

4. Don’t Starve (due giochi)

Prezzo: € 4,49 a gioco

Don’t Starve: Pocket Edition e Don’t Starve: Shipwrecked sono due eccellenti giochi di sopravvivenza open world. Il giocatore viene catapultato in un mondo alieno in cui deve cercare di sopravvivere. In entrambi i giochi ci sono oggetti da collezionare, edifici da costruire o attività da fare. È presente anche il classico tema della sopravvivenza con alcuni colpi di scena davvero insoliti. Il gioco include anche più biomi e stagioni.

L’unico vero svantaggio sono i controlli del touchscreen che su smartphone non sempre sembrano funzionare bene ma vanno molto meglio se si utilizza un controller. Entrambi si scaricano da Google Play Store ad un prezzo di € 4,49.

5. Gangster Vegas: World of Crime

Prezzo: gioco gratuito

Prodotti in-app da 0,50 €.

Gangster Vegas: World of Crime è uno dei più antichi giochi open world su Android ed è un riff del popolare Grand Theft Auto. Il giocatore viene abbandonato in una città che può esplorare a piacimento mentre completa le missioni principali e le missioni secondarie. Ci sono anche una miriade di mini-giochi come il casinò, sfide di corse, oggetti da collezionare e altre cose per tenere occupato il giocatore.

Di sicuro impallidisce in confronto alle dimensioni e alla profondità di un gioco per console o PC come Grand Theft Auto 5, ma questo è un sostituto utile e un buon gioco di avventura per smartphone. Il gioco si può scaricare gratuitamente da Google Play Store ma sono presenti acquisti in-app che partono da 0,50 €.

6. Genshin Impact

Prezzo: gioco gratuito

Prodotti in-app

Genshin Impact è uno dei più recenti giochi open world per dispositivi mobili. Ricorda molto Zelda: Breath of the Wild. Tu e tuo fratello siete arrivati ​​in un nuovo mondo che ora devi conoscere ed esplorare. Il gioco ti offre anche un aliante per rendere un po’ più facile attraversare distanze maggiori. In termini di gioco, Genshin Impact è un gioco di ruolo con alcuni elementi presi in prestito dai Gacha Games. I personaggi extra qui però si sbloccano attraverso le missioni. La storia è davvero coinvolgente e il mondo da esplorare è vastissimo: ci sono sempre cose da fare o moltissime missioni da portare a termine.

Il gioco si può scaricare gratuitamente da Google Play Store ma sono presenti acquisti in-app che partono da 1,09 €.

7. Serie Grand Theft Auto (cinque giochi)

Prezzo: € 5,99- € 7,99 ciascuno

Ovviamente non si può non inserire Grand Theft Auto (noto anche come GTA) in questo elenco. Grant Theft Auto III ha modernizzato il genere dei giochi open world su smartphone.

Il gioco è, infatti, disponibile sui dispositivi mobili insieme a Grand Theft Auto: San Andreas, Vice City, Liberty City Stories e Chinatown Wars. La maggior parte delle persone sa come funziona GTA e la versione per cellulare ricalca quella per PC e console. Il gioco racconta l’oscuro e il malfamato mondo criminale di Liberty City. Ci sono missioni importanti, missioni secondarie e vari mini-giochi che il protagonista deve completare. Puoi anche rubare auto, sfidare la polizia e persino acquistare proprietà.

I giochi si possono comodamente scaricare da Google Play Store e hanno prezzi che vanno da € 5,99 a € 7,99 ciascuno. Rockstar Games ha anche realizzato Bully, un gioco open world in cui il protagonista è uno studente, Jimmy Hopkins, che frequenta una scuola privata. Jimmy Hopkins deve affrontare i bulli, battere i palestrati, conquistare le ragazze e sopravvivere un anno nella scuola peggiore del mondo. Bully: Anniversary Edition è ottenibile al prezzo di € 7,99

8. MadOut2 BigCityOnline

Prezzo: gioco gratuito

Prodotti in-app da 1,09 €

MadOut2 BigCityOnline è un altro gioco di avventura con elementi simili a Grand Theft Auto. Puoi rubare auto, combattere con altri personaggi, sparare e girare per tutto l’ambiente che il gioco mette a disposizione. Tuttavia MadOut2 prende in prestito anche alcuni elementi dai giochi di corse e ti consente di fare cose come personalizzare le tue auto, gareggiare con altre persone e altre cose simili. Il gioco include anche oltre 40 auto, varie missioni e possono esserci fino a 100 giocatori contemporaneamente su una mappa. È un’esperienza piacevole nel complesso, ma non così raffinata come Gangster Vegas o GTA.

Il gioco si può scaricare gratuitamente da Google Play Store e presenta la possibilità di fare acquisti in-app a partire da 1,09 €.

9. Minecraft

Prezzo: € 6,99

Prodotti in-app

Minecraft è uno dei giochi open world più popolari al giorno d’oggi. Il gioco richiede di realizzare costruzioni di ogni tipo, dal più umile dei rifugi al più maestoso dei castelli. Il gioco presenta la modalità sopravvivenze e la modalità creativa. La modalità sopravvivenza è una pura esperienza open world in cui devi usare armi e armature con cui difenderti dai nemici. Puoi estrarre risorse, costruire cose, uccidere i cattivi, andare a pescare e persino attraversare mondi alternativi. Nella modalità creativa, invece, in cui il giocatore è completamente vulnerabile e in cui è possibile edificare e distruggere le costruzioni con più facilità. In questo gioco puoi giocare da solo o con gli amici e costruire cose davvero speciali con un po’ di pazienza.

Il gioco si scarica dal Google Play Store al prezzo di € 6,99 con la possibilità di fare alcuni acquisti in-app per le skin dei personaggi. Queste sono del tutto opzionali. Su Google Play c’è anche Minecraft Earth se vuoi giocare nel mondo reale.

10. Oceanhorn

Prezzo: gratuito

Versione completa a € 5.99

Oceanhorn è un gioco di avventura simile alla serie Legend of Zelda. Oceanhorn combina una narrazione accattivante, con immagini 3D mozzafiato e un gameplay emozionante in un’unica esperienza di avventura e azione che non dimenticherai mai. Il giocatore ottiene una serie di isole da esplorare e ognuna è il suo piccolo mondo aperto. Ci sono vari puzzle, mini-giochi e cose da collezionare.

Tecnicamente non è un vero e proprio gioco open world secondo la definizione più stretta del termine poiché ci sono più aree. Tuttavia, puoi esplorare tutte le zone come preferisci in modo da ottenere lo stesso effetto. Non è agli stessi livello del gioco Legend of Zelda, ma ci va davvero vicino. La colonna sonora è del famoso Nobuo Uematsu, compositore della maggior parte dei precedenti giochi di Final Fantasy.

Oceanhorn è un gioco da scaricare gratuitamente e offre la possibilità di fare unico acquisto in-app che permette di sbloccare la versione completa.

11. Pokemon Go

Prezzo: gioco gratuito

Prodotti in-app

Pokemon Go è il gioco Open World più famoso di sempre. I giocatori esplorano il mondo reale e utilizzano le funzionalità di realtà aumentata per giocare effettivamente. Ci sono palestre e Poke Stops in tutto il mondo reale e viaggi da fare per combattere o raccogliere oggetti. Il gioco si è evoluto parecchio dal suo primo esordio. Puoi combattere contro allenatori, conquistare palestre, raccogliere oggetti e completare missioni all’interno del gioco. L’app è stata ottimizzata per gli smartphone ma non per i tablet.

Pokemon Go è un’app scaricabile gratuitamente che offre anche acquisti in-app per personalizzare l’esperienza d’uso.

12. Old School RuneScape

Prezzo: gratuito

Abbonamento facoltativo a 5,69 € al mese

RuneScape è uno dei MMORPG (Massive[ly] Multiplayer Online Role-Playing Game, ovvero gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa) più popolari di tutti i tempi dato che esiste da quasi 20 anni. È un gioco multigiocatore che richiede al protagonista di svolgere missioni, raccogliere oggetti, preparare il suo equipaggiamento e molto altro ancora. In Old School RuneScape i giocatori decidono su quali nuovi contenuti giocare in base ad una votazione. Se una proposta viene votata dal 75% o più dei giocatori, gli sviluppatori la aggiungeranno al gioco!

Il gioco si scarica gratuitamente dal Play Store, in alternativa però esiste anche una versione in abbonamento. La versione gratuita include la maggior parte del gioco. Ottieni una mappa del mondo più grande, abilità aggiuntive, più missioni e 400 slot di conto bancario extra se scegli di utilizzare il servizio di abbonamento.

13. Portal Knights

Prezzo: € 5,49

Portal Knights è un gioco di ruolo open world con alcuni elementi presi in prestito dai giochi sandbox. Portal Knights ha tutte le caratteristiche del gioco di ruolo come la progressione di livello, la trama, i combattimenti contro i boss e molte altr cose, tuttavia, il gioco include una modalità creativa che vuole esaltare la libertà creativa dei giocatori facendoli ideare e costruire strutture esagerate e incredibili! Puoi anche giocare in modalità multiplayer con altre persone. È un gioco spesso sottovalutato ed è sorprendentemente economico per le possibilità che dà.

È possibile giocare gratuitamente a Portal Knights, senza annunci e acquisti in-app, se si ha un abbonamento con Google Play Pass altrimenti il gioco costa € 5,49.

14. Sky – Figli della luce

Prezzo: gioco gratuito

Sky – Figli della luce è qualcosa di leggermente diverso all’interno del genere dei videogiochi open world. È un gioco open world, ma non è come GTA o Minecraft, qui i giocatori vestono i panni dei Figli della Luce e devono diffondere la speranza in un regno desolato riportando le stelle cadute alle loro costellazioni.

Ci sono 7 regni onirici da scoprire e sei libero di esplorarli a tuo piacimento. I puristi potrebbero rimanere un po’ delusi e potrebbero non identificarlo come un vero gioco open world, dato che l’atmosfera qui è molto più rilassata rispetto alla maggior parte degli altri del genere. In ogni caso, è davvero divertente e ci piace molto sia il suo stile artistico che l’atmosfera.

Sky – Figli della luce è un’app scaricabile gratuitamente che offre acquisti in-app.

15. Terraria

Prezzo: € 5,49

Terraria è uno dei maggiori concorrenti di Minecraft. Si svolge in un mondo 2D invece che in 3D, ma il gioco richiede al protagonista non solo di occuparsi dell’estrazione mineraria, della creazione e della costruzione di cose ma anche di combattere per la sua sopravvivenza. È possobile giocare fino ad un massimo di 7 amici tramite Wi-Fi locale, online o tramite il server dedicato di Terraria. I controlli e l’interfaccia utente sono completamente personalizzabili mentre i pulsanti sono completamente rimappabili. Ora è disponibile anche la gamma completa di dimensioni del mondo: Small / Medium / Large: senza ombra di dubbio è uno dei migliori nel suo genere.

Il gioco si può acquistare su Google Play Store al prezzo di € 5,49.

Questa è la nostra classifica dei quindici giochi open world per smartphone Android. In realtà ai giorni nostri esistono moltissimi giochi open world che all’inizio erano disponibili solo per PC e per console da gioco.

