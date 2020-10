La classifica dei 10 giochi più rilassanti per Android

Molte persone amano giocare ai videogiochi perchè questi sono coinvolgenti ed emozionanti. Giochi come Call of Duty Mobile e Pokemon Go stimolano i sensi e i giocatori si appassionano per l’intensità e il coinvolgimento del gioco. Tuttavia, a volte le persone vogliono giocare solo per rilassarsi e liberare la mente dai problemi sorti durante la giornata. Fortunatamente, il Google Play Store offre moltissimi giochi davvero rilassanti.

Un gioco rilassante di solito non ha limiti di tempo e in molti casi i giocatori hanno infiniti tentativi per completare un puzzle o per arrivare ad un obiettivo, senza nessuno stress. Alcuni giochi includono anche una modalità relax ideale proprio chi vuole rilassarsi e giocare senza particolare impegno. Ecco, quindi, una lista dei migliori giochi più rilassanti per coloro che hanno uno smartphone o un tablet Android.

1. Alto’s Adventure e Alto’s Odyssey

Prezzo: gratis

Alto’s Odyssey e Alto’s Adventure sono due giochi di corsa infinita in 2D. I giocatori scendono da una collina evitando gli ostacoli e raccogliendo vari oggetti che si presentano lungo il percorso. Il gioco ha una grafica minimale ben curata e lo stile di gioco è fluido. L’attività di corsa raccogliendo ostacoli, molto probabilmente, non è considerata così rilassante da tutti perché richiede anche decisioni da prendere in maniera rapida e azioni che vanno fatte con velocità.

Tuttavia, entrambi questi giochi presentano una modalità zen in cui puoi sciare giù per una collina, fare acrobazie e goderti il ​​panorama senza la presenza di fastidiosi ostacoli, ma solo ammirando il paesaggio circostante. Molto apprezzate da diversi giocatori anche le colonne sonore in sottofondo. Non male per un gioco che si può scaricare gratuitamente da Google Play.

2. Grand Mountain Adventure

Prezzo: gratis / acquisti in-app da 5,49 € a 6,99 €

Grand Mountain Adventure è un altro gioco di sci rilassante. Questo utilizza grafica 3D anziché la grafica 2D che appare nei giochi di Alto. Oltre alla grafica superiore alla media, il gioco è estremamente fluido e divertente. Per chi vuole è possibile predisporre anche degli obiettivi. Non ci sono limiti di tempo, quindi è davvero un gioco che non procura stress. Già la versione base offre parecchie ore di gameplay, mentre la versione completa è davvero incredibile! La prima montagna è gratuita con il download dal Play Store ma l’acquisto di altre mappe parte da 5,49 €.

3. I Love Hue and I Love Hue Too

Prezzo: gratis / 5,99 €

I Love Hue e I Love Hue Too sono due giochi davvero rilassanti che fanno fare un viaggio armonioso nel mondo dei colori. Il primo gioco ti fa riordinare delle tessere colorate per completare perfetti spettri cromatici. I Love Hue contiene 900 livelli e nessuno di questi ha limiti di tempo. Di sottofondo, inoltre, potete ascoltare colonne sonore davvero rilassanti mentre cercate di ricomporre la griglia dei colori.

Puoi confrontare le tue prestazioni con quelle degli altri giocatori in tutto il mondo e valutare così il tuo livello. Il secondo gioco (I Love Hue Too) oltre a richiedere la creazione di spettri cromatici armonici aggiunge anche l’aspetto geometrico. Non solo, quindi, bisogna combinare i colori ma anche le forme. Entrambi sono presenti in Google Play come giochi gratuiti ma con prodotti in-app che partono da 5,99 €.

4. Minecraft

Prezzo: 6,99 € con acquisti in-app

Minecraft è un gioco davvero rilassante. Il gioco consiste nel realizzare costruzioni di ogni tipo, dal più umile dei rifugi al più elegante dei castelli. Ci sono due modalità: la prima è la modalità creativa in cui puoi letteralmente fare quello che vuoi senza restrizioni, la seconda, invece, è la modalità sopravvivenza dove devi creare armi e armature con cui difenderti dai nemici. Puoi giocare come giocatore singolo o con gli amici, su dispositivi mobili o Windows 10. Puoi anche giocare online con 4 amici usando un account Xbox Live gratuito. Il gioco su Google Play costa 6,99€ di base e l’acquisto di prodotti in-app vanno da 0,50 € a 49,99 € per articolo.

5. Monument Valley 1 e 2

Prezzo: 2,99 € (con acquisti in-app) e 5,49 €

Monument Valley è un gioco di puzzle davvero rilassante. Il gioco utilizza puzzle in stile Escher e una grafica piacevole. In Monument Valley gestirai architetture impossibili e guiderai la principessa Ida attraverso un mondo meraviglioso, scoprendo sentieri nascosti, svelando illusioni ottiche e battendo in astuzia l’enigmatico popolo dei corvi.

Non esiste un sistema di punti o un limite di tempo, quindi puoi giocare in piena rilassatezza. Il prezzo del primo gioco è di 2,99 €, mentre il secondo gioco costa 5,49 €, tutti e due sono ovviamente presenti sul Play Store. Puoi giocarli entrambi gratuitamente se sottoscrivi un abbonamento a Google Play Pass, che puoi provare gratis per un mese.

6. My Oasis

Prezzo: gratis con acquisti in-app

My Oasis Season 2 è un gioco inattivo incentrato sul relax ed è l’ideale per chi ha bisogno di staccare la spina. Giocando a My Oasis accetti di diventare un costruttore di isole in cui prendi un’isola di ardesia vuota e la gestisci in autonomia costruendo varie cose come alberi, fiori, animali, ecc. I giocatori toccano i loro schermi per aggiornare la loro isola e aggiungere altri elementi man mano che si sbloccano. Anche la colonna sonora è molto rilassante. Questo è un gioco gratuito sul Play Store, con possibilità di acquisti in-app che vanno da 0,99 € a 99,00 € per articolo. Questo sviluppatore è lo stesso che ha creato anche Buff Knight – RPG Runner.

7. Prune

Prezzo: 4,39 €

Nella lista dei giochi più rilassanti per Android non può mancare Prune. Fondamentalmente il tuo ruolo in questo gioco è quello di far crescere un albero e di prendertene cura finché questo non diventa grande e robusto. Inizierai avendo tra le mani una piccola piantina, che poi diventerà sempre più grande grazie alle cure ricevute. Vinci il gioco quando la pianta raggiunge la luce e i fiori sbocciano. Il gioco presenta 48 livelli, una colonna sonora rilassante e una grafica semplice ma accattivante. Tutti questi dettagli la rendono un’ app davvero favolosa. Il gioco costa 4,39 € una tantum sul Play Store e non sono presenti acquisti in-app o pubblicità.

8. Shadowmatic

Prezzo: gratis / acquisti in-app da 0,89 € a 7,49 € per articolo

Shadowmatic è un simpatico gioco di puzzle. L’obiettivo del giocatore è quello di spostare e ruotare le varie forme presenti finché l’ombra non rappresenta un’immagine precisa. Nel gioco troverai 12 stanze, ognuna di queste sarà caratterizzata da un tema specifico, da un’atmosfera speciale e da una musica personalizzata per ogni stanza.

Il gioco include oltre 100 livelli, una grafica sorprendentemente buona e un sistema di suggerimenti che ti viene in aiuto in caso di problemi. Questo è un gioco premium quindi puoi giocarci gratuitamente se utilizzi Google Play Pass. Nella versione gratuita del gioco sono presenti 14 livelli in 4 scenari proposti. Per chi scarica la versione gratuita dal Play Store ma poi vuole divertirsi ancora è possibile sbloccare tutto il gioco con un solo acquisto In-App.

9. Stardew Valley

Prezzo: 8,99 €

Stardew Valley è un gioco che simula la vita di un agricoltore. I giocatori vengono lasciati in una fattoria fatiscente e devono ripristinarla mettendola in uno stato funzionante. Ci sono anche un sacco di altre cose che si possono fare, come sposarsi, pescare e completare le attività per gli abitanti dei villaggi vicini. L’intero gioco è super rilassante perché non ci sono limiti di tempo. Stardew Valley è un po’ costoso dato che viene 8,99 € sula Play Store, ma vanta oltre 50 ore di gioco, quindi pensiamo che possa valerne la pena.

10. Zenge

Prezzo: 0,59 €

Zenge è un puzzle game particolare che racconta la storia di Eon, un operaio solitario. Il gioco è pensato per essere un’esperienza rilassante, quindi non ci sono punti da fare, tutorial, tempi da raggiungere o altre distrazioni. I giocatori iniziano un livello con varie forme e devono farle combaciare tutte nel modo giusto. Il gioco ha anche una deliziosa colonna sonora e una grafica semplice e piacevole. Zenge si presenta come un gioco abbastanza economico rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti ed è molto rilassante. Per 0,59 € credeteci che vale la pena provarlo! Puoi naturalmente acquistarlo sul Play Store.

Bonus: i giochi classici

Prezzo: gratis / acquisti in-App

Prima che arrivassero i cellulari e le console da gioco le persone facevano numerose attività per rilassarsi. Molte di queste attività per il tempo libero oggi si possono fare sui dispositivi mobili. Ad esempio, puoi giocare a scacchi, completare un cruciverba, giocare a dama o persino giocare a Sudoku tramite il tuo smartphone. Ci sono molte versioni mobili di ogni gioco in modo da poter scaricare sul dispositivo le app delle attività che prima si facevano sulla carta. I prezzi variano a seconda del gioco, alcuni possono essere a pagamento, altri addirittura gratuiti.